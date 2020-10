Permiso para alianzas... ¿Prian?... Reacciones

El día de ayer se celebró de manera virtual el Consejo Estatal del PRI, donde se vería el tema de una posible alianza con otros partidos, PAN y PRD rumbo a la elección del 2021, positiva o negativa que hayan tomado esto los priístas, hay aristas que no podemos dejar a un lado y un breve análisis. Previo a esto se dio una reunión del dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano, con el virtual candidato del PRI Ernesto Gándara, donde me imagino analizaron lo que conlleva esto, sobre todo para Ernesto ¿compartir poder? ¿Gobierno de Coalición, digo el PRD no tiene miles de militantes y la ficha no es de un gran valor que digamos, pero al aparecer en una boleta coaligada da margen de fortaleza… y de no perder registro. El detalle es primeramente, la problemática al interior del tricolor; hay, división, traiciones, está el caso de Cajeme, el segundo municipio más importante, que aporta más votos y los grupos de poder entre ellos, Rogelio Díaz Brown, quien responde a otros intereses, no se ponen de acuerdo ¡para nombrar dirigente! Ya se imaginarán para la fórmula local que acompañará a Ernesto, quizás Luis Armando Alcalá, a quien aprecio como candidato a la alcaldía. ¿Le ganaría a Abel Murrieta? ¿Kiki Díaz Brown para el XVII? Y otros personajes que quieren aparecer en la boleta, con todo su derecho, entonces ¿cuál alianza con la sociedad? Más las presiones de cuotas y cuates de las centrales; CNOP; CTM; CNC, que son de puro membrete. Segundo, cuando están dadas las condiciones para un candidato de unidad que brinca el hoy exdirector del Isssteson Pedro Ángel Contreras, que ni regidor de Navojoa, ha sido y se siente con la trayectoria política para alcanzar la nominación. ¿De dónde? ¿Quién o quiénes detrás de esto? Van a poner 40 espectaculares con un “caballo negro” por toda la entidad, a un costo mensual de renta de entre 20 a 30 mil pesos, que no manda ningún mensaje. ¿Quién o quiénes financian esto?, o sea hay un grupo o grupos al interior que le lleva contras al ‘Borrego’, y que aunque se apruebe alianza, operarán en contra.

¿CON EL PAN?

¿Alianza del PRI con el PAN?, solo para alcanzar el poder, es algo miserable, como lo señaló esta semana el virtual candidato de MC Ricardo Bours, y también el candidato externo del PAN Toño Astiazarán, en su visita a Cajeme, sí a alianzas… pero no con el PRI. Lo dicen como expriístas y también como tomaría esto la sociedad, los indecisos, sectores, una posible alianza. ¿Qué significaría para el PRI y Ernesto Gándara aliarse con el PAN? En el albiazul hay dos alas; el padresismo y los verdaderos panistas, los buenos, de que los hay, los hay pero el exgobernador Guillermo Padrés, tiene el control, el dirigente estatal Ernesto Munro, es solo una pieza en el tablero. La sed de venganza del padresismo es grande para el Gobierno actual que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich, al crear una FAS, aunque cuestionables sus resultados se abrieron carpetas, ante esto me pregunto ¿padresistas operando a favor del PRI y de Ernesto Gándara? ¡Por favor! Imagínense Ernesto Gándara, negociando posiciones, candidaturas, con personajes del sexenio anterior, algo inadmisible que creo Gándara, no aceptaría, ni el mismo Toño Astiazarán, posible candidato del PAN por eso el impulso del alcalde de Peñasco, Kiko Munro, que no gana pero le juega contras al PRI, divide votación y favorecen a Durazo. En mi opinión al margen de la decisión de ayer, una alianza Prian es un engendro aquí en Sonora, quizás en otras entidades funcione donde hay planes, pero aquí hay resabios del sexenio pasado, la gente no olvida y beneficiario de esto sería MC Ricardo Bours, incluso para Toño Astiazarán, quien por segunda vez en un mes se reunió con Ricardo. ¿Se imaginan un pacto alianza de Ricardo-Toño? Toño no está obsesionado con candidatura, si el padresismo lo hace a un lado el guaymense es un gran activo, y con su plataforma de Energía Limpia y gente, vaya que son valiosas y alguien lo va aprovechar… al tiempo.

