Dos buzos pierden la vida tras sumergirse en un lago; tres menores hallaron sus cuerpos

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 27 de junio, dos hombres, identificados como Todd McKenna, de 52 años, y Stephen Gambrell, de 63, acudieron a bucear a un parque ubicado en Florida, Estados Unidos, pero lamentablemente no salieron con vida del sitio. Sus cuerpos fueron localizados por tres menores que se encontraban en la zona. Hasta el momento, las autoridades desconocen la causa de muerte de ambas víctimas.

Los hechos ocurrieron en la cueva Buford Springs, ubicada en el Parque de Vida Silvestre Chassahowitzka en Weeki Wanchee, en el estado anteriormente mencionado. De acuerdo con información otorgada por los tres testigos presenciales (todos ellos son menores de edad, entre la edad de los 15 a 17 años, por lo que la policía omitió sus nombres) alrededor de las 11:00 horas, llegaron Todd y Stephen al lugar.

De acuerdo con las descripciones, los ahora occisos se sumergieron en el lago por algunos minutos, para luego salir a la superficie. Según los menores ambos sujetos discutieron sobre la posibilidad de descender lo suficiente para poder entrar al sistema de cuevas que se encuentran en lo profundo del lago y también evaluaron sí tenían oxígeno suficiente en sus tanques para realizar la inmersión y, tras evaluar la situación, volvieron a descender.

Hallan a dos buzos sin vida en un parque de Florida

Créditos: Internet

Luego de algunos minutos, los adolescentes se percataron de que uno de los buzos se encontraba flotando bocabajo, hecho que no les sorprendió, ya que consideraron que estaba esperando a su compañero; sin embargo, notaron que no se movía y tampoco emitía burbujas, por lo que dedujeron que estaba inconsciente, así que se apresuraron a ayudarlo, aunque no lograron sacarlo del agua por su peso, por lo que tuvieron que llamar a las autoridades para que acudieran a auxiliarlo.

La policía fue y lograron sacar a la primera víctima, pero la segunda no salía a la superficie, por lo que un equipo de Underwater Cave Rescue and Recovery asistió al lugar para buscar a la segunda persona, quien fue localizada sin vida a 41 metros de profundidad. Tras el hallazgo, la policía comenzó una investigación para determinar la causa de muerte de ambos individuos. Por el momento se teoriza que uno de ellos tenía el tanque roto, pero hasta el momento nada ha sido confirmado.

Fuentes: Tribuna