La oposición en el sur de Sonora, tiene la oportunidad de ganar ante el desastre en municipios morenistas

LA POLÍTICA EN GUAYMAS SE empieza a calentar. De hecho, han surgido cuadros políticos distintos a los tradicionales, sin duda porque los partidos saben que los ciudadanos estarán muy ariscos en la contienda electoral del 2021.

Todos los candidatos, junto con los partidos, enfrentarán a una ciudadanía desconfiada, tras del fiasco que resultaron casi todos los candidatos de Morena.

Dígame si no: en Navojoa, la izquierdista MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, que ganó con el fenómeno AMLO, está siendo exhibida a nivel nacional como una gobernante profundamente corrupta.

No quiero decir que lo sea, porque hasta donde sé, no le han comprobado nada. Sin embargo, tengo, para mí, que la señora alcaldesa es culpable de pasividad ante las acusaciones que le han “llovido” de todos los frentes.

¿No le parece a usted extraño que la presidenta municipal de un municipio relativamente modesto, muy distante de la capital del país, de pronto se convierta en blanco de “periodicazos” desde el centro de la República y a través de medios impresos de los llamados nacionales?

Lo primero que a mí se me ocurre, es que la señora Quintero tiene una gran capacidad para hacer enemigos poderosos.

¿Qué otra cosa puede ser?

En Cajeme Morena difícilmente podrá salvar la cara en las elecciones venideras. La actual administración que encabeza SERGIO PABLO MARISCAL, está acercándose a los dos años. Le quedaría uno por delante, pero todos saben que el último año es esencialmente político y por ende, el alcalde saliente prácticamente se dedica a “flotar”.

Esto no tiene vuelta de hoja.

En Guaymas, SARA VALLE DESSENS, intentará reelegirse, según los decires de los guaymenses. Y lo hará a pesar de los pesares. Es decir, por encima de todo lo que de ella se ha dicho, de sus constantes pleitos en el Cabildo y el inocultable fracaso de su administración.

Como sea, la política ya está en ebullición en Guaymas, pero también en Empalme, donde podría haber algunas sorpresas a la hora en que los partidos realicen sus postulaciones.

En Guaymas es un hecho que por el PT se lance por la municipal el actual diputado local RODOLFO LIZÁRRAGA, a quien le acreditan amplias simpatías entre el respetable.

Igual que Lizárraga, la alcaldesa iría por el PT. Y aquí es donde la puerca torce el rabo.

¿Por el PRI?

Bueno, ya se ha dicho que el empresario ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, está presto para lanzarse al ruedo. Este porteño es impulsado por priístas importantes de la región de Guaymas.

Otro priísta que está que se le queman las habas, es ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, el secretario de Salud. Según la opinión de un político de viejo cuño del Puerto, la competencia interna del PRI, podría darse entre Clausen y Sánchez de la Vega.

¡Y hagan sus apuestas, señores!

El expriísta MARCOS ULLOA, podría ir por Movimiento Ciudadano, aunque todavía no ha dicho está boca es mía.

¿Y en Empalme?

Me cuentan que es casi segura la reelección de FRANCISCO GENESTA, el actual alcalde de la exrielera municipalidad.

En este contexto, no pierda de vista, señor mío, el promotor cultural, cronista de Empalme y fundador del Museo Ferrocarrilero, JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO. Quien fuera también director del Museo Sonora en la Revolución de Ciudad Obregón, tiene el carisma, la preparación y la elocuencia para ser un magnífico candidato y un mejor alcalde. Me cae que sí.

Por cierto, se rumora que por Morena en Empalme podría ir la diputada local ROSA MARÍA MANCHA. Quién sabe. Eso se dice. El que de plano parece estar con la moral por los suelos, es el PAN. En los corrillos de este partido en Empalme, se menciona que otra vez, podría ir por la alcaldía el exdiputado MOISÉS LAGUNA.

Y por el PRI, el también exdiputado JOSÉ LUIS CASTILLO y el precitado JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO.

Cultura vs boxeo. ¿Qué le parece?

¿Se acuerda usted del Panal? Bueno, pues me reportan que este partido, que ya no existe con ese nombre, podía postular al exdirigente magisterial MODESTO GUTIÉRREZ, a quien debo decir que no he visto en muchos años.

Volviendo al PRI, otro que suena en Empalme, es ERNESTO VALDEZ, del gremio de los transportistas.

Como verá usted, caro lector, todo está ya planchadito para que empiece el espectáculo. ¿Bácum?

Bueno, en ese muy rural municipio, no se le adjudican grandes posibilidades a Morena, después del desgarriate que el alcalde ROGELIO ABOYTE desencadenó con su percance en Estados Unidos.

Hay quienes me han dicho que el PRI solo puede ser competitivo en el 2021 en Bácum, si el candidato es SERGE ENRÍQUEZ TOLANO.

Yo estoy de acuerdo con este criterio. ¿Y usted, dilecto amigo?

Ah, casi lo olvido: me envió un mensaje un vecino de Ciudad Obregón, en el que me hace la siguiente observación: cuando mencioné a los priístas posibles para la alcaldía en el 2021, me faltó incluir en la lista a JUAN LEYVA MENDÍVIL y a OMAR GUILLÉN PARTIDA.

Verdad de verdades. Mea culpa.

En fin. Así la cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! En su charla televisiva de este lunes, el exalcalde de Cajeme y auto-confeso aspirante a la Gubernatura de Sonora, RICARDO BOURS, tuvo de invitado en el programa nada menos que al exgobernador EDUARDO BOURS CASTELO, su hermano, su amigo…

Por cuestiones de horario, no platicaré sobre los temas que ambos políticos abordaron de manera que esto tendrá que ser mañana…

Ayer mismo, charlé por teléfono con Ricardo y le dije que Eduardo siempre ha sido un excelente entrevistado y que esto yo tuve la oportunidad de constatarlo cuando fue mi invitado en mi programa de entrevistas “Fondo y Forma”, que transmitía todos los jueves por la tarde en la hoy desaparecida estación de radio TRIBUNA RADIO…

Compartí con el futuro candidato al Gobierno del Estado, algunas coincidencias de mi entrevista con él, le expuse la facilidad con la que una conversación se desliza con fluidez y amenidad cuando el entrevistado es Eduardo Bours…

Coincidió conmigo y, bueno, mañana continuaremos con este tema…

Y DESDE ESTA TRINCHERA PERIODÍSTICA, envío mis mejores deseos por una pronta recuperación de su quebrantada salud, a mi amigo, mi compadre y hermano, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA, exalcalde de Bácum, uno de los mejores si no es que el mejor, que ha tenido ese municipio, hoy, por cierto, digno de mejor suerte…

¡Larga vida para ti, querido compadre!...

A PROPÓSITO DE AMIGOS ENTRAÑABLES, ayer me comuniqué con JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, hoy por hoy, todavía confinado en su residencia de Hermosillo, rodeado de su familia y entregado a la lectura y, en sus ratos de nostalgia, estableciendo comunicación telefónica con sus cuates dispersos en distintos lugares del país…

Uno de ellos, el ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, con quien el sábado anterior platiqué brevemente, también por teléfono, hasta su casa en Guadalajara, Jalisco…

Rafael se encuentra bien, gracias a Dios, y, claro, extraña el terruño, sobre todo, su amado barrio La Laguna, en Navojoa…

