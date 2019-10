Niño de 9 años, el homicida de una familia que no irá a prisión

Illinois, EU.- Un niño de 9 años de edad es acusado de homicidio e incendio provocado por el siniestro de una casa móvil ubicada en el condado de Woodford, llamas que le arrebataron la vida a una familia de cinco integrantes, entre los cuales se encontraron tres menores.

El menor, cuyo nombre no ha sido revelado debido a su edad, recibió el pasado jueves cargos por cinco delitos de homicidio en primer grado, dos delitos de incendio provocado y un delito de incendio provocado agravado, indicó Greg Minger, fiscal de estado para el condado de Woodford.

Minger no ofreció detalles sobre el sospechoso, tales como la posible relación entre el menor acusado y la familia.

El incendio acabó con la vida de cinco personas, entre ellas tres menores/YouTube/Journal Star

El incendio de la casa móvil que se ubicaba en el parque Timberline Mobile Home, en Goodfield, ocurrió el pasado 6 de abril y acabó con las vidas de Kathryn Murray, de 69 años, Jason Wall, de 34, Rose Alwood, de dos años, Daemeon Wall, de dos años y Ariel Wall, de un año de edad.

Las autopsias mostraron que las víctimas murieron debido a la inhalación de humo. Katrina Alwood, de 27 años, y su hijo menor sobrevivieron al incendio. Alwood y Jason Wall eran los padres de Daemeon y Ariel. Murray era la abuela de Katrina y Rose era su sobrina.

Antes del jueves, el forense determinó que el incendio fue provocado, y el fiscal notó que el cargo de incendio provocado agravado denota que el sospechoso estaba consciente de que otros estaban dentro de la vivienda cuando le prendió fuego.

Minger no planea emitir una orden de arresto en contra del sospechoso, destacando que no está seguro de cuál es la edad mínima requerida para encarcelar a un menor. Por su parte, no habra jurado en el juicio del acusado.

Libertad condicional, debido a la edad, es la única consecuencia que podría ocurrir aquí", expuso el fiscal, lo que da paso a que se infiera que el sospechoso no será encarcelado si es hallado culpable.

Si se demuestra la culpabilidad del menor, es probable que vaya a terapia, a una evaluación psicológica y orientación, además de enfrentar un mínimo de cinco años de libertad condicional, pero no pasados de los 21 años, ade acuerdo con Minger.