De no creer: Madre de familia es arrestada por golpear a la maestra de su hijo a quien llamó "burro"

Buenos Aires, Argentina.- Medios internacionales han replicado un caso que involucra a una maestra, un menor de edad y la madre del mismo pues de acuerdo con los primeros reportes, la mujer acudió a la escuela primaria donde estudia el menor para abordar con la profesora los insultos y maltratos que recibe el niño; sin embargo, ésta se negó a recibirla, lo cual dio pie a que la furia de la mujer se desatara más al grado de esperarla afuera del recinto educativo y darle varios golpes.

Fueron los testigos los que llamaron a la Policía bonaerense quienes de inmediato llegaron a la escuela Remedios de Escalada, ubicada en Lanús, Argentina y, una vez en el punto donde los hechos sucedieron, se percataron que la mujer tenía a la maestra tendida en el suelo mientras le daba varios golpes en la cara y cuerpo, razón por la que fueron separadas de inmediato para que tras ello, ambas expusieran los motivos que las llevaron a protagonizar este hecho.

La mujer quien fue considerada la agresora, manifestó que la profesora en repetidas ocasiones agredía al menor de edad, no solo con insultos pues varias veces se refería a éste como "burro", sino que además con la regla solía darle golpes en la cabeza o brazos, lo que no era de su agrado y, antes de los golpes, buscó hablar con ella mas la docente se negó a recibirla, acto que enfureció más a la mujer quien dijo ya no estaría dispuesta a permitir que su hijo fuera abusado de esta manera.

La madre de familia fue detenida. Foto: Grupo Imagen

La madre de familia fue llevada a la Unidad Fiscal de Instrucción en calidad de detenida y se dijo, enfrentaría un cargo por lesiones leves; no obstante, el hecho no terminó ahí, pues una vez que la pelea fue del domino público, padres de familia argumentaron que sus hijos también eran víctimas de esta profesora y de otros del plantel, por lo que se abrió una investigación a modo de conocer la conducta de los profesores y si en verdad violentaban a los alumnos.

Partes de familia manifestaron que los maestros los tienen amenazados con ponerles bajas calificaciones en caso de exponer que son goleados e insultados, lo cual desató polémica y la escuela recibió críticas, pues se desconoce desde cuando los alumnos son tratados así. "Ella nos cuenta que se 'zafó' de que a ella le hagan esas cosas. Dice que a los niños les pega con la regla en la cabeza", declaró un padre a la televisora local.

