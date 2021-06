FOTOS: El aterrador momento en el que modelo de OnlyFans es atropellada; conductor iba ebrio

Ammanford, Gales.- Imágenes impactantes muestran el aterrador momento en que un presunto conductor ebrio arrojó al aire a un modelo de OnlyFans.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Finley Taylor, de 27 años, estaba paseando a su perro con su esposo cuando un automóvil subió a la acera y se estrelló contra ella, dejándola con horribles heridas.

El accidente a plena luz del día la dejó con 15 puntos de sutura en la pierna y tuvo suerte de no haberla matado. Finley, su esposo Eddie y Charles Cavalier Walter fueron golpeados frente a residentes sorprendidos en Ammanford en Gales.

Imágenes aterradoras muestran el modelo siendo lanzado por el aire por el automóvil blanco antes de aterrizar pesadamente en el pavimento. La presunta conductora del vehículo, Emily Down, fue detenida por residentes locales cercanos y retenida por policías por el horroroso accidente del 30 de mayo.

Finley, que trabaja como modelo en el sitio web para adultos Only Fans, no pudo trabajar después del accidente. Ella dijo: "El auto me golpeó tan fuerte y tan rápido que pensé que me estaba muriendo. No puedo creer que esté vivo. El metraje es impactante. Tuve suerte. Subió a la acera y chocó contra mí".

De la nada un auto atropelló a una persona para luego chocar contra otro auto y darse a la fuga uD83DuDE1F#México https://t.co/7B1xqU17bh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) June 3, 2021

"Volteé por el aire. Me abrió la pierna y me salió la grasa. Realmente pensé que iba a morir, le dije a mi esposo que su rostro era lo último que quería ver. Era una herida severa y tuve que hacer 15 puntos. Tengo heridas en la cabeza, cortes y magulladuras.

Su esposo Eddie se quedó con moretones y rasguños por el accidente, mientras que su perro salió ileso. Sostuvo la mano de su esposa mientras ella esperaba "tres horas" en el suelo con sangre saliendo de su pierna.

Fuente: The Sun