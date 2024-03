AMLO asegura que Donald Trump no construiría muro fronterizo: "Necesita a México"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, domingo 24 de marzo, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue tendencia a nivel mundial debido a que salió a la luz la entrevista que hizo para el programa estadounidense 60 minutos, en el que habló, entre varios temas, de economía, fentanilo y la crisis migratoria que afecta a México y Estados Unidos (EU).

Sobre este último tema, el presidente López Obrador sostuvo que la propuesta de construir un muro entre la frontera entre México y EU para frenar la crisis migrante no es viable, y que si bien el candidato a la presidencia estadounidense, Donald Trump, ha declarado que lo hará, él no lo cree, ya que no funcionaría. Asimismo, se mantuvo firme al decir que EU "necesita a México".

¡El muro no funciona!”, aseguró López Obrador sobre propuesta de Trump.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que cuando Trump era presidente de EU y buscaba construir el polémico muro, él le ofreció enviarle videos de túneles cavados bajo las barreras ya colocadas por los estadounidenses en toda frontera. El empresario “se quedó callado y luego se echó a reír y me dijo: ‘con usted no puedo ganar’", relató AMLO a la periodista.

Respecto a la "nueva" propuesta de Donald Trump sobre retomar la construcción del muro, López Obrador aseguró que esta no se realizará y que en realidad es actividad campaña. Para AMLO, la solución a la crisis migratoria en la frontera sería que la Casa Blanca se comprometiera a donar 20 mil millones de dólares al año a los países más pobres de América Latina y el Caribe, para así impulsar el crecimiento económico y evitar la migración.

Nos entendimos muy bien [AMLO y Donald Trump]. Firmamos un acuerdo comercial que ha sido favorable para ambos pueblos. Él lo sabe. Y el presidente Biden también", señaló el presidente mexicano en la entrevista con la corresponsal de ’60 Minutes’ Sharyn Alfonsi, grabada el viernes pasado en Ciudad de México (CDMX).

A la fecha de publicación de esta nota, el mandatario López Obrador no ha compartido nuevas opiniones sobre su polémica entrevista, la cual ya está disponible. Aquí puedes verla.

Fuente: Tribuna