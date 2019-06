+ El expediente de la vergüenza que da lugar al juicio político en contra de Vicente, el ‘yerberito’ Fox + Se le calienta el rancho a Durazo; la violencia se enseñorea en Sonora y buena parte del país

Si el presiente Andrés Manuel López Obrador andaba buscando un propósito para llevar a juicio a los expresidentes que en los últimos 30 años nos dieron cátedra de cómo dejar al país en la ruina a través de sus raterías y abusos de poder, los colegas investigadores de Contralinea ya nos dieron una muy buena:

Se trata de un expediente de más de 365 hojas en las que la Contraloría en los tiempos en que Vicente Fox mal gobernó este país, integró para hilvanar, uno a uno, los atracos cometidos por el de Guanajuato, su señora esposa y los hijitos de la… ‘seño Marta’, en donde hubo de todo; contratos asignados en forma directa a un constructor consentido de Fox, precios inflados en la remodelación de las cabañas ubicadas en la exresidencia oficial, Los Pinos, --ahora convertida en museo al servicio de los mexicanos-- y desde luego, el tráfico de influencias de parte de los hijos de Martha Sahagún, para la designación de contratos hacia Petróleos Mexicanos.

Pero bueno, como no hay felicidad completa, ahora les tengo una mala:

Resulta que por órdenes del mismo Fox e instrucciones de Felipe de Jesús de los corazones Calderón Hinojosa, el tal expediente en los que se habla de los múltiples hechos de corrupción durante el mandato de Fox, desapareció como por arte de magia, de tal forma que, aunque se quisiera, no se podría enjuiciar al vejete de Fox en razón de dos cosas:

Los delitos que cometieron él y su pareja ya prescribieron y dos; el hombre no podría pisar la cárcel en razón de que ya rebasa los setenta años de edad y de acuerdo al nuevo código penal, oral, solamente podría llevar el juicio en su domicilio.

Pero ahora viene la buena:

Tanto los equipos de la revista Contralinea y dos medios más tienen en su poder el expediente en el que se encierran los actos de corrupción y que, para mala suerte de Fox y Calderón, ya han sido reconocidos ni más ni menos que por el excontralor del foxiato, Roberto Muñoz Leos, mismo que, al ser entrevistado dijo que tanto él como los integrantes de la dichosa contraloría, únicamente se limitaban a recibir órdenes de su entonces jefe directo, Vicente Fox, el mismo que ahora se la lleva haciéndola al crítico férreo de todos los actos de Gobierno de López Obrador, pero que no ha dicho una sola palabra de todo cuanto se exhibe en el expediente de la vergüenza y que lo pinta como uno más de sus antecesores en el Gobierno Federal.

Es decir, un sexenio en el que predominó la corrupción y el tráfico de influencias y en el que, según se aprecia ahí mismo, co-gobernaron juntos, su entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y Martha Sahagún, su consorte.

De acuerdo a los investigadores y que tienen en su poder el archivo de 365 fojas se señalan además de lo anterior, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público durante la remodelación de Los Pinos.

No les falta razón cuando aseguran que la pérdida del citado expediente y en cuya pérdida tuvo que ver, Calderón, afecta la memoria histórica de México y es además una violación al derecho humano a saber, según los expertos.

Ahora se explica el por qué el ‘yerbero’ de Fox, --por aquello de que el yerberito llegó-- se ha mantenido en muy bajo perfil últimamente y ya no es aquel bocón que atiborraba las redes sociales con sus campañas a todo lo que fuera en contra de AMLO y la Cuarta Transformación, la misma que, ahora sí, con las manos en la cintura, lo puede llevar a un juicio político.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y a propósito de estadísticas, de acuerdo a las cifras de víctimas que se tienen a lo largo del país, algo así como más de 17 mil en lo que va del primer semestre de este año y del Gobierno de López Obrador, los encargados de seguridad pública encabezados por el sonorense Alfonso Durazo ya se dieron cuenta que esto no es un baile de carquis y que hoy se hace más efectiva que nunca aquella canción de José Alfredo Jiménez, “la distancia entre los dos, es cada día más grande”, es decir, la distancia entre el de Bavispe y la candidatura al Gobierno del Estado.

Y sí a esto le agregamos que apenas estamos en las primeras entradas del partido, pues más gorda se hace Antonia.

Para los que apuntan, faltan, todavía casi dos años para que se dé el relevo del Gobierno Estatal y casos como el ocurrido ayer por la madrugada en Tesopaco, cabecera de Rosario, Sonora, en donde se suscitó una balacera de más de una hora, pues definitivamente que ponen aún más caliente el rancho.

Y ojalá nomás se tratara de balaceras, pero es difícil de creer que en un escenario dantesco como el que se vivió en Tesopaco en donde se dio el incendio de casas y camionetas no se hayan presentado bajas humanas.

Pero el problema es que no es nada más Tesopaco, también es Guaymas, también es Agua Prieta, Empalme, Cajeme y son algunos otros Estados en donde también se presentan este tipo de hechos en donde , aunque no sirven de consuelo, las balaceras no son de una hora, sino de dos como el caso de Jalisco y los constantes enfrentamientos de Veracruz y Michoacán y en donde no parece haber solución, al menos de inmediato.

Y el tiempo corre.

Y los tiempos electorales que ya están a la vuelta de la esquina también.

