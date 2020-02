Tragedia en Essex: Hallan el cuerpo de un hombre y una mujer en Río Támesis

Essex, Inglaterra.- Dos cuerpos fueron encontrados la mañana de este jueves en el mismo tramo del Río Támesis, en la localidad de Grays, en el condado de Essex, hallazgos que la Policía cree son una coincidencia.

Las autoridades no están relacionando las muertes pese a que los dos hallazgos se dieron en la misma área del río, cerca de un bar.

Se describe que la Policía fue llamada a la escena por reportes sobre que el cuerpo de una mujer estaba en las aguas del río, esto poco antes de las 7:30 horas. Sin embargo, cuando las autoridades arribaron al lugar encontraron también el cadáver de un hombre.

Reportes señalan que la Policía acordonó el estacionamiento del bar que se encuentra a la orilla del río, mientras bomberos, paramédicos y guardacostas atendían la emergencia.

Los detectives no están investigando las muertes como sospechosas, además de que no hay evidencias que sugieran que ambas personas entraron al río en la misma área y al mismo tiempo. Hasta el momento no se ha identificado a los fallecidos.