Dos mujeres se hacen pasar por brujas para extorsionar a una familia

Colombia.- Desde mediados de 2016, una familia en Barbosa, Santander, consultaba a Blanca Janeth Herreño de 55 años, y Blanca Jazmín Traslaviño de 28 años, madre e hija respectivamente, quienes se hacían pasar por brujas con poderes curativos. Lo que nunca pensaron en que las sesiones les costarían más de 197 mil dólares.

Una delicada situación de salud de algunos miembros de la familia víctima los llevó a practicar supuestas sesiones de sanación con las dos mujeres, quienes les argumentaron que a través de brujería podían sanar a los enfermos. Dichas consultas tuvieron un costo de 24.325 dólares.

Sin embargo, al año de haber iniciado la supuesta terapia, la familia aun no veía avances en la condición de sus integrantes enfermos, así que decidieron no realizar más consultas. Las supuestas brujas intentaron convencerlos pidiéndoles más dinero por los trabajos "más fuertes y efectivos", pero no lo lograron.

En vista de la negativa de la familia, Herreño y su hija Traslaviño los amenazaron con hacerles brujería si no les daban 173.754 dólares más. Incluso, se hicieron pasar por miembros de grupos guerrilleros para intimidarlos. El temor de las víctimas hizo efecto y terminaron entregando el dinero.

Sin embargo, la familia denunció el hecho ante la Policía de Santander, que capturó a las dos mujeres que ya fueron trasladadas a la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga (Santander).