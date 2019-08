Acusan a voluntaria contra la desnutrición de la muerte de 100 niños

Ciudad de México.- Renee Bach es una estadounidense que hace años decidió convertirse en voluntaria para combatir la desnutrición en África. Para ello fundó en Jinja, una ciudad del este de Uganda la organización Serving His Children (SHC). Su acto de altruismo fue digno de elogio de la población local y los medios internacionales. Pero algo no estaba del todo bien.

Ahora, un grupo defensor de mujeres de ese país africano demandó a la fundadora de SHC por operar esa organización como un centro médico sin tener licencia, y sin ser ella misma tampoco una doctora en medicina. La acusan de que su accionar provocó "la muerte de cientos de niños".

Bach se defendió de las acusaciones al asegurar que su organización tenía más de un 96 por ciento de "tasa de éxito" en el tratamiento de niños desnutridos.

Según lo que admitió la propia Bach a la cadena de noticias estadounidense, 119 niños murieron entre 2010 y diciembre de 2018 en la fundación, pero ella no lo relaciona con el accionar de SHC. La mujer aseguró también que ella tenía un "entrenamiento médico laico" y un certificado de RCP, pero que no tenía un título de médica.

Nunca me puse en la posición de realizar tratamientos a los niños enfermos como una doctora. Pero con frecuencia me veía envuelta en esas situaciones, y no tenía opción ", dijo Bach.