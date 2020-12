Organismos agrícolas con RBC… El valor de un mensaje

En un hecho sin precedente, seguramente al estar hartos de baja del presupuesto al campo en un 40 por ciento los últimos dos años, el no pago de apoyos que ya ronda los mil millones, ante la apertura y mensaje de partidos y virtuales candidatos de una alianza con la sociedad y de que surjan perfiles de la sociedad civil, los organismos agrícolas de Cajeme buscando representatividad, han decidido apoyar al productor Eduardo Flores, para que llegado los tiempos sea candidato por el partido Movimiento Ciudadano, cuyo candidato virtual lo será Ricardo Bours. Esta propuesta fue bien recibida por Ricardo, lo manifestó en entrevista de radio que tuve junto con la compañera y conductora Claudia Guadalupe Pérez, por lo intrínseco que significa esto, y claro que sí, que no es otra que con esto va junto con apoyo a Ricardo, en su proyecto de llegar a la gubernatura. Así pues con esto, en los próximos días Ricardo, recibirá la visita de dirigentes agrícolas de las Uniones, DRRY, incluso ya hay cabildeos con representantes del sector social y adelante. Esto sin lugar a dudas va a catapultar las aspiraciones de Ricardo, aquí en su casa, en su tierra, tener de compañero de fórmula a la diputación federal a Eduardo Flores, un tipo muy echado para adelante, No al Novillo de corazón, preparado y que seguramente será una buena voz para el sector primario del Yaqui, algo que no hizo el actual diputado de Morena, Javier Lamarque, quien ahora dice que buscará la ¡alcaldía! ¿Con qué cara pediría el voto a sectores? Aparte que no las trae todas consigo al interior de Morena. Así pues, buen tiro de precisión del sector primario de Cajeme, el más importante, proponen a uno de los suyos, y es aceptado por el virtual candidato de MC, Ricardo Bours, lo que implicará el año que entra, una importante sumatoria de votos. Obviamente las Uniones como la Yaqui, Cajeme y el DRRY, que encabeza Miguel Anzaldo, respetando la pluralidad, recibirán a candidatos de otros partidos que presenten sus proyectos, pero de entrada han decidido cerrar filas con Eduardo Flores, y ya de manera intrínseca con el virtual candidato de “casa”, Ricardo Bours. Y esta operación, que surja un productor, será cabildeada para el Distrito VII con Ucamayo, el Distrito de Riego que encabeza César Granich, con el dirigente de Aoass, Álvaro Bours, ya que la diputada del VII Hildelisa González, de Morena; tampoco ha hecho nada, ni lo hará, por los productores del Mayo. Y ojo, estamos hablando de una operación que significarían miles de votos para MC para Ricardo Bours y fórmulas locales, por cierto Ricardo, confirmó en la entrevista de radio, que ha tenido acercamientos de personas representativas de la sociedad civil, de sectores en los municipios que ha visitado, o sea MC, Ricardo, que será mano, irá con los mejores hombres y mujeres para que lo acompañen, nada de cuotas, cuates, corporativismo, ni reciclajes. Esto sin duda será muy bien visto por la población, sectores y los indecisos, que son mayoría, a ver la reacción de los partidos ante esta postura de Ricardo Bours y de MC. Por cierto, en la entrevista de radio, Ricardo, nos comentó detalles de la gira que tuvo por municipios del norte, un par de ellos, reclamo de pescadores de Bahía de Santa Clara, quienes tienen que ir a San Luis RC, por combustible, porque les sale más barato. ¿Por qué no hay gestión de autoridades?, en San Luis, reclamo, porque sale más barato el impuesto sobre nómina y otros en Mexicali, que en el municipio y por eso la mayoría de empresas y auge se da en ese municipio de Baja California. Hay algo que siempre se ha dicho y visto, a San Luis, por su lejanía y falta de apoyo, siempre se le ha relacionado más a su gente, y trabajo como municipio de BC, y esto viene de años. Cuestionó Ricardo y duro a la FAS, me sumo, lo he vivido yo personalmente en dos casos, todo un sistema que ha costado millones de pesos y no hay resultados, y creo menos ahora que se dé la Alianza Prian, y ya en proceso electoral habrá pactos, porque hay expedientes de priístas y panistas, esto entra en el juego de “cartas” de negociación que señaló Ricardo. En cuanto a las aspiraciones locales a la alcaldía por parte de Abel Murrieta, y de su hermano Rodrigo, señaló Ricardo, que hay o habrá pláticas entre ellos y que supuestamente en enero, definirán posiciones o un posible acuerdo. Los dos están preparados, Abel, un conocedor de la problemática de Seguridad, hoy perdida en Obregón, una opción que está siendo bien recibida, al igual que la del ‘Pipigo’, está preparado, es mi hermano, no me voy a meter, y ya veremos qué pasa en enero.

