Mujer tiene sexo con su esposo solo una vez al año debido a dolorosa condición

Delaware, EU.- Una mujer que experimenta insoportable dolor cuando mantiene relaciones sexuales reveló que, debido a dicha condición, solo puede tener intimidad con su esposo una vez al año.

Natalie Bricker, una mujer de 35 años de edad originaria de Newark, Delaware, fue diagnosticada con el trastorno de excitación sexual persistente (PGAD por sus siglas en inglés) en 2018, una condición que le provoca severo dolor pélvico cada vez que está excitada.

Natalia compartió que su esposo Robert Bricker se casó con ella sabiendo sobre su problema y que la apoya siempre/Natalie Bricker/SWNS.com

La mujer, quien tuvo que renunciar a su trabajo como asistente de cuidados para personas con necesidades especiales debido a los dolores que sufre, ahora evita mantener relaciones sexuales con su marido Robert Bricker, de 28 años de edad.

Natalie experimenta excitación sexual espontánea al menos una vez al día, lo cual le provoca dolorosos espasmos en su pared vaginal y recto, intenso dolor que puede durarle hasta cuatro días e incluso impedirle caminar.

El dolor ha llevado a Natalie a tener que colocarse hielo para aliviar los síntomas/Natalie Bricker/SWNS.com

Bricker tiene sexo con su esposo Robert una o dos veces al año pese al dolor, debido a que le preocupa el impacto que su condición puede tener en su matrimonio.

Cada vez que siento placer o excitación, mis músculos se contraen y se producen espasmos, y cuando tengo un orgasmo mis músculos de la pelvis tienen espasmos. Siempre que me excito mi cuerpo se pone en modo avión o pelea. El dolor se vuelve peor y peor. Incluso caminar se vuelve doloroso", reportan que expuso Natalie.

Mi relación con mi esposo ha sido difícil y tengo muchas inseguridades. Porque no tenemos relaciones sexuales a menudo, tengo inseguridades sobre si me será infiel o no. Él es un buen hombre, se casó conmigo sabiendo los problemas que tengo y las barreras que estos crean para el sexo", agregó la mujer.

Natalie compartió que el dolor a veces incluso le impide caminar/Natalie Bricker/SWNS.com

Natalie cree que su condición es resultado de un accidente automovilístico que sufrió en 2002, tras el cual se lastimó el nervio pudendo, el cual es responsable de enviar mensajes de los genitales externos.

La mujer sufrió los dolorosos síntomas por más de una década antes de ser diagnosticada con neuralgia del pudendo en 2014. Fue hasta 2018 que descubrieron que sufría PGAD.

Natalie se ha sometido a varios tratamientos para ayudarla con el dolor, incluyendo inyecciones de bótox en el nervio pudendo y una inyección para bloquear los mensajes enviados a dicho nervio, lo cual le ha dado poco alivio.

Bricker ahora trabaja con un especialista en los músculos del piso pélvico para aprender mecanismo de afrontamiento del dolor.

Por su parte, la mujer compartió que su sueño de ser madre también ha sido impactado por su condición, y debido a que su esposo también tiene un problema, la fecundación in vitro se ha convertido en su única opción.



Sin embargo, debido a la salud de Natalie, la pareja no ha intentado dicho método y considera también la adopción, en caso de que eso no funcione.