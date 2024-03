Hallan a dos adolescentes sin vida en autopista de EU; confirman que fueron baleados

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- En días recientes se registró un macabro hallazgo en las inmediaciones de una concurrida autopista de Estados Unidos. En el sitio localizaron a un menor de edad inconsciente en medio de la carretera. En un comienzo se creyó que el joven había sido atropellado, pero tras una rápida revisión, las autoridades se percataron de que este tenía diversas heridas de impacto de bala.

Los hechos ocurrieron en la Interestatal 5, en Seattle, alrededor de las 22:30 horas del pasado viernes 22 de marzo. Un conductor se contactó con la policía para denunciar la presencia de un joven inconsciente sobre el asfalto de la autopista, según información publicada por el medio Seattle Times. El testigo detalló que creía que el menor había sido atropellado, por lo que solicitó la presencia de una ambulancia. Momentos más tarde arribaron elementos de la policía a corroborar el llamado de auxilio.

Una vez en la escena, las autoridades se percataron de que el joven no había sido atropellado, sino que presentaba heridas propias de impactos de bala. Asimismo, los efectivos declararon que la víctima ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, este no era el único caso de homicidio de un adolescente en la zona, ya que horas antes la policía recibió un reporte del hallazgo del cuerpo de otro joven a tan solo media milla de distancia.

Según el reporte, el primer cuerpo fue localizado por otro conductor alrededor de las 8:00 horas del mismo viernes. El cadáver también pertenecía a un adolescente y presentaba heridas de bala, al igual que en el caso anterior. Esta víctima fue encontrada en una rampa ubicada en North 85th Street. Esta misma situación llevó a las autoridades a determinar que ambos casos estaban vinculados de alguna manera, por lo que comenzarán las investigaciones bajo esta línea.

Cabe señalar que, hasta el momento, solo se ha podido identificar a un agraviado, quien es nombrado como Jahez S. Phillips. Sin embargo, la segunda víctima aún se encuentra bajo condición de no desconocido. Por ahora, la policía considera que ambos menores fueron asesinados en otro lugar y que, simplemente, sus cuerpos fueron abandonados en la autopista: “Estamos tratando de determinar quién hizo esto y si ocurrió en la autopista o en algún otro lugar”, declaró el agente de la Patrulla Estatal de Washington, Rick Johnson.

Fuentes: Tribuna