Y mientras Ricardo Bours, continúa visitando municipios, ya lleva varios recorridos por el norte, el virtual candidato del Prian, Ernesto Gándara y el mismo dirigente, Ernesto de Lucas, en continuos viajes a la Ciudad de México, para concretar la alianza, que creo va ¿pero a qué costo? Ernesto, excelente candidato, perfil, se separó del PRI para presentarse como candidato de una alianza de partidos, el detalle es que el PAN y PRD le quieren poner mucho valor a sus fichas, muy vago, Héctor Larios, al igual que Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, que quiere darle un alto valore a un ¡4%! Que pueden aportar. El gran reto para Ernesto Gándara, aparte de las reticencias al interior de partidos, sobre todo en el PAN, el padresismo operando a favor de Morena, es quienes lo acompañarán como fórmulas federales y locales. Militantes del PRI, PAN, PRD, van a exigir sus cuotas. ¿Y la alianza con la sociedad?, imposible no creer que el dirigente de la CTM Javier Villarreal, todo un “gánster” de la política, no exija cuotas para los suyos, o sea, están levantando la mano los mismos, ahí viene un posible reciclaje y están en su derecho de participar. Aunque parece que aquí en Cajeme, la candidatura para la alcaldía por el Prian, será para una mujer, sin partido que será una agradable sorpresa, porque será bien aceptada, lo cual veremos ya que den a conocer su nombre, con esto quedan sepultadas las aspiraciones de Anabel Acosta y del diputado Luis Armando Alcalá, por lo menos para la alcaldía, no van. Para Hermosillo, el Prian tiene dos opciones Javier Gándara y el propio Ernesto de Lucas, para contender contra una alcaldesa Célida López, que guste o no, ha hecho un buen papel, ha generado empatía sobre todo porque ha estado cancelando concesiones, como la del alumbrado público, canceló relleno sanitario TecMed, y va por la de la planta de aguas residuales, pingues negocios que hacen los alcaldes en turno, por una supuesta eficiencia en el servicio, cuando el fondo es el contubernio de la clase política-empresarial, de hacerse de millones de pesos del erario público. En fin, veremos en los próximos días la firma de la alianza con Ernesto Gándara, como cabeza de esto y hasta donde anteponen intereses personales, cuotas, los priístas y panistas, para hacerse a un lado y que Ernesto, pueda invitar a fórmulas que hagan congruente el mensaje que ha estado enviando de que la alianza es con la sociedad, y que de ahí emergerán buena cantidad de candidatos, de lo contrario, a ver la reacción de población, sectores e indecisos.

En la semana recibo un mensaje del dirigente de los productores rurales del Yaqui, Juan Gerardo Gándara, con una minuta, una iniciativa del senador de Morena, José Narro, de cambio de leyes secundarias para que un productor que tenga 100 hectáreas, si tiene más, sería considerado como “propiedad social” sujeto a quitárselo… en pocas palabras, una expropiación como la de 1976, pero ahora hecha Ley. Inmediatamente le reenvié esta iniciativa que quería poner Narro, a la senadora Lilly Téllez, no estaba enterada y rápido reaccionó, la revisó y subió a su cuenta de Twitter, un mensaje lapidario y contundente, que se hizo viral, como la mayoría de lo que sube, acusando y señalando a Narro, como “comunista” y que esta iniciativa era una vil expropiación. Al día siguiente Juan Gerardo y el licenciado Alejandro Olea, se reunieron aquí en Obregón, con el senador Arturo Bours, tampoco estaba enterado e inmediatamente reaccionó, habló con senadores y se armó la de San Quintín, que tuvo que salir al paso el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, para señalar, que no va, que no pasa, pero ahí queda registrado el hecho Narro no se manda solo, ¿quién le mandó la señal? De hecho él también tuvo que salir a dar declaraciones, a intentar aclarar, que no iba por ahí, que lo malinterpretaron… pero no dejó de hablar durante su discurso de… ¡Luis Echeverría y Lázaro Cárdenas! El detalle y ojo, es que este tema está en el tintero, es parte del modelo del Gobierno de AMLO, de su cuarta transformación, de la búsqueda de una “sociedad igualitaria” lo que quiso imponer, Echeverría, y vean en que terminó en cuanto a producción, el sistema ejidal, no funcionó y en el sexenio de Carlos Salinas, cambió a las leyes, y muchos productores recuperaron sus tierras, y volvió a ser rentable el Valle del Yaqui. Era prácticamente un “balazo en el pie” el que se hubiera dado Morena, porque incluso los Monreal, en Zacatecas, tienen y siembran miles de hectáreas, y así muchos funcionarios, legisladores de todos los partidos en las entidades de la República. En fin, vaya valor que tuvo un mensaje, y la reacción de par de senadores por Sonora, Lilly Téllez y Arturo Bours y la iniciativa de Narro, a la congeladora… por lo pronto, pero que importante pues, es que productores y población reflexionen su voto en el 2021, urgen contrapesos para AMLO, necesita Sonora, aportar 7 diputados federales que no sean de Morena, por eso es importante los perfiles, el VI, el Yaqui, ya tienen uno posible, Eduardo Flores, que irá por MC y en el proyecto de Ricardo Bours y así debe estar los otros 6 Distritos, el Prian debe presentar buenos perfiles, que no repita Morena, es la clave, de lo contrario AMLO nos llevará al precipicio con su modelo de Gobierno.

