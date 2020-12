Arrancó RBC 21 ¡Hasta donde tope!... ¿Y la libertad de expresión?

Arrancó gira de precampaña esta semana - intensa por cierto-, Ricardo Bours, virtual candidato de MC a la gubernatura cumpliendo con los preceptos legales y sanitarios, inició en San Luis, ahí fue directo, claro, en lo que es su slogan por Sonora “Hasta donde tope”, esta es una elección de tercios y no declinará. Saco a colación esto, porque en las últimas semanas han subido a redes varias encuestas “demoscópicas” que solo ponen a Ernesto Gándara, buen candidato, buen perfil, nadie lo niega y a Alfonso Durazo, cuya fuerza está en Morena, y no en su persona, dado su desarraigo de la entidad, y ya ni hablar de sus resultados como secretario de Seguridad. En las precitadas encuestas y casas encuestadoras, mismas que fallaron estrepitosamente en el 2018 manejan que está entre dos, por el hecho de que van en Alianza -creo están equivocados-, es un despropósito no tomar en cuenta a Ricardo, a su capacidad, de ponerlo a él y a MC con pocos puntos. Hay varios factores; faltan meses, desgastes de gobiernos de Morena y del mismo presidente, la crisis económica que hay y que se viene, la pandemia, miles de contagios y muertos pasarán la factura a un Gobierno que ha manejado mal este problema, la selección de fórmulas que acompañarán a candidatos ¿cuántos de la sociedad civil? ¿Cuánto reciclaje habrá? ¿Cómo va a reaccionar la población e indecisos? Estamos hablando de un 30% pasado del padrón electoral que no sabe, más de 300 mil si nos basamos en elección del 2018 no decide por quién va a votar, ellos pueden inclinar la balanza para uno u otro lado… y MC sé que no es Gobierno, no tiene desgaste y perfiló a un buen candidato. Y mientras Ricardo, arrancó una intensa gira iniciando en San Luis, bajando y recorriendo 28 municipios, hasta llegar a Ures el próximo lunes 21 para cerrar luego en Hermosillo, Ernesto Gándara, no reporta actividad más que privada y viajes a la Ciudad de México, en espera de la firma de la Alianza y quizás estrategia de no hacer precampaña. Por cierto Ricardo, solo parará unos días con motivo de la Navidad y reinicia el 27, sabe que no está fácil, es todo un reto el que tiene por enfrente. ¿Qué lo quieran minimizar en encuestas? Allá ellos, quienes operan las encuestas cuchareadas y no digo esto porque Ricardo, vaya arriba, él está consciente en la posición que está y por eso está trabajando, giras que le irán subiendo puntos, eso nadie lo podrá negar… esta elección es de tercios, al tiempo.

DURAZO Y SU ESTRATEGIA

Vaya inicio de precampaña de Durazo, parar el tráfico con apoyo de policías municipales de Hermosillo, para hacer un spot, a la hora de que la gente tenía que ir a trabajar, fueron 30 o 40 minutos, con un despliegue de gente venida de México, suburbans blindadas, agentes de la Guardia Nacional etc… toda una parafernalia. Aparte de esto, puras reuniones privadas con empresarios, muy poco contacto con el “pueblo bueno”, o sea pues le apuesta a la estructura de Morena, al presidente, al dinero de programas clientelares y a una previsible elección de estado, aquí y en toda la nación. Otra estrategia, subió a redes un mensaje que no hará precampaña aduciendo a la pandemia, esta sí le cayó como “anillo al dedo”, cómo pararse aquí en Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas, Cucurpe, Magdalena, Caborca ¿para oír reclamos?, por su papel como secretario de Seguridad y es muy probable que evada a medios de prensa para evitar estos temas que le afectan.

¿Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Y acaba de salir otra estrategia, la diputada Wendy Briseño, interpuso demanda de violencia de género por las causas que enarbola; matrimonios igualitarios, aborto, etc… lo que le ha generado críticas y ahora resulta que le llegaron órdenes del INE a medios y columnistas no escribir sobre ella comentarios negativos ¿ahora resulta? ¿Y la libertad de expresión? A mí me da la impresión que es parte de la estrategia, está poniendo el pecho pues, para que en esta campaña no se critique a las mujeres de Morena, como si no tuvieran mucho material que dar, por ejemplo la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle o la de Navojoa, Rosario Quintero, administraciones opacas, con actos de corrupción documentados. Es cierto, la misma gobernadora Claudia Pavlovich, firmó un pacto social de no violencia contra la mujer, suscribo, a ellas “ni con pétalo de rosa” se les debe tocar, hay que defender eso, pero de ahí a solapar corruptelas y no criticar eso, es muy diferente y más si salen candidatas cuestionables. Que no se les olvide, el funcionario público está sujeto al escrutinio de la sociedad y de los mismos medios de comunicación, máxime ahora que como nunca este país necesita de contrapesos, que no los hay, la libertad de expresión es un derecho, hay que ejercerlo sin violencia, pero si con crítica, constructiva, respetuosa y fundamentada.

