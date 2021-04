Abejas asesinan a un anciano de 70 años mientras cortaba el pasto de su patio trasero

Texas, Estados Unidos.- Un enjambre de abejas agresivas atacó a un anciano de 70 años en su hogar. El hombre, identificado como Thomas Hicks, perdió la vida en el ataque.

Autoridades locales informaron que Hicks estaba limpiando su patio cuando las abejas comenzaron a atacarlo. Su esposa Zoni también sufrió heridas debido a que las picaduras.

El brutal ataque ocurrió en el hogar de la pareja, ubicado en Hubbard Creek Lake, en el condado Stephens, informó el Departamento de Bomberos de Breckenridge.

Las autoridades sospechan que el ataque pudo deberse a que el hombre estaba podando el pasto con una máquina que alertó a las abejas por el fuerte ruido que producía.

Le dije (antes de ir a la tienda): 'Cariño, por favor no vayas a la parte de atrás porque esas abejas están ahí', y él me respondió: 'No lo haré, lo prometo'", relató Zoni.