REACCIÓN EDUARDO

Las reacciones, aparte de Ricardo, Toño e incluso de panistas que no están de acuerdo no se hizo esperar, varios actores mostraron su rechazo y quien también no perdió su oportunidad en entrevista fue el exgobernador Eduardo Bours. Cuestionó Eduardo, el hecho de que panistas sostengan reuniones con Alfonso Durazo, señaló el nombre de Roberto Romero, pero al margen de este comentario del exgobernador, nomás imagínense en la campaña del PRI a Neblina, Rodríguez, Villalobos, Cuén, Dagninos, etc… en un acto de perversidad política, en la que el fin sería fortalecer a Durazo y debilitar a Gándara. También en entrevista reiteró que va con todo para apoyar a su hermano Ricardo y pues recordar que el exgobernador tiene sus leales al interior del PRI y en municipios de la entidad y no se quedará cruzado de brazos, le entiende a la operación política y actuará en consecuencia. Reiteró también su posición y opinión sobre Ernesto Gándara, hay un distanciamiento, que él le dijo que no era el candidato, sería Alfonso Elías y que no respetó palabra empeñada de que Ernesto, apoyaría al candidato ganador de la interna, obvio, la maquinaria operó y perdió Ernesto. Sobre esto en su momento, en aquel entonces Ernesto señaló “a mí nadie me sienta y el que pudiera hacerlo, ya no está” en obvia referencia a su señor padre, lo que sucedió pues hay queda en el registro de la historia política. Hoy Gándara, está en posición por tercera y última vez de alcanzar la nominación, veremos qué pasa y cómo transcurre su campaña con o sin alianza, yo creo que los candidatos deben apostarle más a las alianzas con la sociedad, sectores… e indecisos, son más del 30 por ciento, ahí la clave del triunfo, más el desgaste de gobiernos locales de Morena a excepción de Célida López, en Hermosillo y el desgaste de AMLO, el descontento nacional crece día con día.

POTRILLO

Me llamó la atención el video y mensaje que subió el secretario de Gobierno Miguel Pompa, en donde habló de la grandeza de Sonora y que le apuestan a lo grande, en claro mensaje subliminal de apoyo a Ernesto Gándara, por aquello de su altura física y de cuidar las formas legales en los mensajes. Señaló también para quienes creen que “ya se negoció” la entidad, están equivocados, que están listos y con “pinturas de guerra” en claro mensaje de apoyo a quien será el candidato del PRI y obviamente defendió el trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich. La política es de “timing” el mensaje del Potrillo se dio en el marco de lo sucedido la semana pasada en el evento con el presidente en la capital donde la señora gobernadora utilizó un lenguaje coloquial, que no gustó, para solicitud de obras para Sonora, lo cual ella aclaró en sus redes sociales. Así pues, quien también debe tomar nota de este mensaje es el “caballo negro” para quien va el apoyo y que debe tener también seguridad que Ernesto Gándara, no se prestará a debates, a tazas de café y que el CEN del PRI Alejandro Moreno, ya se tomó la decisión y hasta legal en estatutos, el candidato, aunque le pongan piedras, piedrotas, traiciones, será Ernesto Gándara, ya lo que venga en la campaña, fórmulas, cuotas, problemas que tenga que resolver, ese será otro boleto.

RBC21

Y mientras el PRI trabajó toda la semana para tomar la decisión, ayer sí o no hacen su Prian el virtual candidato del MC a la gubernatura Ricardo Bours, con medidas preventivas y cuidando formas legales, reinició su actos y visitas a amigos en la capital e intensa gira por el sur de la entidad, sobre todo con jóvenes y obvio gente que lo conoce, amigos, sobre todo de sectores productivos. Fue muy claro Ricardo, en reunión sostenida con columnistas el pasado miércoles, “Yo no desplacé a nadie” a mí me invitó la dirigencia nacional -y para ellos prácticamente será el candidato. No se ha reunido con María Dolores, espera hacerlo, pero creo si la señora no se quiere sumar es asunto de ella, Ricardo ya trae su agenda, proyecto, el coordinador estatal Carlos León, ya lo entendió así, hay relación, entendimiento, si la diputada, no se quiere sumar, no hay problema, lo que sí es un hecho, es que sus peticiones y exigencias para declinar no serán aceptadas por MC; mucho menos por Ricardo, va por los mejores hombres, mujeres de MC y de la sociedad, para que lo acompañen como fórmulas en este proyecto. Reconoció que no está fácil, no está arriba en las encuestas, que para mí poco creíbles, cuchareadas, le va a echar ganas, va por los indecisos, que son la mayoría y aprovechará su posición de candidato opositor para criticar el ejercicio de Gobierno, su posición y visión de lo que debe ser, lo que generará adeptos, obvio opositores irán en el mismo sentido, pero esto es de capacidades, no de popularidad, por aquello de que ahí viene también Ana Guevara, renunciará a la Conade y viene por candidatura PT. Reconozco en ella sus logros como atleta, pero no capacidades para gobernar la entidad, tengo entendido sus estudios llegó a secundaria y vean el desastre administrativo y de denuncias que dejará en la Conade, no sé si venga en serio, o solo para dividir la votación y favorecer a Durazo y luego recibir su premio de consolación, lo veremos en próximos meses. Por cierto, duro Ricardo Bours, ante el clima de inseguridad nacional y en el sur de la entidad, que fue visible y notorio cuando hizo referencia a Manuel Espino, de que como es posible, para la institución, policías y mando donde está en seguridad nacional, que porte uniforme de policía. ¿De dónde?, y pues es cierto, no es policía de carrera ni Durazo y vean como están las cosas en Sonora y todo México. Urge mejor capacitación, equipo, sueldos, prestaciones, becas, acceso a vivienda, seguros para policías locales, señaló Ricardo y creo que quizás es una de las causas de tanto policía coludido con el crimen organizado. Visitó Bours; Benito Juárez, Navojoa, Álamos, con productivas reuniones, conociendo sus problemas, necesidades, tal como lo ha hecho desde antes de la pandemia y ayer sábado reunión con comunicadores, en pocas palabras, empieza a meter el acelerador, reinicia Ricardo, visitas a amigos a municipios de la entidad y a esperar lo que suceda entre el 15 y 23 de diciembre fecha de registro de alianzas, coaliciones y arranque de precampañas y ahí sí subirá de tono el asunto y con lo que sabe el empresario y futuro candidato, esto se pondrá bueno.

