Violencia y muerte en Cajeme y ante el abatimiento de un policía, el inexplicable silencio de un alcalde

ME PREGUNTAN QUE POR QUÉ EN ESTA columna no se está abordando últimamente el tema de la inseguridad en Cajeme y, en general, en el sur de Sonora. Hay inquietud manifiesta en la sociedad sonorense. En particular, en Cajeme la violencia se ha extendido en forma amenazante.

Como dirían los abogados: asunto de suma gravedad. O algo así.

La verdad sea dicha, las ejecuciones en municipios como Cajeme, Guaymas y Empalme, se han disparado, en efecto. Y por parte de las máximas autoridades municipales, no se escucha ninguna exclamación de condena pero si ni siquiera de lamento.

Y este silencio, señor mío, me parece más atemorizador que la propia violencia, que las mismas ejecuciones.

Que nadie me lo tome a mal: percibo en el ambiente un miedo cervical que se está convirtiendo en pánico. El temor es compresible y se entiende. Sin embargo, es conmocionante que ejecuten a un policía y el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL no diga ni pío. Silencio. Solo silencio.

Ni una condolencia para los deudos del agente caído.

¿Por qué no se aborda el tema de la violencia en Cajeme y en general en el sur del Estado?

Bueno, yo contestaría con esta respuesta:

“¿Para qué?” He ahí la cuestión.

Los periodistas no tenemos ningún tipo de protección. Además, no tenemos tampoco información oficial. En este contexto de sordos-mudos, solo podemos especular y esto sería todavía más grave.

No, no voy a abordar este tema a profundidad porque es imposible salir a la calle a tirar golpes de ciego.

Hemos podido sobrevivir en medio de la violencia y de la pandemia.

Hemos salido adelante, como sociedad, en medio de una crisis económica cuyas consecuencias no hemos valorado todavía. En este concierto y, con toda la pena, querido lector, es preferible comentar asuntos menos pedregosos y más visualizados, que ponernos a adivinar quiénes son y cómo actúan. Esto es un asunto que al Gobierno Federal le concierne.

Si no pueden ellos, ¿qué diablos podemos hacer nosotros?

Dije al principio que me “preguntaron” por qué no. Confieso que no he explicado debidamente mi respuesta. Por qué no. Hacerlo no tiene sentido. De hecho, sería como pegar mis débiles cuartillas sobre la roca invencible.

Por lo demás, si la muerte de un agente al que nunca conocí en persona no fue capaz de tocar las fibras del sentimiento del alcalde Mariscal, ¿qué podrían hacer mis palabras?

Mejor, vámonos a lo nuestro. A la política y todo eso que la rodea y la hace contagiosa.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

PUES SÍ, LA POLÍTICA SE mueve, se desplaza de aquí para allá y viceversa…

En Cajeme, por ejemplo, se han formado dos que tres grupos con la idea, bastante prometedora de conflictos internos en el partido que los cobija, de lanzarse por la municipal con —claro, qué más— uno de los suyos…

Hasta ahora, estos grupos de Morena, se han logrado mantener dentro de los límites de la concordia…

Pero muy apenitas…

A nadie se le puede escapar que en el municipio de Cajeme existe una ebullición que más temprano que tarde, estallará en la cara del alcalde y de las dirigencias regulares de Morena…

Estoy cierto que la historia de revuelta morenista que ya vimos en la sucesión nacional de Morena, permeará en las infanterías de ese movimiento…

Me cae que sí…

Morena será un desafío tremendo en las contiendas de 2021. No hay cohesión interna ni hay solidaridad entre muchos de sus miembros…

Por cierto, vi un video que anda circulando y que podría ser tema viejo y sin ningún sustento real de rentabilidad política apropiada, en el que una joven cuyo nombre aparece en la parte baja de la pantalla — MAYTE CAMARENA, secretaria de Finanzas supuestamente de Morena en el ámbito estatal— anuncia su renuncia a Morena al tiempo que se incorpora a las filas del PRI, porque “los rateros del PRI ahora están en Morena”, y bueno, el caso es que como espectáculo montado está muy bien hecho…

¿Por qué decidí reproducir brevemente este video?...

