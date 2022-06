¿Peligra su salud? Papa Francisco cancela gira al Congo y Sudán por problemas de movilidad

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Este viernes 10 de junio se reveló que el Papa Francisco ya no viajaría a la República Democrática del Congo como se tenía previsto, al tiempo de también dejar de lado la visita al sur de Sudan que el Vaticano había anunciado, todo debido a que el Jefe de la Iglesia católica continua manifestando afectaciones relacionadas con su problema de rodilla, algo por lo que incluso, había tenido que estar usando una silla de ruedas para cumplir con sus eventos de trabajo.

Cabe destacar que los viajes del Santo Padre estaban agendados desde el 2 y hasta el 7 de julio; sin embargo, para no seguir comprometiendo su rodilla derecha, el Vaticano confirmó que la gira sería cancelada; no obstante, al momento no se sabe qué ocurrirá con sus demás eventos e incluso, el viaje a Canadá que también se había anunciado, pues probablemente el Papa Francisco, de 85 años de edad, deba ser intervenido quirúrgicamente para evitar más dolencias.

"A solicitud de sus médicos, y con el fin de no comprometer los resultados de una terapia de la rodilla aún en curso, el Santo Padre lamenta verse obligado a posponer su viaje (...) a una fecha ulterior que queda por definir", destacó Matteo Bruni.

Papa Francisco cancela giras. Foto: Twitter @oncenoticias

Previo a cancelar la visita al Congo y a Sudán, el Papa Francisco también canceló la visita a Líbano que sería en junio de este año pues como él mismo lo ha mencionado, ya no puede caminar con facilidad como lo hacía antes y aunque las visitas se realicen con ayuda del denominado 'Papa Móvil', el trayecto a dichas naciones también supondría un problema para la salud del Papa, en especial para mantener la poca movilidad que tiene hasta ahora.

En semanas anteriores el Papa Francisco dejó ver que sus médicos le ayudarían con una cirugía para el ligamento derecho; no obstante, solo ha mencionado estar bajo tratamiento que incluyen inyecciones antiinflamatorias que le ayudan a mermar el dolor, por lo que hace suponer que todavía no se ha fijado una fecha para entrar a quirófano, lo cual podría suceder pronto debido a que sigue cancelando eventos al no mostrar mejoría.

Fuente: Tribuna