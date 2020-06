La mentira, el virus del contagio en la “4-T”

Primero el presidente López Obrador subrayó que “no mentir, no robar y no traicionar”, serían de mucha utilidad para evitar el contagio del COVID-19.

No pasaron muchos días para que él mismo cayera en contradicciones.

En octubre pasado y luego del “culiacanazo”, AMLO explicó primero que no se había enterado del operativo para detener al hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

Horas después dijo que la suspensión del operativo había sido un acuerdo del gabinete de seguridad y, finalmente, a fines de la semana pasada, admitió que él (el presidente) había

ordenado –personalmentesuspender el operativo y liberar al presunto delincuente.

No se necesita tener dos dedos de frente para concluir que el primer mandatario de la nación, en aquel octubre mintió a los mexicanos.

Y apenas el pasado fin de semana, el periodista Carlos Loret de Mola, reveló en su espacio de “Latinus”, que la “zarina anticorrupción”, Irma Eréndira Sandoval (titular de la Secretaría de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción) y su esposo, el “gurú” lópezobradorista, John M. Ackerman, habían adquirido en los recientes nueve años, bienes inmuebles que llegan a sumar los sesenta millones de pesos.

El reportaje de Loret incluye que en el año 2007, cuando la hoy titular de la Función Pública ya era funcionaria del Gobierno del Distrito Federal, a cargo de Marcelo Ebrard, recibió como regalo un terreno que hoy tiene un valor de seis millones de pesos.

Basándose en información pública, la denuncia periodística documentó que el matrimonio Ackerman-Sandoval, compró al contado cinco casas, en momentos en que solo dependían de su sueldo como académicos de la UNAM.

Ante tal cuestionamiento público, la respuesta conlleva muchos mensajes para el ejercicio periodístico.

En lugar de salir y aclarar las cosas, documentando su honestidad, como personajes públicos sujetos a ser cuestionados “porque las cosas ya no son como antes”, la pareja inició una serie de ataques a través de sus cuentas personales de Twitter, estableciendo que el origen de esas publicaciones eran los enemigos que están en contra de la cuarta transformación.

No solo eso, Ackerman amenazó a Loret con denunciarlo penalmente tanto en México como en los Estados Unidos y que no tenía ninguna obligación de informar a nadie acerca de los negocios de familia.

Y pensar que Angélica Rivera, la primera dama que salió a dar la cara para dar cualquier explicación por la compra de la “casa blanca”, jamás amenazó a nadie.

Total, la Libertad de Expresión y el profesional trabajo periodístico, ahora será suficiente para satanizar al periodista y dejar muy claro ante la opinión pública, la opacidad de quién o quiénes están obligados a ser transparentes, informar y ser cuestionados constantemente como figuras públicas.

Lo peor, el gabinete del presidente de la República, incluido el epidemiólogo Hugo López-Gatell, salieron a través de Twitter a respaldar a Irma Eréndira y su familia ante esta “ola de ataques que provienen de intereses neoliberales dispuestos a luchar por su regreso al poder y sus privilegios”.

La verdad es que si se basan en la fórmula presidencial no “no mentir, no robar y no traicionar” para evitar el COVID-19, su fatalidad incluye el contagio más temprano qué tarde.

Irma Eréndira ya pasó por eso, poniendo el ejemplo.

El exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, “compareció” ante su hermano Ricardo, en el ejercicio que este último lleva a cabo cotidianamente a través de las redes sociales, para no perder contacto con la ciudadanía en su empeño de posicionarse como aspirante al Gobierno del Estado…

Eduardo respondió a muchos cuestionamientos y aprovechó para revivir anécdotas y bañarse en halagos, reconocimientos y felicitaciones que le hicieron llegar por su buen desempeño como mandatario…

El tema de la seguridad fue recurrente, a lo que el exmandatario dejó en claro que es el gobernador quien tiene qué encabezar ante quien sea las exigencias de la gente, independientemente de la existencia de los tres niveles de Gobierno…

Recordó sobre todo la respuesta contundente que a través de su procurador Abel Murrieta, dio a delincuentes que en caravana se pasearon por algunas ciudades del noroeste de la entidad, donde resultaron varios abatidos en la región de Bacoachi… Precisó que durante su sexenio no se protegió a ningún grupo criminal y se circunscribió a cumplir con su obligación que era el cumplimiento de la Ley…