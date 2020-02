Mujer creía estar embarazada; un quiste maligno crecía en su vientre

Reino Unido.- Katie Holmes, una mujer originaria de Waltham Cross, en el condado de Hertfordshire, relató la pesadilla por la que atravesó antes y después de descubrir lo que en realidad crecía en su vientre disfrazado de embarazo.

Cuando Katie comenzó a sentirse enferma en la mañana y notó que su periodo se había detenido, ella creyó que estaba embarazada. Su estómago creció y las personas en el transporte público a menudo le ofrecían sus asientos y la preguntaban cuándo nacería su hijo.

Sin embargo, en las numerosas citas con el doctor y las pruebas de embarazo el resultado siempre era negativo.

Por meses, no tuve idea de qué estaba mal conmigo. Fue muy frustrante no tener una respuesta y realmente aterrador. Sufría mucho dolor, no podía orinar de forma adecuada y mi periodo se detuvo", reportan que expuso Katie.