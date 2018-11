Una mujer asesina a dos de sus hijos para "salvarlos' de su padre

Oklahoma, EU.- Era alrededor de las 6:00 horas y todos en la casa dormían, salvo la madre. Primero fue a la habitación de su hijo de 18 años. Disparó una vez. A la cabeza. Luego, se dirigió donde descansaban sus hijas de 16 y 14. Apuntó a la cabeza de la primera y accionó el gatillo. El disparo impactó entre su nuca y su cuello. En ese frenesí, la de 14 logró arrebatarle el arma, escapar y encerrarse en el baño, aterrada.

A los pocos minutos, en un diálogo dramático convenció a su madre que desistiera y abandonara la casa. La policía irrumpió en la brutal escena. La mujer ya no estaba. Había huido. Al 911 había llamado un amigo de la primera de las víctimas que había ido a pasar la noche allí.

El sangriento hecho ocurrió en el Condado de Okmulgee, Oklahoma, el pasado jueves 1 de noviembre. La comunidad se vio impactada. Las víctimas fueron identificadas como Kayson Toliver y Kloee Toliver. La niña de 14 está en observación, a salvo. Su nombre no fue informado por tratarse de una menor.

Kayson era una gran promesa del fútbol americano. Actualmente se desempeñaba como jugador en el equipo secundario Beggs High School Golden Demons y había sido nombrado miembro del National Honor Society por su desempeño académico.

Kloee era también estudiante del mismo instituto, de acuerdo a Tulsa World.

La madre, Amy Leann Hall de 39 años, fue detenida a pocos kilómetros de su vivienda mientras trataba de escapar de las autoridades. Fue trasladada de inmediato al penal de Okmulgee. "Esto parece algo espontáneo. Nadie lo esperaba. Todo el mundo estaba sorprendido", dijo Duston Todd, el sheriff del condado a la revista People.

En su primer contacto con la policía, Hall apuntó que no sabía por qué había disparado a sus hijos. Argumentó que creía que lo hacía para defenderlos de su padre, un hombre abusivo y peligroso. Estaban separados desde hacía tiempo y en constantes disputas legales.

"Una parte mía pensaba que los estaba salvando", manifestó al ser interrogada. En una de las audiencias, Hall indicó que el padre representaba una amenaza para los hijos y que había amenazado con asesinarlos. La contienda legal entre ambos por la custodia había comenzado en 2016.

La respuesta del hombre no tardó y a mediados de aquel año replicó a la demanda. Dijo que en verdad Hall abusaba psicológicamente de los menores y que hacía denuncias falsas todo el tiempo contra él. El sheriff del condado informó que las denuncias que la mujer había hecho contra su ex nunca habían prosperado. "Todo fue infundado. No había evidencia alguna que la apoyara", recalcó Todd.

El plan original de Hall habría sido asesinar a todos sus hijos y luego suicidarse, desesperada al saber que quizás perdería la custodia de sus hijas. "Pero (la más pequeña) interrumpió el plan, sacándole la pistola", de acuerdo a los documentos. "Lo siento mucho", señaló la mujer al reconocer la masacre cometida.