Ejecución, el castigo para desalmado que raptó, violó y mató a menor en India

Nueva Delhi, India.- Un hombre que secuestró, violó y asesinó a una menor de dos años de edad será ejecutado, determinaron jueces en la Corte Suprema de la India.

El órgano jurisdiccional impuso la pena de muerte a Ravi Ghumare, un hombre de 32 años de edad que atacó brutalmente a la bebé durante cinco horas, una agresión que, según las autoridades, fue resultado del "hambre de sexo" del desalmado criminal.

El horrible homicidio ocurrió en marzo de 2012, en la ciudad de Jalna, en el estado indio de Maharashtra. Decidiendo que Ghumare debería ser colgado, la Corte hizo un recuento de lo ocurrido.

Los padres de la pequeña eran vendedores de frutas y en el día de la tragedia habían tenido mucho trabajo, reportó The Times of India. Cerca de las 17:00 horas, la madre de la menor notó que su hija no estaba, por lo que el padre de la niña y un tío de esta comenzaron a buscarla frenéticamente.

Eventualmente, a la familia le comentaron que Ravi Ghumare había sido visto borracho y dándole chocolates a los niños en la calle donde ellos vivían. El padre de la menor fue a la Policía y oficiales allanaron la casa de Ghumare, momento el que tuvieron que romper la puerta que estaba cerrada con seguro.

Las autoridades encontraron al acusado en el interior y a la niña inconsciente y con múltiples heridas, a quien llevaron de emergencia a un hospital. Lamentablemente, la menor fue declarada muerta por los médicos.

(Él) no tuvo control sobre sus deseos carnales, sobrepasó todos los límites naturales, sociales y legales solo para saciar su hambre de sexo. Sin piedad, él acabó con una vida que apenas comenzaba", se leyó en el fallo contra Ghumare.

La decisión de la sentencia de muerte se tomó por una mayoría de 2 a 1, y los jueves que votaron por dicha condena aseguraron que Ghumare, cuya mente describieron como "sucia y pervertida", realizó el crimen "meticulosamente".

En abril de 2018, el Gobierno de la India instauró la posibilidad de que los violadores de menores de 12 años edad sean condenados a la pena de muerte, momento en el que el país dejaba en evidencia su indignación por los horrorosos casos de abuso sexual infantil, sobre todo el de Asifa Bano, una niña de ocho años que fue violada en grupo y asesinada.