El reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que “Yo di la orden” de liberar a Ovidio Guzmán, es una grave falta de un mandatario de cumplir y hacer cumplir las leyes, lo tenía y lo dejó ir, con argumento de proteger a la ciudadanía y todavía peor, el titular de Seguridad en reunión en el Senado faltando a la verdad, mintió al señalar que fue una decisión colegiada con altos mandos militares y aquí las consecuencias de lo que sucede en el país y Sonora, esto está fuera de control, no hay Estado de Derecho, y mucha impunidad.

Saco a colación por lo que ha estado viviendo Sonora, desde hace años, pero que se ha recrudecido con la actual administración federal, una política de “abrazos, no balazos” que no ha funcionado, hasta el hartazgo se ha escrito de esto, pero toma relieve en el caso de Cajeme, lo comentado esta semana por una periodista, conductora, Ana Sofía Ortega, mujer que con mucha valentía nos mostró el rostro de Alfonso Durazo, como funcionario. Y le habló directo a Durazo, cuestionando el fracaso de su decisión de poner al frente de secretarías locales de Seguridad, a mandos militares de que ya tenía identificados a los grupos criminales, que iba judicializar los casos, cortar los brazos financieros, acabar con la delincuencia uniformada… y nada, cero resultados. Le cuestionó Ortega, el que no le haya entrado a combatir al monstruo de mil cabezas, por miedo, entre otras cosas, para rematar si esto es lo que esperamos de Durazo, próximos años… mejor ni hacer cuentas, señaló Sofía Ortega. Quiero hacer mención a algo señalado por el virtual candidato de MC a la gubernatura, Ricardo Bours, en relación a la llegada de mandos militares, son personas de fuera que no conocen la plaza y sus subordinados, la mayoría “delincuentes uniformados” los llevan y les dicen lo que ellos les conviene, por eso es parte del fracaso, por algo huyó el coronel Solís de Cajeme, “tierrita volada” dio cuenta que su vida estaba en riesgo.

G UAY M A S Y C RU Z D E P I E D R A , CABORCA

Y lo sucedido en la semana, da a la razón a la periodista y en fin a todo lo que sucede en la entidad. En Guaymas, cayó abatido el que se supone era encargado de la inteligencia, como ser humano, se lamenta la pérdida, pero como funcionario resultó que tenía antecedentes en Baja California, problemas judiciales de índole familiar, entre otras cosas. Su nombre había aparecido en narcomantas con amenazas, lo que fatalmente pasó y él ocupando un automóvil con reporte de robo. ¿Por qué era el encargado de inteligencia? ¿Por qué estaba en activo por Sedena o Semar? Hace unas semanas, días previos a su lamentable fallecimiento, el que fuera dirigente de Canaco, José Ramón Uribe, hizo serios señalamientos hacia esta persona… tenía razón. ¿No sabía la alcaldesa Sara Valle? ¿El capitán Andrés Ahuir? ¿Y los altos mandos? ¿No sabían quién era esta persona? Ahí nomás para dar cuenta porque están las cosas tan mal en Guaymas, el sur y por todos lados.

Y el detalle es que apareció otra manta con reiterados mensajes para Cano Ahuir y la alcaldesa Sara Valle, quienes más ahora se van amurallar. ¿Los policías municipales?, menos le van a entrar, por miedo y con esos sueldos, están cayendo como moscas. De entrada, urge cambio de Cano Ahuir, debe hacerlo Durazo, Sedena o Semar, este personaje ya no puede cumplir la función que se le encomendó, necesita ser reubicado y segundo, dar el “manotazo” a la alcaldesa y a su cuñado Santiago, que de control remoto desde capital, controla todo, ese “brazo financiero” hay que cortarlo de tajo.

CRUZ DE PIEDRA

Es el colmo lo sucedido esta semana en Cruz de Piedra, sobre carretera federal, pasando Empalme y Ortiz, que a plena luz del día, sicarios pongan un “retén” y roben automóviles a ciudadanos, familias, esto ya rebasa todo. Circuló un video de esto y no es la primera vez que pasa y como siempre, al no haber prevención, ni servicios de inteligencia, ni voluntad, al rato llegan los policías federales a hacer toda la parafernalia de siempre. Menos mal que le entró al quite la PESP, reconozco el esfuerzo de David Anaya, que desplegó personal, helicóptero y lo necesario, el detalle es que en las carreteras federales, los policías federales en el caso de Sonora, están de “floreros” la Tribu Yaqui tiene varios retenes cobrando cuotas “voluntarias” los automovilistas casi no, pero traen asoleados a los traileros, a esos si les ponen el cono enfrente y tienen que darles a fuerza.

