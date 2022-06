¿En estado grave? Captan a Vladimir Putin temblando durante un evento público

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El nombre de Vladimir Putin, presidente de Rusia, se ha mantenido en tendencia debido no solo a los conflictos bélicos que ha permitido, sino que además se ha manifestado, padece de una enfermedad terminal de la cual, el Kremlin no ha querido dar detalle para así no afectar ni la imagen del mandatario y claro está, los interese de su nación; no obstante, esto no ha sido impedimento para que se preste atención a cada uno de sus movimientos cada que aparece en público, pues ello podría confirmar sin en efecto, su salud es grave.

En ese sentido, se difundió un video donde el mandatario tiembla mientras se dirige al público y no solo sus manos son las del problema, sino que además parece que su pierna derecha pierde estabilidad por lo que el político lucha para mantenerse en pie y no perder el porte, todo a consecuencia del intenso movimiento que su estado de salud le genera y lo que podría confirmar que padece cáncer en la sangre.

La más reciente aparición en público del presiente Vladimir Putin fue para otorgar el premio Estatal de la Federación Rusa al cineasta Nikita Mikhailov, evento que sucedió el pasado domingo 12 de judo y donde del mandatario dirigió unas palabras, lo cual dejó ver que le costaba trabajo mantenerse en pie aunque en ningún momento su rostro reflejó incomodidad o preocupación, lo que ha evitado que se confirme que su salud podría ser mala.

Captan a Vladimir Putin temblar durante evento público. Foto: The New York Post

Fue el pasado 13 de mayo cuando un oligarca cercano a Putin aseguró que el estado de salud del mandatario es grave; incluso, señaló que padece una enfermedad terminal que, además del presunto Parkinson que padece, lo llevaría alejarse del ojo público para con ello, evitar afectar los intereses de Rusia, ya que al mostrar un presidente enfermo, la economía de Rusia sufriría un fuerte golpe.

Luego de esta filtración, se ha manifestado que Vladimir Putin, de 69 años de edad, ha sufrido de intensos mareos que han disminuido sus participaciones en eventos públicos, o bien, que aquellos en donde ha participado lo orillen a estar sentado la mayor parte del tiempo para así no levantar sospechas; sin embargo, hay quienes insisten en que en efecto, de seguir así podría difundirse un comunicado oficial solo en caso de agravar drásticamente.

