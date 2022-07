EU: Demócrata Alexandria Ocasio y otras 16 legisladoras son arrestadas en protesta proaborto

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidas.- La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y al menos 16 legisladoras más fueron detenidas este martes 19 de julio durante una protesta a favor del derecho a abortar realizada frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington D.C. De acuerdo con EFE, Ocasio-Cortez fue esposada y detenida por agentes de la Policía del Capitolio por bloquear el tráfico frente al inmueble.

Medios de comunicación estadounidenses informaron que otras de las legisladoras presentes en la manifestación fueron Nydia Velazquez, Carolyn Maloney, Jackie Speier y Bonnie Watson Coleman. Cabe mencionar que el viernes 15, la Cámara Baja, controlada por los demócratas, aprobó dos proyectos de ley para proteger el acceso al aborto en el país, aunque tienen pocas posibilidades de prosperar en el Senado, donde los progresistas tienen una ajustada mayoría.

Una de las iniciativas respalda el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo al hacer ese derecho como ley federal, mientras que la otra protege los viajes entre estados para recibir el procedimiento en lugares donde está permitido. Cabe recordar que a finales de junio, el Supremo derogó las protecciones legales al aborto, al revocar la sentencia de 1973 en el caso "Roe vs. Wade"; desde entonces, varias entidades controladas por republicanos han restringido o prohibido el aborto.

Por medio de su cuenta de Twitter, la representante de Minnesota, Ilhan Omar, confirmó que fue arrestada mientras participaba en "una acción de desobediencia civil" con sus compañeros miembros del Congreso afuera de la Corte Suprema: "¡Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para generar alarma sobre el ataque contra nuestros derechos reproductivos!", añadió.

Por su parte, Carolyn Maloney, representante de Nueva York, reveló que también fue detenida, y aprovechó para emitir su postura, afirmando que "no hay democracia si las mujeres no tienen control sobre sus propios cuerpos ni pueden decidir sobre su propia salud, incluido el cuidado reproductivo": "El Partido Republicano y extremistas de derecha detrás de esta decisión no están a favor de la vida, sino a favor del control de los cuerpos de las mujeres, las niñas y cualquier persona que pueda quedar embarazada", manifestó.

Fuente: Tribuna