BARANZINI POR EL IV

Y hablando de alianzas con la sociedad y perfiles ciudadanos, hay que reconocer el buen tiro que dio el coordinador de PT, Ramón Flores, de invitar a Daniel Baranzini, a participar como candidato a la diputación federal IV Distrito con cabecera en Guaymas. Es el más grande porque llega hasta municipios del norte que abarca donde hay mucha actividad ganadera y recordar la lucha que tuvo por alcanzar la dirigencia de la UGRS, una campaña y elección muy controversial, que finalmente la ganó, Héctor Platt, pero le generó mucha simpatía y empatía ciudadana con Daniel, miembro de una respetable familia hermosillense. Como bien me dijo Daniel, al preguntarle sobre esto el pasado viernes, me dijo “Arturo, no le entiendo mucho a lo de la política, pero si no le entramos, no podemos cambiar las cosas”, coincido con él y pues vaya reto para el Prian y el mismo MC, que candidato elegirán para ese Distrito, se tendrán que ir por los mejores perfiles. ¿Saldaña? Están fritos si van con él, aunado a que la inclusión de Baranzini, les cambió el cuadro, Rodolfo Lizárraga, no irá por diputación federal, Heriberto Aguilar, que no ha hecho nada por el Puerto, va a querer candidatura a la alcaldía y doña Sara, quiere repetir porque según ella ha hecho buen trabajo y trae buenos puntos como Mariscal… que problemón para Durazo. El Prian va por un candidato de la sociedad civil para la alcaldía, el empresario Rogelio Sánchez, OK, pero hay otro problema, el exalcalde y exdiputado Otto Clausen, ya levantó la mano, y quien también quiere aparecer en la boleta, es otro, el secretario de Salud Enrique Clausen, ambos reconocidos operadores políticos con estructura. ¿Qué hará el Prian? ¿Qué decisiones tomarán Ernesto de Lucas, Ernesto Gándara? ¿Qué decisión tomará MC y el virtual candidato Ricardo Bours?, interesante y complejo lo que sucederá en el Puerto, y en sí en todo el sur, ahí está lo peor de la “transformación de cuarta” que están viviendo los ciudadanos y Valle, Sergio Mariscal y Rosario Quintero se quieren reelegir. A frotarse las manos; MC y Prian, si eligen buenos candidatos, apuntalarán a los candidatos a la gubernatura; por lo pronto aquí en Cajeme, MC perfila a Abel Murrieta para Alcaldía y al productor Eduardo Flores, para el VI Federal, con consenso del sector privado y social del campo y ya ni que agregar al perfil de Murrieta, ante los índices de inseguridad en el municipio, el indicado, también se perfila el regidor Rodrigo Bours… y es la tierra de Ricardo, buen caudal de votos va a recibir seguramente. Durazo y Morena tendrán serios problemas en el sur, por el deseo reeleccionista de alcaldes y diputados cuestionados, quieren imponer a los suyos en boletas, están las famosas encuestas, más los que dicen, quítense que sigo yo, ya ven, Durazo recibiendo cascajo. ¿Lo van a permitir Ricardo Bours? ¿Ernesto Gándara?

¡AGUAS! MARISCAL

A propósito de ideas reeleccionistas del alcalde Sergio Pablo Mariscal, ya se le dio entrada, fue aceptada, la revisión que interpuso el regidor Rafael Delgadillo, a la decisión que tomó la Comisión de Gobernación de no juicio político contra el alcalde. Como ya es sabido se interpuso una demanda por estar 4 o 5 meses sin sesionar en Cabildo, más aparte hay una demanda en la FAS por el caso North Collect, el caso es que cuando el asunto se llevó a votación a pesar de las evidencias, igual que las que hay contra la alcaldesa Rosario Quintero, la Comisión de Gobernación, votó en contra. Los votos claves fueron de los diputados del PRI; Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias y de la misma presidenta de la Comisión Anticorrupción ¡María Dolores del Río! Para que vean lo congruente que es la señora, hoy ya fuera de MC y tanto que habla de fortalecer organismos anticorrupción etc., y hoy ya también en el equipo de Durazo, en una de las coordinaciones, lo que la pone en evidencia que tenía tratos con Morena, traicionó a MC… y a Palacio, y quien traiciona una, lo hace varias veces. El magistrado federal que dio entrada a la revisión que interpuso Delgadillo, es juez primero de Distrito, Juan Manuel García Figueroa, de quien recibí buenas referencias de algunos casos, deberá resolver en enero, y ya en proceso electoral. Si ratifica no hay problema, pero si mete reversa, esto obligará al reponer el proceso a la Comisión que encabeza Jesús Alonso Montes Piña, puede que voten igual los precitados legisladores, pero se pondrán en evidencia, sobre todo los del PRI, porque ni Ernesto de Lucas, ni la misma gobernadora Claudia Pavlovich, fueron enterados previamente, o sea la línea la marcó Rogelio Díaz Brown… saquen conclusiones, en fin veremos qué pasa.

