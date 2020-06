Cuando hay coordinación, todo sale bien: municipales, estatales y fuerzas federales el jueves en Cajeme

YO NO TENGO LA MENOR DUDA DE QUE el exalcalde de Cajeme (1997—2000). JAVIER LAMARQUE CANO, buscará la candidatura a la presidencia de su municipio.

De hecho, circula el rumor de que ya le dijeron que vaya pensando en registrarse para el 2021, lo que no significa que tiene amarrada la candidatura y que todo el monte que se le presenta es de orégano. Vamos, pero ni mucho menos.

Y es que, verá usted, Lamarque no puede exhibir la constancia de mayoría que lo convirtió en diputado federal en 2018. Fueron otras circunstancias de todos conocidas.

Por otra parte, Javier les quedó a deber a los productores del Valle del Yaqui cuando estos se vieron aplastados por los recortes presupuestales de la Federación y como quien dice los dejaron chiflando en la loma.

En otras palabras, los agricultores y ejidatarios de Cajeme, y en general, del sur de Sonora, se sintieron traicionados por el exmunícipe, y así se lo dijo a gritos el más aguerrido de los productores, FILIBERTO CRUZ.

Yo vi el video en el que el ‘Kili’ señalaba con índice de fuego a Lamarque, y este solo miraba, y miraba, y miraba. Pero, bueno, así se ven las cosas por rumbos de Morena para la municipal cajemense.

No es un secreto que ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, actual director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, suena fuerte para ser candidato a la Presidencia Municipal.

Curiosamente, hasta ahora es el único al que han golpeado en redes sociales. ¿Será porque le ven buenos espolones? Es probable.

Y yo diría que más que todo, es porque es un cajemense muy querido en amplios sectores de la sociedad.

En este contexto, se han oído voces que proclaman la viabilidad de que BERNABÉ ARANA RODRÍGUEZ, pudiera escalar en sus aspiraciones políticas y estar en la línea del fuego político de Morena. Estar aunque no llegase a la recta final.

Vaya usted a saber.

¿Quién más por Morena?

Ah, claro: OMAR SERNA, un talentoso cuadro político que buscó ser candidato a la alcaldía de Cajeme hasta el final. No se le hizo y se la dieron a SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO.

Alguien me comentaba ayer a propósito de este tema, que Omar hubiese sido un mejor alcalde que el actual munícipe. Pudiera ser, pero bien se sabe que el “hubiera” no existe.

Lo que cuenta es el presente

¿Y el PAN?

Personas bien enteradas me aseguran que el PAN no postulará candidato. Quién sabe. Se me antoja difícil de aceptar una situación de retroceso de Acción Nacional en Cajeme.

Aunque bien vistas las cosas, los argumentos tienen sentido, no crea usted. Aducen que el PAN carece en Cajeme de cuadros competitivos y que es muy probable que vaya en alianza.

Yo se la dejo al costo.

Más fuerte vendría —me cuentan— Movimiento Ciudadano, y ponen en primera fila a ABEL MURRIETA GUTIÉ- RREZ, aunque esto todavía no se clarifica. Sin embargo, por donde se le quiera ver, tiene sentido y lógica.

Mencionan igualmente a RODRIGO BOURS, regidor de la Comuna, y a GUSTAVO ALMADA que seguramente volverá a buscarla.

Suena extraño decirlo así, pero es la realidad y no hay otra. El PRI en Cajeme está huérfano de cuadros competitivos. Desde luego, se mencionan a dos que tres.

Especialmente porque ostentan algún cargo público y legislativo, lo cual no significa necesariamente que los haga buenos candidatos. Honestamente, veo muy difícil la posición del PRI en Cajeme.

Debo dejar a un lado mis simpatías y afectos para poder emitir opiniones objetivas, hasta donde la política nos permita serlo. ¿Sería competitivo en un escenario como el que se prevé en Cajeme para el 2021, EMY OCHOA BAZÚA?

Usted y yo le acreditamos talento e inteligencia, pero también nos queda muy claro que le falta madurar un poco. Más tablas, más carisma. La lucha será encarnizada. Esto no tiene vuelta de hoja.

¿Y el diputado LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ?

Tiene simpatías, sabe ser agradable cuando se lo propone. Sin embargo, es un hecho que entre más tiempo en esta actividad, o sea, la política, más errores se acumulan en el currículum. Alcalá fue de los ganadores, como quiera que haya sido.

Si resulta el candidato del PRI, tendrá qué vérselas con un escenario muy complicado.

Falta una mujer.

Particularmente, yo soy de los que piensan —y tengo la firme convicción— de que ANABEL ACOSTA ISLAS, está obligada a volver por sus pasos y demostrar de qué está hecha.

Sin ánimo de lastimar a nadie, fue la mejor carta del PRI en Cajeme en la contienda electoral del 2018. Todos sabemos lo que pasó. Ella no debió perder y Lamarque no merecía ganar. Y lo mismo ocurrió en la municipal. Mariscal Alvarado llegó sin merecerlo y, ya sentado en la silla municipal, parece haberse “pegado” a ella pues nadie lo ve ni lo oye. Y el municipio está hecho un tiradero. Pero esa es otra historia.

Estoy cierto que Anabel, va. Y que la contienda no será nada fácil. Tampoco sé si surgirá otra competidora, que podría ser CHAYITO OROZ. No lo creo, no la veo animada en esa dirección. Me lo ha confiado. No la quiere.

Así las cosas, pues. Hoy por hoy, así se ve la situación política en Cajeme. El lunes, Dios mediante, platicaremos usted y yo, sobre las características políticas en los municipios de Empalme y de Guaymas. El lunes.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, EL MENSAJE DEL DOCTOR ARNULFO RODRÍGUEZ: “Estimado Mario, creo que para la Presidencia Municipal de Cajeme, es cierto, solo hay uno: Abel Murrieta…

Eduardo está para cosas mayores”…

¡Oh, la lá!...

¡Ese es mi amigo Arnulfo, faltaba más!...

A mis dos que tres lectores, se las dejo tal cual…

Déjeme decirlo: lo de la buena aceptación de Abel Murrieta en la comunidad, es un tema que habrá que analizar y valorar cuidadosamente…

Lo cierto es que, en el sentir de muchos, hay una coincidencia con el doctor Arnulfo…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Resulta que en la foto de grupo publicada ayer en estos Rumbos, donde CHAYITO OROZ aparece con otros diputados federales y el senador EDUARDO BOURS, no está JORGE EDUARDO HARRIS OROZ, y la confusión se debió a que todos los de la fotografía eran asistentes a la boda del joven novio… Vale, pues…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, lo que ocurrió el jueves en la céntrica avenida Miguel Alemán, de Ciudad Obregón, demuestra, confirma, que efectivamente, cuando hay una verdadera coordinación entre corporaciones policiacas el éxito está garantizado…

Ese día un grupo de delincuentes asaltó y robó un banco, y rápidamente se operó la coordinación y el resultado muestra lo que se puede hacer cuando se dejan de lado egoísmos, envidias y celos profesionales: un delincuente muerto y tres detenidos…

Bien por la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH y bien por las policías y las fuerzas federales que también participaron…

