Candidata de Alianza para Cajeme: “Limpia de sangre y de dinero malhabido, carismática, humilde y perfil competitivo

HACE ALGUNOS MESES ESCRIBÍ QUE, según los trascendidos del momento, en materia de reparto de candidaturas para cada partido de los tres que integran la Alianza opositora PRI, PAN, PRD, al PRI le correspondía Cajeme.

En esos días, en algunos círculos priístas se mencionaban, primero, ANABEL ACOSTA ISLAS y LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ. Después se sumaron otros nombres: por ejemplo, JUAN LEYVA MENDÍVIL, OMAR GUILLÉN y alguno cuyo nombre se me escapa.

Posteriormente durante dos que tres meses, el silencio sustituyó a la euforia.

Pero finalmente, se hizo la claridad. Al PRI, dentro de la Alianza, le toca, definitivamente, Cajeme. Y será mujer, se especula.

¿Qué se está analizando? ¿Qué perfil debe de tener el candidato o candidata del PRI en Cajeme?

A saber: tiene qué ser alguien que no genere conflictos entre los distintos grupos que hay en Cajeme. Tener una vida limpia, de sangre pero también de dinero malhabido. Cultura del esfuerzo. Humildad. Carisma. Experiencia y perfil competitivo.

¡Oh, la lá!

¿Conoce usted, caro lector, a alguna mujer priísta con esas características?

Quiero suponer que sí. Particularmente, conozco a alguien con este perfil.

Pero, bueno, esto será materia para otra columna.

Por lo pronto y hablando de Morena, se murmura en círculos del oficialismo federal, que JAVIER LAMARQUE CANO se va a buscar la reelección, mientras que del “Pollo” RAÚL CASTELO no se sabe mucho.

Sin embargo, se mantiene el run run en torno a la figura del secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ.

Por cierto, emparentado con la familia de GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, exdirigente del CDE del PRI en Sonora.

Igual, ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, firme en sus aspiraciones lo que me lleva a otro punto: cualquiera más, cualquiera menos, todos los suspirantes a una municipal deberán venirse a calentar brazo, a gastar suelas, y recorrer de nuevo su terruño.

Honestamente, si usted me pregunta por Andrés, yo le diría que no he platicado con él pero por algunas fuentes me he enterado que sigue de amor la llama en relación a su interés por la municipal.

En todo caso, ya se verá.

Como usted verá, en algunos municipios se van aclarando las cosas.

Hace unos días le comentaba aquí mismo sobre los suspirantes en Guaymas. Que SARA VALLE DESSENS va por la reelección, algo que se antoja patético y absurdo. Aunque bien vistas las cosas lo absurdo y lo anormal parece ser la marce del sexenio federal.

El problema ya no es solamente la grotesca exhibición que el presidente AMLO ofrece todas las mañanas. Ahora la grosería y el señalamiento calumnioso, va de la sociedad al Poder Presidencial.

Este es un tema que más adelante abordaré en este espacio pues se trata de un fenómeno que se había venido anunciando y de pronto ya lo tenemos vigente, estridente e irresponsable, en la vida política y mediática del país.

Me refiero al desbordamiento de la agresión verbal—hasta ahora—entre el presidente y los actores principales de la sociedad.

Más adelante, pues.

Volvamos al puerto: en Guaymas prácticamente no hay más que dos avenidas: la calzada Agustín García López y la Serdán. Y para colmo- me lo comentaba ayer el colega AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ—esta vía se extiende hasta la zona maquilera y a los que viven en los márgenes, los dejaron con la única opción de utilizar la García López.

“Primero están sus intereses que el bienestar de la gente”, truena Agustín, atorado en un mar de vehículos.

Esta ciudad-puerto, está atrapada entre estas dos avenidas. Y alcaldes—y alcaldesas—van y vienen y nadie es capaz de agarrar el toro por los cuernos.

