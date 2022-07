Golpe a Donald Trump: Declaran culpable a su exasesor Steve Bannon por desacato

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- La tarde de este viernes 22 de julio, el tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable a Steve Bannon quien se desempeñara como asesor del expresidente Donald Trump, debido a que era señalado por desacato, ya que el jurado argumentó, se negó a colaborar en las investigaciones relacionadas a la toma del Capitolio ocurrida el pasado 6 de enero del 2021 en el marco en que se preparaba la investidura presidencial de Joe Biden.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades estadounidenses, Bannon estuvo en contacto directo con el exmandatario republicano luego de este evento que sacudió al mundo entero, por lo que de inmediato se convirtió en una de las piezas fundamentales para la investigación al grado de pedirle entregar documentos y rendir declaraciones al respecto; no obstante, a pesar de la petición y la investigación en su contra, éste se negó en todo momento, por lo que llevó al jurado a emitir tal fallo.

Foto: AFP

Luego de un total de cuatro días de juicio, el exasesor del también empresario, fue hallado culpable y según lo han informado expertos en la materia, podría enfrentar una pena de hasta dos años de prisión, sentencia que sería dictada hasta el próximo 21 de octubre cuando sea condenado de manera oficial por las autoridades competentes; no obstante, no se revelaron las medidas cautelares que se aplicará al antes mencionado para evitar que evada el ingreso a prisión.

La toma del Capitolio ocurrida en enero del 2021 fue aunada al expresidente Donald Trump quien insistió, las elecciones donde Joe Biden resultó ganador, habían sido manipuladas, por lo que buscó la manera de eliminar la jornada electoral al grado de convocar a sus seguidores a ingresar con violencia al recinto. Aunque Trump ha negado que él tuviera algo que ver, se esperaba que las declaraciones de Bannon dijeran lo contrario; no obstante, este se negó a emitir alguna postura bajo el argumento de contra con el privilegio de haber sido ejecutivo del exmandatario.

Captura de pantalla

Pese a esta postura, se comprobó que Donald Trump expulsó a Bannon de su equipo de trabajo en 2017, por lo que al momento del asalto al Capitolio, este ya era considerado particular y por ende, se le obligó a presentar documentos. Al no colaborar, se metió este fallo en su contra que lo llevará a estar en prisión. En tanto, el exmandatario no ha opinad nada referente a lo sucedido con Steve Bannon y se espera que se mantenga al margen para no afectar su imagen.

