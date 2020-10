Por fin, rompieron el silencio los directivos del PRI en Sonora y las cosas toman su ritmo normal

FUI Y VINE AL BELLO PUERTO de Guaymas. Nada fuera de contexto. Un encuentro con un querido amigo que radica en Hermosillo: JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS.

No me alcanzó el tiempo para nada más. No me comuniqué con otros amigos de Guaymas precisamente por esa carencia de tiempo. Con Julián, una buena charla de no más de dos horas. Por supuesto, de política. De Sonora. De Guaymas. De Cajeme. De lo que ocurrió ese sábado en el Consejo Estatal del PRI. Sobre el discurso de ALEJANDRO MORENO. Sobre la intervención de CLAUDIA PAVLOVICH. La situación del priísmo de Guaymas. Y la opinión de Julián de que en estos momentos el exalcalde CARLOS ZATARÁIN le vendría muy bien al PRI guaymense como candidato a la alcaldía.

Opinión compartida por muchos en el Puerto.

Principalmente porque ENRIQUE CLAUSEN IBERRI mira con mayor insistencia hacia Hermosillo que hacia Guaymas.

En este evento virtual, hubo varios temas dignos de escribirse a casa. Lo de Claudia, por ejemplo: desmiente cualquier sospecha de asociación política con Morena. Esta definición, como dijo aquel, le viene al PRI “como anillo al dedo”. O como en el corrido del Moro de Cumpas: “Aquí se acabaron dudas”.

En buena hora, caray.

Eran muchos meses de rumores, de falsas notas periodísticas que nadie desmentía. Muchas cosas raras sucedían y esto daba pie a la rumorología.

Ahora es la gobernadora la que sale al paso de los decires.

Particularmente, yo no me desdigo de mis opiniones. Opiné sobre aquello que me parecía extraño, sin razón de ser. Cuestioné, como periodista, al dirigente estatal del PRI, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS cuando su silencio en vez de apaciguar los rumores, los incendiaba más.

Es bueno que hoy los priístas de gran calado salgan a defender la plaza. Esto ayuda mucho al priísmo que se sentía desmoralizado. Y le devuelve la paz interior a los que se sentían abandonados.

Julián Luzanilla coincidió conmigo en que la reunión del Consejo fue un éxito. De hecho, lo fue aunque algunos piensan que les quedaron a deber porque no figuraron en la lista de los nombramientos.

En cuanto al discurso de Alito, bueno, no podía ser en sentido adverso simplemente porque, siendo un hecho que el candidato del PRI a la Gubernatura será ERNESTO GÁNDARA CAMOU, tenía que irse apoyando al Borrego. Así funcionan las cosas en cualquier partido político.

Por otra parte, ya era hora de que la clase dirigente del PRI en Sonora diera de qué hablar. Bien vistas las cosas, las críticas que el PRI estuvo recibiendo en las últimas semanas por su extraño silencio y su falta de comunicación, fue un acicate para que sus líderes se pusieran las pilas y echaran a andar la maquinaria. Este modesto periodista del sur de Sonora, dista mucho de ser un crítico contumaz del PRI. Puedo serlo, en ocasiones, de algunos dirigentes priístas, nunca del PRI como institución.

En esta tesitura, me congratulo de la postura que ha tomado ese partido, vía sus liderazgos, sean quiénes sean. Eso está bien. Hay luz al otro lado del túnel. Hay nombramientos partidistas en los municipios.

La vida ha vuelto al corazón priísta. La gente se siente entusiasta y mira con beneplácito el futuro. En lo personal, yo también sentí beneplácito cuando recibí sendas fotografías donde amigos míos a los que aprecio de veras, muestran orgullosos las constancias de sus nombramientos como presidentes de los Comités Municipales de sus respectivos municipios. Por ejemplo, SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, en Bácum. Ya es, pues, oficialmente presidente del Comité Municipal en Bácum. Le acompaña como secretaria general, MARIÁN CORTEZ HERRERA. Por cierto, en la gráfica aparecen, además de Serge Enríquez, el delegado del CEN del PRI, RICARDO BARROSO y el dirigente estatal de la CNC, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS.

Así se desarrolla el PRI como institución política vinculada a la raíz del pueblo.

