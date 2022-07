Nueva York de luto: Muere por suicidio asistido el dueño de un legendario centro nocturno

Ginebra, Suiza.- Uno de los lugares que marcó a toda una generación fue sin duda el Studio 54, un centro nocturno ubicado en Nueva York, específicamente en Manhattan y el cual fue inaugurado en 1977 por Mark Fleischman quien se encargó de reunir a las celebridades más populares y de alto perfil tanto de la escena estadounidense como de Europa, tales como Mick Jagger, Salvador Dalí, Diana Ross entre otros, algo por lo cual se consagró como uno de los lugares más representativos y el cual hoy llora la ausencia de su fundador quien decidió viajar a Suiza para someterse a un suicidio asistido.

El Studio 54 cerró de manera oficial sus puertas en 1980 luego de una serie de problemas que involucraron evasión de impuestos y venta de droga; no obstante, su popularidad se mantuvo hasta la fecha y por ello, el nombre de su propietario era famoso; sin embargo, en 2016 Fleischman sorprendió al mundo al revelar que le había sido detectada una enfermedad, la cual le impedía caminar e incluso hablar, lo cual lo llevó a tratar de arrancarse la vida en al menos dos ocasiones.

"No puedo caminar, mi habla está jodida y no puedo hacer nada por mí mismo. Mi esposa me ayuda a meterme en la cama y no puedo vestirme ni ponerme los zapatos. Estoy tomando una salida. Es la salida más fácil para mí", relató.