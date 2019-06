Sentencian a pena de muerte a hombre que mató a sus 5 hijos en Mississippi

Smith, Mississippi.- Timothy Jones jr fue sentenciado a pena de muerte por la muerte de sus cinco hijos en agosto del 2014, a pesar de que la madre de los niños pidió clemencia para este.

Él no mostró misericordia a mis hijos de ninguna manera, pero mis hijos lo amaron y si hablo en nombre de mis hijos y no de mí mismo, eso es lo que tendría que decir. No estoy aquí para mí”, dijo la exesposa de Timothy.