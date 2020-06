Un profesional de la medicina como Hugo López-Gatell, fue cooptado por las tentaciones de la política

EN SONORA LA PANDEMIA ha entrado en su fase más peligrosa. Y no lo digo porque lo haya anunciado HUGO LÓPEZ-GATELL.

En realidad, la información más fiable de los ciudadanos la tienen en lo que sus ojos ven todos los días. Y también lo que informan los medios.

La mayoría de los mexicanos dejó de confiar en el discurso oficial. Las mañaneras se han convertido en grotescas mascaradas y López- Gatell es el bufón del rey.

¡Lástima de talento! Lástima de tantos años de academia. Su brillante elocuencia le ha servido para halagar al poder. De hecho, a tal grado ha llegado su zalamería, que llegó a desmentirse a sí mismo degradándose brutalmente en el mismo momento en que afirmó que a su jefe, el presidente, nada le podría hacer el coronavirus porque contra la fuerza moral ninguna epidemia podía hacerle daño. “Él es inmune”, remató.

Desde entonces, López-Gatell dejó de ser el médico respetadísimo para integrarse a la corte palaciega con aspiraciones sucesorias.

Ya no es el facultativo cuya voz llevaba fe y esperanza a la gente. Ahora es el joven galeno prematuramente encanecido, ídolo de las preparatorianas, que ven en su estampa juvenil a un galán de televisión.

Ahora, López-Gatell mira con ojos suspirantes hacia el sitio donde se encuentra el despacho presidencial.

Así lo imagino yo.

Pienso que para haber llegado a este punto, tuvo que hacer a un lado ética profesional y el rubor propio de un hombre de ciencia, para cubrir los grandes traspiés del presidente de la República.

Lo que ayer dijo López Obrador en la mañanera, ya no me importa. Lo que por la tardenoche informó López-Gatell resulta absolutamente inconfiable.

Los mexicanos se informan por la realidad que está a la vuelta de todos.

En alguna medida, la indisciplina ciudadana ante las recomendaciones de las autoridades de salud, obedece a la confusión que han originado los discursos oficiales, a los contrasentidos, a la falta de seriedad presidencial para llevar a cabo el problema de la pandemia por el COVID-19.

Ayer mismo, miles de mexicanos que vieron y escucharon los videos del químico RAMOS SALAZAR, y del doctor SAMUEL WONG asumieron con determinación que esos dos profesionistas les estaban hablando con la verdad y con pleno conocimiento de causa.

Yo soy uno de esos ciudadanos que escuché los videos. Bien por el doctor Wong. Bien por Ramos Salazar. Como ciudadano, lo digo y lo afirmo: no necesito para maldita la cosa que el presidente AMLO anuncie que ya se acabó la pandemia. Que vamos a reactivar la economía. Como persona común, sé de qué tamaño es la crisis en las que estamos hundiéndonos. Y como simple ciudadano me indigna que muchos funcionarios de todos los niveles, que muchos comunicadores —aunque no sé qué diablos comunican— se atreven sin rubor alguno a dar consejos sin ton ni son sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para sobrevivir a la crisis sanitaria.

¡Pamplinas, caro lector! ¡Pamplinas!

Creí más en el que se puso ante una camarita de celular para exhortar a quienes quisieran verlo y oírlo, a no enojarse con sus gobernantes. Ellos tienen qué disimular su ignorancia sin darse cuenta que con ello no hacen sino crear un caos que cuesta miles de vidas.

Me indigna, igualmente, ver a funcionarios públicos adueñarse cada día de las planas periodísticas y de los espacios electrónicos y digitales, para dar la información “fresca” del estado que guarda la pandemia.

Esos funcionarios, nacionales, estatales, municipales, no pueden ocultar sus verdaderas intenciones: aprovechan la crisis para ganar espacios y acercarse a la codiciada candidatura en el año por venir. Muchos ciudadanos que no hemos dejado de ejercer nuestro oficio de todos los días, tratamos de cuidarnos de la mejor manera que nos es posible.

Ya sea con el cubrebocas, lavándonos las manos varias veces al día, no asistir a reuniones sociales grandes.

Uno sabe que no se puede descuidar el quehacer cotidiano pero se busca la manera de compaginar una cosa con la otra.

Si toca la de malas, pues tocó. Como dijo aquel alcalde de un municipio rural: al que le toca, le toca.

Pues sí, verdad de Perogrullo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Los morenistas andan locos de contento con su cargamento de ilusiones. Desde alguna parte del centro les “sembraron” una esperanza para estos meses que se avecinan como los más calamitosos en toda la historia de este país…

¡Ahora sí! Les avisaron a los hermosillenses: los 500 millones prometidos por concepto de la compra-venta del Estadio “Héctor Espino”, van…

Pero como Cajeme es el segundo municipio en importancia en Sonora, para acá supuestamente vienen otros quinientos millones…

En términos presupuestales, mil millones no es la gran cosa. Sin embargo, en este caso me parece que no es tan importante la suma, sino el cumplimiento de lo prometido…

Usted recordará que estos dineros ya los había ofrecido AMLO a Hermosillo para obras de infraestructura…

No les cumplió, a pesar de que no sería un recurso regalado sino el importe de la compra del estadio…

Posteriormente, en una visita del titular de Sedatu, le preguntaron que para cuándo liberarían los 500 millones…

La respuesta fue devastadora: “Ese dinero no existe”… Ahora, cuando se aproximan los tiempos de la política, de nuevo en el centro mencionan recursos para Hermosillo, pero otro tanto para Cajeme, donde la infraestructura urbana prácticamente está colapsada…

¿Les cumplirá ahora sí el presidente AMLO?...

Tengo, para mí, que esta vez cumplirá sus promesas, aunque en este momento no haya recursos…

Tiene qué hacerlo. Se está jugando todas las gubernaturas, las diputaciones federales y locales y casi dos mil alcaldías…

AMLO se tendrá que jugar a todo o a nada…

Este tema me lleva a otro punto: el diputado local por el Valle del Yaqui, RAÚL (El Pollo) CASTELO, en alarde de triunfalismo, aseguró que luego de la derrota del PAN y del PRI en su intento —eso dice ‘El Pollo’— por impedirle a ALFONSO DURAZO MONTAÑO su candidatura al Gobierno del Estado, ahora, sin obstáculos, Poncho se viene… La verdad sea dicha, tengo, para mí, que la candidatura al Gobierno de Sonora, nunca ha estado en duda para el nativo de Bavispe…

Aquí mismo recientemente lo compartí con usted, señor mío: Durazo regresará al Senado a la vuelta de unos meses, para, desde ahí, catapultarse a la candidatura en Sonora…

Los cálculos no son tan complejos. Es una cuestión de simple lógica…

Debe asumirse un hecho incuestionable: la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, queda, ya, en manos de las Fuerzas Armadas y en esta tesitura, a Durazo no le queda sino jugar inteligentemente sus cartas, dejar airosamente su cargo, regresar entre vítores y aplausos de bienvenida al Senado y luego Morena hará el resto…

Postularlo como candidato…

El escenario político no cambiaría mucho. Ya vio usted, el empresario y político cajemense, exalcalde de su municipio, RICARDO BOURS CASTELO tuvo de invitado especial en su programa de televisión digital, nada menos que al secretario general de MC, JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, con quien tuvo varias coincidencias sobre la situación política del país y de Sonora…

En este contexto, como le decía, se van develando los perfiles para el 2021: ALFONSO DURAZO, RICARDO BOURS CASTELO, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, y por el PAN, podría estar ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉ- RREZ…

Es todo.

Le abrazo.

m.irvastribuna@gmail.com