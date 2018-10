"Mamá, llegó el día de decir adiós": Se quita la vida tras ser abusado por curas

Bogotá, Colombia.- Un año y medio después de que su hijo de 21 años se quitara la vida, Patricia Osorio encontró una carta en la que se despedía de ella y le confesaba las razones por las que decidió hacerlo. Por eso, denunció públicamente al colegio San Viator, donde el joven habría estudiado, y donde presuntamente fue violado por curas.

Daniel Eduardo ingresó al colegio con nueve años, siempre mantuvo excelentes calificaciones. De hecho, tenía media beca. Pero al pasar a bachillerato sus notas comenzaron a decaer, y le pedía constantemente a su madre que lo cambiara de escuela.

Y ahí empezó la odisea más espantosa. Intenté en colegios por todo Bogotá , buscando una institución del mismo nivel. Pero no lo recibían porque solo aceptaban a los que habían estado desde primaria. Hasta que definitivamente él me dijo: 'No bregues más, me tocará continuar porque no me dan el cupo'", contó la madre a la emisora.

Patricia contó que en octavo su hijo tuvo una crisis por la que le pidió que lo enviara a un psiquiatra, pues se sentía deprimido. Estuvo en ocho distintos, pero las cosas no cambiaron. Una vez, desesperado, se tomó toda la caja de pastillas que le habían recetado, duró tres días hospitalizado y se recuperó.

En esa ocasión, Patricia decidió buscar entre los objetos de su hijo un indicio que le dijera lo que le ocurría. Y fue entonces cuando encontró una carta en la que se despedía de ella y contaba del abuso.

Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy, voy a estar bien", dice la carta.