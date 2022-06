Empresas de EU como Disney, Meta y Netflix ofrecerán beneficios de viaje para abortos

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- Compañías como Walt Disney Co y Meta Platforms Inc son algunas de las que cubrirán los gastos de sus empleadas en Estados Unidos que requieran viajar para recibir servicios de aborto, después del fallo de la Corte Suprema que anuló Roe v Wade, y se espera que muchos estados restrinjan o prohíban aún más los abortos después del fallo. Disney informó a su personal que seguirá comprometido con brindar acceso integral a atención médica de calidad, incluidas las interrupciones de embarazos, de acuerdo con un portavoz, así que la empresa cubrirá el costo de los viajes que los empleados necesiten hacer para acceder a la atención.

Por su parte, Meta reembolsará los gastos de viaje para trabajadores que busquen atención reproductiva fuera del estado, pero la compañía también evalúa la manera de hacerlo tomando en cuenta las complejidades legales que esto representa; aquellas compañías que ofrezcan reembolsos por viajes relacionados con el aborto podrían ser demandados por grupos provida y estados liderados por republicanos, incluso recibir sanciones penales. Abogados y expertos indicaron que los empleadores podrían enfrentar reclamos sobre sus políticas que violan las leyes estatales que prohíben, facilitan o ayudan e incitan a los abortos.

Por su parte, Lyft, la compañía de transporte de pasajeros, dijo que protegerá legalmente a los choferes en casos de aborto y ampliará una política reciente a medida que se aprueben nuevas leyes estatales: "Ningún conductor debería tener que preguntarle a un pasajero a dónde va y por qué", expuso un portavoz. Apple reiteró que apoyaba a sus trabajadores para que tomen sus propias decisiones sobre salud reproductiva y que su atención médica cubría los viajes por servicios que no estaban disponibles; Johnson & Johnson, OkCupid, Bumble Inc, Netflix Inc y JPMorgan Chase & Co, son otras de las compañías que también ofrecen beneficios.

En mayo se filtró un borrador del fallo de la Suprema Corte acerca del aborto, por lo que empresas como Yelp, Microsoft y Tesla señalaron que ayudarían a cubrir el costo de viaje de los empleados que buscan servicios reproductivos. El cofundador y director ejecutivo de Yelp, Jeremy Stoppelman, manifestó que el fallo “pone en peligro la salud de las mujeres, les niega sus derechos humanos y amenaza con desmantelar el progreso que hemos logrado hacia la igualdad de género en el lugar de trabajo desde Roe”.