AHORA TOCÓ FÉMINAS… CUADRARSE

Primero fueron empresarios, algunos “lomo de liebres” que se acomodan en cada sexenio de acuerdo a intereses, después fueron los herederos, los “juniors” de nueva generación para reunirse con Alfonso Durazo, en sus oficinas en la Ciudad de México. Y esta semana les tocó a mujeres, unas empresarias y otras que ni sabía que lo eran, no hay problema, están en su derecho, lo que yo cuestiono es primeramente; ¿fueron a escuchar y ver diapositivas de resultados en Seguridad? ¿Cómo está Sonora? ¡Por favor!, líder en crímenes dolosos y fosas clandestinas. ¿Fueron a pedir qué quieren en Sonora en la materia? Y estaban con el encargado de ello, de pésimos resultados y ahí viene como candidato. Segundo y esto me lo confirmaron dos empresarios que fueron; no gastamos nada, ni boletos de avión, comidas, hotel, por lo menos ellos dos, es obvio que todos los demás tampoco, o sea, los viajes han sido costeados con erario público… y que se presten. Lo publiqué en columnas anteriores y en mi cuenta de red social… y nadie me reviró, reconocimiento tácito, para el encuentro de mujeres, si respingó una, la entiendo. Lo que no comprendo ¿para qué ir a la Ciudad de México? Para qué gastar miles de pesos, si Durazo, viene a ver a su familia y ha sostenido reuniones aquí, de hecho antes de la llegada de AMLO visitó a Sonora, en su casa de Bahía Kino, sostuvo reunión privada con alta funcionaria del Gobierno de Colombia. ¿Por qué esa exhibición de ejercicio de poder y doblar a empresarios (as) a que fueran hasta México, a cuadrarse? ¡Ah!, pero cuando ahí vuelvan visitas presenciales, estarán en primera fila en Salón Gobernadores de Palacio en encuentro con la gobernadora Claudia Pavlovich, no todos (as) pero sí las y los “lomo de liebres”. Obvio nada tontos, buscarán encuentros después con Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán, etc… la novela e intereses de cada 6 años.

CORRUPCIÓN OOMAPASC Y GUAYMAS

Investigación de periodista independiente, Connie Peraza, descubre de entrada ¡17!, aviadores en el Organismo Operador de Agua Cajeme y seguramente habrá más, algunos ni enterados, que usurpan su identidad para cobrar, para que vean cómo se las gastan Gamboa, Patiño y el jefe en Palacio, más el 1 millón 700 mil pesos de cobros de 168 pesos de cortes, a pesar del decreto del Congreso por pandemia. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? Saquen conclusiones. Por cierto, no sabía que había una Coordinación de Giras Presidenciales del alcalde Sergio Pablo Mariscal, nomás falta que haga remodelación y ponga un “depa” en Palacio Municipal como AMLO en Palacio Nacional. ¿Cuánto cuesta esto?, y personal asignado. En Guaymas, filtros en San Carlos, extorsionan a visitantes y ciudadanos, como en Vícam, reclama el contralor Rodolfo Valenzuela, y la reacción de Sara Valle, era una buena entrada de $$$, lo corre y pone cerradura, pero el contralor ¿no es autónomo? ¿No tiene que pasar por Cabildo el procedimiento? Una más de esta edil que ha sido un desastre. Al cierre de esta columna; se da permiso a Ernesto de Lucas, de buscar alianzas; la gobernadora, Claudia Pavlovich, defiende su Gobierno, que por eso tanto ataque y ‘Alito’ manda saludo especial a Ernesto Gándara.