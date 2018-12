(VIDEO) Una mujer protagoniza violento momento racista en España

Madrid, España.- Una mujer de mediana edad ha protagonizado un incidente con tintes racistas en un comercio regentado por dependientes chinos en el pueblo murciano de Archena, en España. Las imágenes, que se han hecho virales en las redes sociales, muestran cómo la mujer se dirige a la dependienta de origen asiático de manera despectiva diciéndole: "¡Que no te he tocado, chinita!".

El video comienza cuando la mujer golpea la mercancía del establecimiento y la joven china la echa del local, a lo que la mujer responde: "No me toques, que te reviento". Durante todo el enfrentamiento la mujer se resiste a abandonar la tienda, y reitera que no le toquen porque, según dice: "Soy una mujer española". La escena se acaba cuando espeta: "Que soy más que tú".

En las imágenes se aprecia que la mujer no se encuentra en plenas condiciones por su manera de hablar. En cualquier caso, esta escena ha levantado la indignación en buena parte de la ciudadanía, que achaca este tipo de comportamientos a los mensajes que se han estado difundiendo desde algunos estamentos políticos sobre problemáticas de la inmigración.