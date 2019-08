Niño relata a su madre que fue violado por su niñera de 22 años

Santa Marta, Colombia.- En la ciudad de Santa Marta, Colombia, una madre dos menores, contrató una niñera para que cuidara de sus hijos, pero esta terminó por cometer una atrocidad.

Tras una confesión de unos de sus retoños, le confesó que la chica desnudó al niño y lo toqueteó, luego de haberle preguntado quien le gustaba.

Un día sábado, la niñera me llamó y me llevó a la cama, ahí me acostó y me preguntó que quién me gustaba, yo le dije que una niña de mi edad, luego ella me quitó la ropa y empezó a tocarme”, indicó la madre.