(VIDEO) Terror en Illinois: Se desata tiroteo en parque de diversiones; hay 3 víctimas

Illinois, Estados Unidos.- Momentos de pánico y angustia se vivieron en inmediaciones de un popular parque de diversiones en la ciudad de Illinois, en Estados Unidos (EU), luego de que se desatara una agresión armada. Autoridades del estado informaron que el saldo es de tres víctimas, las cuales sufrieron heridas producidas por proyectil de arma de fuego, motivo por el que fueron trasladadas a un nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el pasado domingo 14 de agosto del 2022, en la tarde, en el estacionamiento principal de Six Flags, ubicado en Great America Parkway, Gurnee, Illinois. Testigos detallaron que un automóvil irrumpió en la entrada principal del parque y que de este descendieron varios sujetos armados, quienes dispararon contra un sujeto que estaba parado en el mismo sitio.

Autoridades se movilizaron por un tiroteo en Six Flags Illinois. Foto: Twitter

Luego de agredirlo con múltiples balazos, los gatilleros arribaron a su automotor y huyeron hacia un rumbo desconocido. De inmediato, se activó el Código Rojo en el parque, y elementos de diferentes órdenes del Gobierno se movilizaron a la brevedad. Se informó que este tiroteo, además del blanco herido, dejó otras dos víctimas, un joven de 17 años y una fémina de 19, quienes estaban en el sitio. Trascendió que el primero tenía un balazo en el muslo, y que la chica otro en la parte inferior de una pierna.

La tercera persona, quien sufrió una lesión en el hombro, rechazó ser trasladada a un hospital. Luego de realizar las primeras indagatorias sobre esta agresión, autoridades aseguraron que el tiroteo fue un incidente aislado que no tuvo relación con el centro de diversiones. De igual forma, detallaron que ya se investiga para dar con los responsables y con el móvil de este atentado. No obstante, el Six Flags Illinois fue evacuado.

Videos que ya se viralizaron en redes sociales, muestran cómo asistentes se tiraron al suelo tras escuchar las detonaciones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