Y cada tres años, se hacen presentes las acusaciones contra el gobernante que sale, por supuestos o reales desvíos de recursos.

Ninguno—ninguna—se ha escapado. Hace 20 años Sara Valle salió entre fuertes acusaciones de malos manejos.

¿Y qué fue lo que pasó?

Que dos décadas después, regresa por la puerta grande y se apropia del Palacio Municipal.

A poco más de dos años en el cargo, la ciudadanía, los que votaron por ella y los que no— han comprendido que hay quienes nunca cambian.

Los que llevan el pulso de la política guaymense, aseguran que solo habrá tres candidatos competitivos: RODOLFO LIZÁ- RRAGA, ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA y, si se cumple lo de la candidatura del Bebo CARLOS ZATARAIN, este podría ser el bueno.

Naturalmente, muchos de los que le van a uno u a otro, lo hacen por simpatía.

A propósito del Bebo, él ve como una inconsecuencia, que la Alianza pudiera postular a JESÚS SALDAÑA candidato a diputado federal por el IV Distrito.

Y es que son 41 municipios los que abarca este enorme Distrito, y la mayoría son priístas.

Yo vi ganar a tres candidatos del PRI en las últimas dos horas de la noche.

O sea, al amanecer, cuando llegaron las urnas de los municipios más alejados hacía el norte del Estado.

Y por este Distrito quiere contender el perredista Jesús Saldaña.

Y le decía también en los Rumbos anteriores, que HERIBERTO AGUILAR, busca reelegirse en la diputación federal.

Por otra parte, el expriísta MANUEL VILLEGAS, (también fue panista), va con Movimiento Ciudadano.

Y luego viene la chiquillada: Bácum, SIRM, Benito Juárez, Etchojoa, Álamos, Huatabampo, Navojoa… Y muchos más.

Pueblo chico, etcétera, etcétera, etcétera… Usted me entiende…

Pero sin duda es en Cajeme donde hay mayor expectación. Imagínese: podría suceder lo que nunca ha sucedido: que una mujer arribe a la Presidencia Municipal de Cajeme. Pero, ¡ojo chícharo! Hay que cuidarse de los gandalles. Por aquello de las dudas.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: QUERIDO AMIGO: cuando uno llega a esta Navidad, a estas fechas de significado tan indefinible, percibe la sensación de estar pisando sobre arenas movedizas…

¿Qué nos deparan los tiempos por venir?...

¡Vaya usted a saber!...

Y ALLÁ EN NAVOJOA SE PERFILA por la alianza PRI, PAN, PRD, JONATHAN “Tito” MARISCALES para el Distrito local número 19, y hasta donde estoy enterado el muchacho es ampliamente competitivo.. Jonathan es sumamente popular entre las juventudes beisbolísticas de la región...

De hecho, en las encuestas internas el navojoense figuró en primer lugar.. Bien vistas las cosas, no podría ser de otro modo pues uno de los más importantes acuerdos entre los tres partidos de la alianza, fue que se escogerían a los políticos con mejor perfil ganador...

Como sea, no cabe duda que el PRI está dispuesto a sacar adelante a sus cartas más populares sin importar a qué grupos pertenezcan... Le pintan bien a la alianza sin lugar a dudas.

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Le platicaba yo de lo que ocurrió entre el presidente AMLO y JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA…

El segundo, como ya es costumbre, cuestionó el horrible manejo que se le ha dado a la pandemia, y el primero— o sea, AMLO—en la mañanera del día siguiente, mandó una caricatura del monero Hernández, fuera modificada para defenestrar al periodista…

Lo más grave no es la caricatura en sí misma, sino que el caricaturista no la hizo para este asunto con AMLO, sino fue parte de una exposición que se hizo en agosto pasado…

El presidente ha llegado lejos, ha envilecido la investidura y no hay que olvidar que de la agresión verbal hay solo un arrebato del poder para que todo se convierta en atropello de los derechos ciudadanos y del resto total de las instituciones…

