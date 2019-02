Estados Unidos busca otro hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

Washington, EU.- Este jueves 21 de febrero el Departamento de Justicia informó que dos hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán fueron acusados por el Gobierno Estadounidense de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana en la unión americana.

Joaquín Guzmán López, de 34 años, y Ovidio Guzmán López, de 28, conocido como 'El Ratón', fueron acusados hace un año de un solo delito: conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana de México y otros países a Estados Unidos entre 2008 y 2018.

Autoridades estadounidenses creen que los hermanos Guzmán residen actualmente en México, informaron que el crimen es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

Tras la divulgación de la información surgió la duda de quién es Joaquín Guzmán López ya que no se tiene información sobre la persona.

Datos de inteligencia detallan que Joaquín Guzmán (Jr) y Ovidio son hijos de la segunda esposa del narcotraficante, Griselda López Pérez, con ella él procreó tres varones y una mujer.

Édgar Guzmán era uno de ellos, quien murió abatido presuntamente por miembros del Cártel de la familia Beltrán Leyva durante un enfrentamiento a balazos en el estacionamiento de un centro comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, la noche del 8 de mayo de 2008.

El otro hijo del capo que fue señalado por las autoridades estadounidenses, Ovidio Guzmán López, es más conocido en la opinión pública.

Él e Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron señalados por la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro como miembros del Cártel de Sinaloa. Ambos fueron colocados y señalados dentro de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).

En 2014, Ovidio, supuestamente, se puso en contacto con Seprin, un blog de noticias argentino, para hablar sobre la organización de su padre.

La entrevista fue realizada a través de Twitter, en donde han aparecido diversas cuentas atribuidas a los hijos del exjefe del Cártel de Sinaloa.

Según Seprin, durante varias semanas trató de ponerse en contacto con alguno de los hijos de Guzmán Loera, pero el único que respondió fue Ovidio.

Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mi me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear", mencionó el supuesto hijo del capo durante la entrevista.