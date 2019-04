'Scooters' eléctricos de Australia son hackeados para decir frases sexuales

Brisbane, Australia.- Tal y como sucede en la CDMX, donde existe un servicio público de arrendamiento temporal de bicicletas, en Australia es posible hacerlo con 'scooters' eléctricos.

Hoy se informó que algunos de ellos, de la compañía de transporte Lime, fueron sacados de circulación en Brisbane esta semana, luego de que hackers accedieran a los archivos de audio de los vehículos y estos empezaran a emitir frases abusivas de contenido sexual.

De acuerdo el medio australiano BrisbaneTime, al menos ocho 'scooters' fueron hackeados, los atacantes lograron violentar la seguridad del software de los vehículos eléctricos, cambiando los archivos de audio por explícitos mensajes sexuales.

Tras ser hackeados, varios videos fueron posteados en redes sociales donde se comprobó la presencia de mensajes abusivos. Otro de los videos publicados por el medio 7News muestra una fila de 'scooters' diciendo cualquier cantidad de frases, mucho antes de que Lime notara la maniobra.

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr

En uno de los audios se podía escuchar:

En otro, el mensaje fue:

No me lleves por ahí, no me gusta que me monten."