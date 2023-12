Con machete en mano, sujeto ataca a turistas al azar en playas de Marruecos; reportan heridos

Comparta este artículo

Agari, Marruecos.- Es natural que, en estas fechas, millones de personas dejen sus casas para irse de vacaciones de fin de año, esto con la finalidad de comenzar el 2024 con las baterías recargadas y listas para afrontar cualquier cosa que se venga durante los próximos 12 meses; sin embargo, ¿qué pasaría si, mientras te estás relajando, ves a un extraño masacrar a varios turistas con un machete?, suena aterrador, ¿no? Pues esto es lo que le tocó vivir a Shaun Lewin en Marruecos.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado jueves, 28 de diciembre, mientras el testigo se encontraba descansando en las playas de Agadir, en el mencionado país, al cual había viajado desde su natal Inglaterra junto con su amiga Colette Bartholomew, para celebrar su cumpleaños y Navidad; sin embargo, lo que comenzó como unas buenas vacaciones no tardó en convertirse en una terrible pesadilla.

Según declaraciones de Lewin, él se encontraba descansando frente a la playa, con los auriculares puestos y los ojos cerrados, en determinado momento despertó y se percató de que un sujeto, que estaba frente a él, sacó un machete de su pantalón, para luego gritar algo que, deduce, estaría en árabe y luego procedió a atacar a los demás bañistas. De acuerdo con datos del medio Mirror, el agresor cortó a varios de turistas, entre ellos a una mujer que terminó con una profunda herida en la pierna.

Hasta el momento, se desconoce el número total de los agraviados por el ataque, así como sus identidades, pero reportes indican que una pareja de nacionalidad británica, de aproximadamente 45 años, también resultó con heridas de machete. Afortunadamente para los turistas, el equipo de seguridad actuó velozmente y dieron caza al perpetrador, quien intentó escapar nadando por la playa, pero no logró llegar demasiado lejos: “Si no fuera por los agentes, habría matado a mucha gente. Fue un milagro que no lo hiciera”, declaró Lewin para el mencionado medio.

Según informes de medios locales, el agresor (cuyo nombre se mantiene como anónimo) es un sujeto de 33 años, con antecedentes penales por tráfico de drogas. Hasta el momento, se desconoce cuál fue el móvil del crimen y si se trató de un acto terrorista en contra de los turistas. En tanto, las víctimas ya fueron trasladadas al hospital Hassan II de Agadir, donde recibieron atención médica y se espera que se recuperen prontamente.

Fuentes: Tribuna