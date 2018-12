El vestido Huichol de Miss México que enamora a sus contrincantes

Bangkok, Tailandia.- La modelo Andrea Toscano, es la representante de México para ganar la corona de Miss Universo, lució un lindo vestido con diseño Huichol de la líena Pineda Covalin que enamoró tanto a sus contrincantes, como a ella misma.

En una historia de Instagram, Miss México contó la aventura que vivió en una de las locaciones para grabar un video promocional, así como fotografías en una playa de Tailandia, donde se encuentran las mujeres más bellas del mundo esperando

Estaba formada en la línea (esperando turno) para grabar mi video y se soltó la lluvia fuertísimo después de no sé cuánto tiempo que esperé en la línea, y dije: no, esto no puede ser real”, lamentó.