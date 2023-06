Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Desde hace algunos días, en el mundo una intensa ola de calor hizo sufrir a la gran mayoría de los habitantes del hemisferio norte, tanto que hubo quienes imploraron porque la temporada de lluvias ya comenzará para así poder mitigar las altas temperaturas; no obstante, con las tormentas también vienen las formaciones de huracanes, inundaciones y claro, caída rayos que desafortunadamente ya cobraron la vida de una persona en Rusia donde un hombre sin importarle caminar bajo la lluvia, no pesque un rayo lo alcanzara y con ello, perdiera la vida de manera instantánea.

De acuerdo con los primeros reportes, los importantes hechos sucedieron en la ciudad de Krasnodar donde una fuerte tormenta comenzó a azotar al grado de causar caos. No obstante, para un hombre la caída de agua no representaba un problema para detener sus actividades cotidianas y optó por seguirlas conforme a su plan, tanto que mientras se dirigía hacia un almacén de verduras para adquirir insumos, es cuando el rayo lo alcanza.

El momento exacto en que este fenómeno natural acaba con la vida del hombre, fue captado por cámaras de seguridad del establecimiento, mismas que permiten ver que el sujeto en cuestión y del cual no se conoce su identidad, ni siquiera llevaba consigo un paraguas, artículos que por estar hechos de metal, se ha dicho, elevan las posibilidades de que un rayo impacte. Asimismo, tampoco portaba otro tipo de artículo que permitiera que el rayo lo alcanzara al grado de matarlo. Las imágenes en cuestión, ya le han dado la vuelta al mundo.

Hombre en Rusia es alcanzado por un rayo. Foto: Pixabay

El video muestra cómo en cuestión de segundos, el hombre es alcanzado por este fenómeno natural y hasta cae de manera abrupta al suelo. Cabe decir que además la víctima en ningún momento corrió para atajarse de la lluvia y sobre todo de la tormenta eléctrica, por lo que en todo momento se le ve caminar con normalidad como si quedar totalmente empapado no le afectara en lo más mínimo. La difusión de las imágenes se dijo, fue con el fin de crear conciencia sobre no tomarse las tormentas a la ligera.

Click para ver el video. Se advierte sobre contenido sensible.

Paralelo a este evento en Rusia, internautas recordaron que hace poco un avión que volaba por Estados Unidos, específicamente sobre Arkansas, también fue alcanzado por un rayo y por ello, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Little Rock. En este caso, la aerolínea resaltó que los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de junio del presente año y ninguno de los pasajeros o integrantes de la tripulación sufrió algún tipo de daño, ya que el percance se lo llevó todo el avión que permitió realizar el aterrizaje sin complicaciones.

Al no quedar exentos de sufrir un percance que involucra la caída de rayos, las autoridades han remarcado que las tormentas eléctricas sí son peligrosas pese a que además ofrecen un espectáculo magnífico que es usualmente cazado por fotógrafos. Por este evento, no se recomienda portar objetos que cuenten con metal e incluso, atenerse alejado de árboles, rocas u otros objetos que puedan causar afectaciones. De ser posible, se recomienda no estar al aire libre en caso de la presencia de un fenómeno de esta magnitud.

Fuente: Tribuna