MEMORIAL ¿Y LOS LEBARÓN?

Pues anduvo el presidente por Moctezuma y Bavispe, para inaugurar una Base de la Guardia Nacional y hablar, como siempre, de la buena coordinación que hay en materia de seguridad, etc… el mismo rollo de siempre, develó una placa alusiva a las familias que fueron masacradas hace un año, nomás un detalle que no pasó desapercibido, se omitió el apellido LeBarón. ¿Se les pasó? ¿Algún error? Nada de eso, fue algo premeditado que muestra el rostro del presidente y actitud ante sus críticos, como lo han sido Julián y Adrián LeBarón, de hecho fueron pocos los familiares que entraron, controlado obvio, ya que se fue AMLO, entraron todos los familiares a hacer su homenaje y recordar a sus seres queridos. En cuanto al informe del secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval, sobre el status del caso, me quedo con lo dicho por el abogado Abel Murrieta, quien es el que lleva el caso contratado por los LeBarón y Langford, solo hay 3 detenidos en espera de sentencia, los demás son gente ligada a la organización criminal, lo que significa que no necesariamente ligados a lo sucedido hace un año. Y mientras, el presidente en el memorial y con sus mismas políticas públicas en Puerto Vallarta, acribillan a un exgobernador, a pesar de la escolta que traía… y el asesino huyó, aquí en Obregón, más de mil muertos en la administración de Sergio Pablo Mariscal, y un mes de diciembre y año para el olvido, van más de 40 solo este mes ¿cómo va a cerrar? Y Cajeme en el Top 10 de los municipios más violentos de México… y Mariscal, con sus rollos ideológicos, que su investidura que encabeza una transformación ¡Por Dios! Y pues llegó un nuevo mando, el capitán Tarango, y las cosas están peor, él dice que habrá resultados de su estrategia, por lo pronto no hay tal, y si elementos de la Guardia Nacional, haciendo rondines en el Centro y MerCajeme, vaya servicios de inteligencia para atacar al crimen organizado.

¿Y EL PAGO?... EL KILY

Pues hasta este fin de semana el dirigente de Aoass, Álvaro Bours, no había recibido respuesta del titular de Sader, Víctor Villalobos, de que daría respuesta y pediría un adelanto del 2021, para resolver pago de Ingreso Objetivo de 2 o 3 ciclos atrasados, trigo, maíz, etc.. El detalle, el problema no es Villalobos, quien primeramente tiene que agendar cota con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sino que este tiene que consultar con el presidente y AMLO no quiere saber nada de productores privados, ni empresas, Pymes, etc… que se rasquen con sus uñas, el dinero es para los pobres… y no para los que generan impuestos y dan de comer al “pueblo”, ¡qué incongruencia! Pero tenemos un presidente que no le entiende a la economía. Son casi mil millones que se les deben, un derecho estipulado, pero no, ¡ah!, pero que no griten o bloqueen los de la CNTE en Michoacán y al otro día les sale el cheque. Y pues lamentablemente en la semana se nos fue el ‘Kily’ Cruz, un defensor como Adalberto Rosas, que se nos adelantó también, de causas del sector agrícola, el agua. Era un deleite escucharlo cuando hacía uso de la voz y como con argumentos sólidos defendía al sector primario, en la lucha del No al Novillo y la falta de atención al campo. Como no olvidar la repasada que le dio al diputado Javier Lamarque, en público, frente a medios “¿Qué te hemos hecho, Javier? ¿Por qué te pones en contra de nosotros, recibes un sueldo?, en fin, se nos fue una voz autorizada, un líder del sector agrícola y un reto para; Álvaro, Balta, Miguel, Lalo, Juan Gerardo, seguir luchando y retomar los ideales del ‘Pelón’ del ‘Kily’ por ese granero que es el sur y que dio al mundo un Premio Nobel de la Paz… ¡QEPD! Mi estimado, ‘Kily’, lo admiré por su enjundia al hablar, más de estos personajes se necesitan.

¿SE ACABÓ TOMA DE CASETAS?

Pues que el Congreso aprueba por Ley, cárcel a quienes tomen casetas, 3 meses a 7 años, siempre se ha estado, lucha justa, que se eliminen casetas, pero no del “boteo” que ha significado miles de pesos a repartir entre “líderes” y a los que ponen con botes. ¿Se acabó? Veremos ahora si se arriesgan y si quienes mandan están dispuestos a pagar fianzas, abogados. ¿Y qué va a pasar con Tribu Yaqui en Loma de Guamúchil, Vícam? ¿Seguirá la cobradera y el reparto de millones?, el piso y la ley es parejo para todos, la Contram dio una tregua, pero todo tiene un límite.