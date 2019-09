Joven se va de fiesta y lo hallan muerto 5 días después; este fue su último mensaje

Mánchester, Inglaterra.- Nathaniel Isaac, un joven que tenía 20 años de edad y que fue descrito por sus conocidos como un estudiante modelo, escribió a uno de sus amigos que su cuerpo se sentía "paralizado" horas después de haber salido de fiesta. Ese sería su último mensaje, ya que cinco días después lo hallarían muerto sobre su cama y sin una aparente explicación.

De acuerdo con la investigación del caso, Nathaniel Isaac murió por causas naturales.

El joven de 20 años, quien era estudiante de primer año en la Manchester Metropolitan University, había salido de noche y había estado bebiendo en días previos a Año Nuevo, en diciembre de 2017. Al día siguiente, Nathaniel escribió a su amigo:

Cinco días más tarde fue hallado muerto en la habitación de su apartamento en Hulme, Manchester por un guardia de seguridad de la universidad, quien fue a buscarlo luego de que sus padres se mostraran preocupados por su bienestar.

Durante una investigación de 20 meses sobre la tragedia, extensivos exámenes fueron realizados para descubrir cómo había muerto Nathaniel, quien estudiaba Negocios e Ingeniería Informática.

Sin embargo, los expertos fueron incapaces de establecer una causa de muerte. La Policía incluso investigó las acusaciones sin sustento que hizo el padre del joven, sobre que Nathaniel podía haber sido envenenado con arsénico por sus compañeros.

Los estudios indicaron que no había rastro de alguna sustancia tóxica en el sistema del universitario, y un patólogo descartó circunstancias sospechosas en torno a la muerte.

Finalmente, este jueves 12 de septiembre el médico forense Nigel Meadows declaró ante la Corte de forenses de Mánchester que Nathaniel Isaac murió por causas naturales.

Algunas veces personas que son jóvenes y saludables mueren de forma repentina e inesperada, y no es completamente claro por qué sucede eso… Nathaniel era un talentoso estudiante, una persona trabajadora y consciente, quien se comportaba de forma correcta”, indicó el forense.

Meadwos indicó que Nathaniel no tenía ningún problema con nadie, que era un joven saludable que iba al gimnasio, que tomaba alcohol, pero nunca drogas ilícitas.

El forense indicó que el estudiante regularmente se juntaba con dos amigos, Jonny Speight y Nathan Jackson. Fue a Speight a quien Nathaniel envió su último mensaje el 31 de diciembre de 2017.

Hubo contacto con el señor Speight el 31 de diciembre, donde él simplemente sugiere que no se siente bien mediante la interpretación del mensaje “mi cuerpo se siente paralizado” y que no podía ir a ningún lado”, dijo el forense, además de indicar que Nathaniel no especificó por qué sentía así y que fue visto por última vez la noche del 30 de diciembre y la madrugada del 31, cuando regresó a casa.