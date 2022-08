Tras ataque al escritor Salman Rushdie, Gobierno de Irán se deslinda del agresor

Comparta este artículo

Teherán, Irán.- El pasado viernes 12 de agosto se volvió tendencia el momento exacto en que el escritor británico Salman Rushdie fue atacado por un hombre quien subió al escenario de un recinto en Nueva York y lo apuñaló en repetidas ocasiones, algo por lo que se reveló el sujeto en cuestión era un joven de 24 años de edad, nacionalidad iraní e identificado como Hadi Matar, mismo que fue detenido al momento de los hechos.

Pese a que la salud del escritor se ha mantenido en tendencia pues primero se informó que había recibido varias lesiones en cuello, tórax e hígado lo cual lo mantenían con el apoyo de un respirador artificial, pronto se reveló que estaba fuera de peligro pero continuaba en recuperación, mas no se tenía detalle en torno al agresor del que este lunes 15 de agosto la cancillería de Irán en Estados Unidos emitió postura.

De manera diplomática, Relaciones Exteriores de dicho país con sede en Estados Unidos informó que no hay ningún vínculo con el agresor, al tiempo que se hizo énfasis en que este hecho no tiene que ver con la República Islámica; no obstante, se apuntó por el castigo correspondiente para el culpable o bien, aquellos que al igual que el detenido, este relacionados con este lamentable hecho.

"Desmentimos categóricamente cualquier relación entre el agresor e Irán (…) En este ataque, sólo Rushdie y sus partidarios merecen ser culpados e incluso condenados", manifestó en conferencia de prensa Naser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El escritor había recibido amenazas de muerte en el pasado luego de la publicación de su obra Los versos satánicos, la cual salió al mercado en 1989 y debido a su contenido, pronto encendió la alarma del pueblo musulmán pues se consideraba una blasfemia. Tras ello, el escritor nacido en India vivió con protección policial pero, al haber pasado décadas, el evento ocurrido en Nueva York parecía no tener indícenles que prever.

Luego de haber sido detenido por dicho ataque, Hadi Matar de descendencia libanesa pero nacido en Estados Unidos se declaró no culpable de cargos como intento de asesinato y agresión, por lo que tres días después la cancillería de dicho país de Medio Oriente rompió el silencio y abordo la situación solo para desvincularse del agresor aunque a la vez, se criticaba la postura y obra del escritor en cuestión.

