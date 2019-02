Abogado del 'Chapo' le dedica canción que habla de escapar o entregarse

Nueva York, EU.- A unas horas de conocer el veredicto final del Juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el abogado Jeffrey Lichtman le dedicó una canción a su cliente: Guns of Brixton.

Lichtman compartió en su cuenta de Twitter el enlace de la canción de la banda británica The Clash y que es uno de sus mayores éxitos.

El tema habla sobre un rude boy paranoico, Ivan, un antihéroe de la película de reggae The Harder They Come, que tiene conflictos con la ley. También aborda la posibilidad de recurrir a la fuga de la persona o entregarse a las autoridades.

Además la película en la que se inspira Guns of Brixton narra cómo Ivan migra de una vida de bajos recursos en el campo a la ciudad de Kingstonen busca de trabajo y se convierte en un vendedor de marihuana para una banda criminal, pero es denunciado ante la policía por un compañero.

Ivan hiere a un policía durante un operativo y huye hacia su lugar de origen, después de eso las autoridades tratan de localizarlo y es ubicado en un hotel junto a su novia.

No es casualidad que Litchman haya publicado esta canción, pues el ‘Chapo’ ha huido de la justicia desde que ingresó en el mundo del narcotráfico.