Tal vez sea porque, aunque no fuere de Sonora, aunque fuera totalmente falso, el discurso acalorado de esta mujer, dice muchas verdades y esto tiene un valor real, créame…

Como sea, Morena está atravesando por un mal momento…

Sinceramente, yo no creo que lo de Hidalgo y Coahuila vaya a ser impacto en las filas morenistas…

Hay rejuego, sí, y hasta me atrevería a sospechar que las derrotas del domingo, estas sí, “le vienen a Morena como anillo al dedo”…

¿Por qué sería esto?...

Bueno, fue un magnífico pretexto para darle un jalón de orejas a los que se están peleando entre ellos por la dirigencia nacional de Morena, y de pasada la dan un espaldarazo electoral a sus aliados al interior del PRI, y lo del 2021 ya será otra cosa…

¿Divagaciones trasnochadas, caro amigo?...

Pues fíjese que no…

O cuando menos no tanto…

Sin siquiera procesar esta sospecha, resulta que me he metido en un canijo “sospechosismo” político y tengo la idea metida en la cabeza de que hay cosas en los muy, muy, muy altos niveles de la política, se mueven alianzas de cuyas derivaciones no han tomado en cuenta a las militancias y podría ser que esto nos explotara en la cara en los meses por venir…

El problema con el “sospechosismo” es que no se puede probar sino hasta que por sí mismo las cosas se hagan presentes…

POR OTRO LADO, LA EXSENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS, para información de los que preguntan por ella, ha mantenido una actividad muy interesante y de mucho provecho para los beneficiados…

Ciertamente a mí no me gusta reseñar lo que alguien de la política entrega de buen corazón a quienes necesitan apoyos para sobrellevar sus necesidades, pero en el caso de ella, no hay nada que pueda manchar las buenas acciones…

Lo he dicho antes y lo digo ahora: Anabel es y ha sido un valioso cuadro político que, en su momento, le dio una “limpiadita” de cara a las siglas del PRI, y su posicionamiento se fortaleció notablemente…

Luego se dieron cosas que indignan al interior del PRI, los liderazgos que nunca faltan, le cerraron el paso cuando ella manifestó su interés en dirigir al Comité Municipal en Cajeme…

¿Se imagina usted a ANABEL ACOSTA liderando a su partido, con todo ese carisma y capacidad de conectividad con la gente?...

Si eso hubiera pasado, ese partido estuviera hoy pujante, activo y con el maravilloso activismo que la caracteriza…

Pero, bueno, así es la política…

¿Por Morena?...

No es un secreto que la figura más comprometida con el prospecto de este partido, es ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ…

Él está allí y cumple con una decisión tomada…

Va por la municipal cajemense y para ello antes tendrá que superar grandes escollos…

La nobleza y naturaleza humana de Andrés, son cualidades que deberá poner en juego ante actitudes irracionales…

A ver que pasa…

ABEL MURRIETA, fuerte, sólido en Movimiento Ciudadano…

Ni quien le haga sombra al interior de MC, especialmente en el tema de la inseguridad y la violencia…

Tiempo al tiempo…

Y POR ÚLTIMO, ME GUSTARÍA compartir mi impresión sobre un hermosillense con quien tengo grandes coincidencias, no solo en el criterio político sino humanitario y solidario…

Se llama CIPRIANO PALAFOX OLIVARRÍA y, junto con su señora esposa, CLARITA, realizan una discreta actividad de apoyo anímico y moral a seres que sufren y se aferran a una esperanza de vida…

La historia de Cipriano merece ser contada como Dios manda…

Ya lo haré un día de estos…

Es todo.

Le abrazo.