COBRO DE PISO

Pero al llegar a Ciudad Obregón, se está presentando un problema, está muy cara la tarifa de libramiento, quieren entrar por la Jalisco y los municipales no los dejan, a menos que se “mochen” con 400 o 500 pesos pasan, pero van a dañar con el tiempo la Jalisco y Sufragio. Entonces, el trailero que no quiere pagar, se va por el Valle, entra por Bácum y ahí el crimen organizado les está cobrando o abriendo las cajas y lo más grave, ya está empezando el “cobro de piso” a productores. Sé de dos que tres casos, por razones obvias omito nombres, quienes al salir de sus campos, se encontraron con retenes, tipos con armas de grueso calibre, a uno le dijeron “no se preocupe, estamos para cuidarlos” lo dejaron ir, a otro si le bajaron dinero. O sea pues, ahora los productores a la buena de Dios, tendrán que tomar medidas, cambiar sus roles, hasta pago de nóminas, etc… porque esta pandemia de salud, está teniendo consecuencias, ya vieron el intento frustrado de asalto a banco, en la principal vía de Ciudad Obregón, esto se va a recrudecer, el índice de robos irá a la alza, así que ciudadanos, familias, empresarios, a tomar medidas.

CABORCA

Y en la Perla del Desierto, Caborca, otra vez escenas de películas de terror, comandos incendiando gasolineras, casas, etc… y a ver que sigue, quienes siguen, esto no va a parar y va con la venia del presidente que roben los delincuentes “pobres” y que se frieguen los “ricos”, que los secuestren, que les quiten lana, para que haya justicia y una sociedad más igualitaria esa es la lógica del presidente. Y la cosa se agrava más, al matar el crimen organizado a un juez en Colima, junto con su esposa, dejando en orfandad a un par de niños. ¿Ahora qué juez se va animar a dictar sentencia o extraditar a un capo? Es lo que este juez había hecho. En fin, ahí viene el presidente al sur de la entidad junto con Alfonso Durazo, quien por fin reconoció que el sur de Sonora está muy mal, a sostener reunión de seguridad, hago llamado a dirigentes empresariales, sociedad civil, gente agraviada a que se hagan presentes y sean escuchados. Si va a ser otra reunión como las de las mentadas “Mesas de la Paz” en donde solo estarán el presidente, el gabinete de seguridad, gobernadora y alcaldes y nos va hablar Alfonso, de una nueva estrategia de coordinación de los 3 niveles, el “chorizo” y bla, bla, bla de siempre, fotos, comunicados y buenos deseos, pues inútil, la gente del sur está harta quiere un ¡Ya basta! Está muriendo gente inocente, periodistas, si van a seguir con su misma política de “abrazos, no balazos” seguiremos igual o peor, ya Cajeme, entre las peores a nivel internacional, a ese grado ha llegado el municipio. Todos hemos dado cuenta de esto, menos el alcalde Sergio Pablo Mariscal, quien se creyó el resultado de una de las tantas cuchareadas encuestas de Massive Caller y subió un tuit muy orgulloso. ¿De qué? La ciudad está peor que nunca, nada que presumir.

SESIÓN CABILDO

Pues algo pasó el fin de semana pasado en Hermosillo, en visita que hizo el jefe político de la plaza de Morena en Sonora, Alfonso Durazo, allá fue a dar el alcalde Sergio Pablo Mariscal, a encontrarse con él y otros ediles, en casa de la alcaldesa Célida López. Y digo esto porque, por fin convocó a Sesión de Cabildo, virtual, pero se dio, el detalle es que esto no lo exime de haber violado la ley, ya que estuvo 3 meses sin sesionar y esto no se trata de que voy a reponerlas, nada de eso. Se violaron artículos, normas y procedimientos, así que la solicitud de Juicio Político interpuesta por el regidor Rafael Delgadillo, vigente y seguirá su curso.

¿VIOLENCIA DE GÉNERO?