Vaya portada la del pasado viernes de TRIBUNA, dirigida al nuevo comisario, capitán Tarango Velázquez, bienvenido a la morgue, que recibimiento, hasta el viernes 18 ejecutados en 6 días, a reserva de lo que haya pasado ayer y hoy domingo para el cierre de esta semana. Aunque está focalizado a crímenes dolosos, fuero común, el ruido de metralla es a diario y el riesgo de que gente inocente caiga, y ya mejor ni hablar de la indolencia, falta de sensibilidad, y de una población y sociedad que se está acostumbrando a esto como algo cotidiano, parte de la vida, como el COVID. El capitán Tarango, se la ha llevado dando entrevistas, lo que ya debe parar, hizo señalamientos que como causa principal, es el resquebrajamiento del tejido social en las familias, la drogadicción, etc… pero no hizo mención o fingió demencia ante la delincuencia organizada, los grupos criminales, que se pelean por la plaza, más el trasiego de drogas. No dio tiempo para que se vean resultados, lo bueno es que al parecer trae a su gente, habrá “limpia” y quienes no pasen exámenes, se irán… pero con qué dinero, hay que liquidarlos, van a demandar y terminarán reinstalándolos, por cierto Alfonso Durazo, prometió recursos para liquidar a malos elementos, nunca llegaron ni a Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, a los malos elementos que están en la nómina del crimen organizado. Esta administración, lo bueno que ya se van, termina en 10 meses. ¿Dará resultados Tarango, en ese tiempo? Mientras a esperar den resultados sus estrategias, lo deseamos, Cajeme quiere ¡paz! Si lo logra Tarango, obligado para el siguiente alcalde que se quede, de lo contrario, vendrá otro cambio y empezar de nuevo. Por lo pronto, a como está diciembre, pinta para que Cajeme, rompa récord anual y esté entre los peores municipios a nivel nacional e internacional en inseguridad. Sostuvo una reunión Tarango, con el secretario de Seguridad Estatal, David Anaya y al parecer van a trabajar en operatividad de manera conjunta, y lo que son las cosas, mientras a Sonora, le quitan 240 millones del Fortaseg, en el presupuesto para el año que entra, la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Odracir Espinoza, de 50 millones que ejercerá este 2020, pide para el 2021 ¡60! Millones ¿Qué incongruencia? ¿Con nulos resultados?, creo que el Congreso del Estado, deben hacer un ajuste a la “Cobija” para atender a la seguridad, y no a una dependencia que no hará nada. ¿Cuánto ha recuperado? ¿Quiénes están en la cárcel?... los amparos, que buen pretexto.

Pues para el próximo día 14, paro de la Cámara de Transporte (Conatram) en el tramo EmpalmeObregón, de ida y vuelta el cierre, hartos de cobros de miembros de la Tribu Yaqui y de grupos que están detrás de ellos, criminales e incluso políticos. 9 meses, ¡15! Millones que se echan mensualmente (con razón, bueno el negocio y la repartición) a costillas de sectores y ciudadanos, más la ineficiencia del retén militar de Querobabi, horas de espera, sobre todo para productores del sur de Sonora, Sinaloa, que tienen que exportar, tienen plazos y horas de entrega. Que hay negociaciones del dirigente nacional con el Gobierno Federal, la gobernadora Claudia Pavlovich, envió cartas, solicitudes y coadyuvancia para resolver, aquí es donde entran los oficios del encargado de la política interior, Miguel Pompa y urge. La gota que derramó el vaso fue el amague y con pistola, a un hombre de la tercera edad, que justamente se negaba a parar, no tarda en suceder una desgracia, y menos cuando hay gente metida sin escrúpulos dispuesta a lo que sea, esto al margen de las demandas justas de infraestructura de los pueblos yaquis que no les han cumplido, tiene hasta el 13 el titular del INPI, señor Adelfo, para convencer, incluidos los “duales”.

Y ahí vienen miles de paisanos, COVID a la alza, AMLO no cerró frontera (no se pone cubrebocas, menos eso), el Gobierno Estatal conminará a que se regresen, que difícil, vienen a ver a sus familias, algo tendrá que hacer la Secretaría de Salud en garitas, pruebas aleatorias, si no será un reguero de COVID a su paso, y la entidad a punto de pasar a rojo, no hay pacto de conciencia.