Es importante que el priísmo tome en cuenta que lo que sucedió el sábado no es sino el despertar de un largo letargo que por momentos causó zozobra en las infanterías del PRI.

Y los rumores acrecentaban la creencia de que algo muy turbio podría estar germinando en la entraña del partido. Esta suposición no debe condenarse y menos calificarse como una revuelta de militantes contra sus dirigentes. Hacerlo, sería caer en el prejuicio y en la división partidista que será lo peor que podría pasarle al PRI. Tengo, para mí, que sus dirigentes, sean del partido o desde el poder, deben sentirse orgullosos de contar con una militancia disciplinada que muestra lealtad a toda prueba en los momentos más complicados de la vida priísta.

Decía, pues, que fui y vine el sábado a Guaymas. Nada extraordinario que contar. Una simple invitación a tomar café con un buen amigo. Una vista rejuvenecedora al mar de Cortés, una breve charla por teléfono con ARTURO MUNGARRO, el gerente del Hotel Playa de Cortés, un encuentro breve con REY DAVID LEYVA GAXIOLA, de las antiguas filas de la CNC, una anécdota de una “Crónica de una libreta extraviada” (así titulé la columna de aquel día, durante la campaña de ARMANDO LÓPEZ NOGALES a la Gubernatura de Sonora, en 1997, que finalmente apareció en la maleta de Rey David y que desde entonces es motivo de una conversación en retrospectiva), que sirve de energetizante para sobrellevar los trastornos de la brega cotidiana.

La gente de Guaymas, muy bien. No así la infraestructura del Puerto. Hay ausencia de trabajo reparador. SARA VALLE DESSENS no se siente. Su presencia solo se percibe por las notas periodísticas que ciertamente no le favorecen.

Su crítico más contundente, es mi colega y amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, y la verdad sea dicha, no exagera.

Mire usted: tendré que dedicarle más espacio e irme a fondo en el tema sobre la reunión del PRI del sábado anterior. Hoy no dan los tiempos, de modo que dejaré pendiente esto y ya mañana, señor mío, será otro día.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ MÁS DE GUAYMAS: ME DIO MUCHO gusto enterarme que GINES VALENTÍN RODRÍGUEZ, el joven priísta que durante un largo tiempo mantuvo a flote al PRI municipal, por fin recibió su nombramiento oficial como tal…

Ni hablar: al César lo que es del César…

NO HAY NINGUNA DUDA DE que la política en Sonora está cobrando una efervescencia que no se había visto en muchos años…

Es cierto: desde hace varios meses se ha venido diagnosticando que la contienda electoral del 2021 será la más formidable en más de 50 años…

Incluso, algunos analistas apuestan a que la campaña será más importante que cualquiera otra que se haya registrado en un siglo…

Yo no me atrevería a ir tan lejos, pero tampoco descarto que no tengan razón en cierta medida los que insisten en que el 2021 será un año histórico políticamente hablando…

Hoy tenemos un aspirante a la Gubernatura (RICARDO BOURS CASTELO), con una personalidad propia, capaz de arrollar contrincantes en una sola “tirada”…

Vi una parte de la entrevista colectiva que le hicieron varios colegas recientemente… Ricardo estuvo certero, no dejó ir una y le llamó al pan, pan y al vino, vino…

En este contexto, resulta difícil suponer que no habrá personajes resentidos pero debe entenderse que la política no siempre es de caballeros…

Y aunque lo fuera, la franqueza no necesariamente es ofensiva, de hecho, la verdad puede ser más agraviante que un insulto…

Vienen tiempos durísimos, y si en los preliminares estamos asombrándonos por el calor que ha cobrado el discurso de los contendientes, ya podemos imaginarnos cómo será cuando se definan las candidaturas…

Verbigracia: ERNESTO GÁNDARA CAMOU, por el PRI; ALFONSO DURAZO MONTAÑO, por Morena; RICARDO BOURS, por Movimiento Ciudadano y ANA GABRIELA GUEVARA por el PT…

Naturalmente, cada uno de estos partidos irá en alianza con otras corrientes y esto hará de la campaña una guerra de grandes dimensiones…

Hay mucha tela de donde cortar y, bueno, ya le platicaré…

Es todo. Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com