Quien se dio una vuelta por Hermosillo, y fue al Congreso, IEE y otras dependencias, nomás le faltó visitar a don Chuy Rendón en Catedral, para denunciar que hay una conspiración en contra de ella, y hasta denunció por violencia de género al diputado Gildardo Real, fue la alcaldesa de Navojoa Rosario Quintero. La señora está equivocada, quiere victimizarse, lo que pesa sobre ella, son acusaciones en el ejercicio, al parecer, indebido de funciones, se han entregado pruebas a la Fiscalía de la República, FAS, Congreso y a lo que tiene derecho, como cualquier persona, es a defenderse. Lo que sucede en Navojoa, ya trascendió a nivel nacional la semana pasada y esta vez repitieron ante un grave error del vocero de la alcaldesa, al amenazar a la periodista independiente, Connie Peraza, de que “si fuera mañoso, ya te hubiera desaparecido”. Obviamente las autoridades correspondientes tomaron nota de esto y todo parece indicar de manera extraoficial, que le pidieron la “bola”, obligada por las circunstancias, no le queda de otra a la alcaldesa Rosario Quintero, el lunes se hará oficial, es lo menos que puede hacer la alcaldesa, desde hace tiempo en el ojo del huracán. Urge ya que las autoridades y Congreso definan ya este asunto, o a lo mejor están esperando el “timing” político para dar el golpe, lo que sí la población, en este y otros casos de evidente corrupción, espera resultados del Congreso, FAS y Fiscalía G eneral República.

LEY OLIMPIA

El martes pasado en el Congreso se aprobaría Ley Olimpia, que no es otra cosa que evitar y castigar la violencia digital contra la mujer, a quien ni con “pétalo de rosa” hay que tocar, ya fue aprobada en otras entidades, y no se esperaba contratiempo. Pero anda vete que lunes previo, el diputado del PAN, Eduardo Urbina, dio cuenta cambios en artículo bis, que introducía un tipo de “ley mordaza” al meter imagen pública, y cualquier mujer, en el ejercicio de esa función, está bajo escrutinio, crítica, lo cual se pretendía sancionar hasta con cárcel ¡imagínense! Le habló al dirigente del PRI Ernesto de Lucas, le cuestionó sobre esto y me responde “ni enterado, estoy fuera, llego el miércoles”, entonces ¿quién ordenó al director jurídico Carlos Lugo, hacer o meter párrafos que no estaban enterados diputados? ¿Por qué se prestó a esto? Diputados del PRI, su coordinador, Rogelio Díaz Brown, deben dar una explicación y la fiscal, Claudia Indira Contreras, pero al margen de esto, esta iniciativa debe aprobarse tal como la aprobaron demás entidades.

REBECA

Me conmovió, a quien no, primeramente que de la remisión de su enfermedad a Rebeca Godoy, le haya vuelto y hecho metástasis, tengo el gusto de conocerla, compañera de generación de mi hija, ella misma me lo dijo. Vi y escuché un video que subió a redes y me impactó su fortaleza, entereza, al enfrentar lo que parece inevitable, aunque existen los milagros y lo que anhela estos meses; hacer un cover de una canción de la cantante Sia, para monetizarla y esos fondos vayan a una asociación de lucha contra el cáncer de mama. Que quiere hacer un libro, ver amaneceres en la Laguna, entre otras cosas, tan impactante su mensaje y apoyo de amigas y de mucha gente, que “taggearon” a la cantante que con mucho gusto aceptó, lo que emocionó de sobremanera a Rebeca. Sin lugar a dudas una lección de vida que nos invita a reflexionar, de los dientes para adentro, dice Ana María Rabatte “en vida, hermano, en vida” yo y creo muchos, te rendimos un homenaje Rebeca, y lo que depare el de arriba, lo cual veo aceptaste; sin embargo, no dejarás de luchar. Que duro, máxime al ver por lo que están pasando padres de familia y niños con cáncer, por falta de medicamentos, tratamientos, con esta administración de AMLO, que todo lo destruye, no corrige. Hay una parábola de Jesús “Hay que estar preparados, porque no sabemos ni el día, ni la hora, en que vendrá por ti el hijo del hombre”, sin lugar a dudas, Rebeca, lo está y recibió la oportunidad, en el plano familiar, personal, espiritual… yo y ustedes mis estimados lectores ¿cómo andamos en esto?