El presidente suizo asegura protección a la embajada de EU en Venezuela

Washington, EU.- El presidente de Suiza, Ueli Maurer, aseguró este jueves que su nación "está preparada" para ejercer como poder protector de la embajada de EU en Venezuela, pero explicó que todavía está esperando a recibir la aprobación del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Maurer hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en la residencia del embajador de Suiza en Washington y después de reunirse en la Casa Blanca con su homólogo, Donald Trump.

El mandatario suizo explicó que EU y Suiza firmaron a principios de abril un acuerdo para que la confederación helvética protegiera la embajada estadounidense en Caracas; pero ese pacto aún no ha sido aceptado por el Gobierno de Maduro, quien a su vez ha pedido que su legación en Washington sea defendida por Turquía.

Estamos preparados para cuando este mandato (de protección) sea aceptado por Venezuela. Pero ese no es el caso por ahora. Pero estamos preparados", aseveró Maurer.

Creo que por las dos partes no hay una muy buena situación en Venezuela y no han presentado una solución para el futuro próximo. Considero que es difícil y tenemos que ir paso por paso. Por el momento, no podemos decidir nada porque la situación es complicada, también en EU es un poco difícil, un poco loca".