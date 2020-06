Molinito sí; Novillo no, alcaldesa

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López y Cabildo, aprobaron procedimiento, que no es un hecho de continuar las obras del Ramal Norte, hoy llamado Acuaférico con el argumento de distribuir mejor el agua en el Norte, pero entró en un contrasentido, faltó decir más cosas y sobre todo que no extraerá más agua del Novillo y aquí fue donde desató y con justa razón, reacción de productores de Valle del Yaqui, no es cuestión de empeño mi palabra.

Y digo contrasentido porque la misma alcaldesa, reconoce que el agua del “Novillo” sale muy cara, y es cierto, el promedio de pago a la CEA mensual oscila entre 11 y 12 millones de pesos mensuales, que nunca pagan a tiempo y ahora quieren otra obra por la que pagaran 5 o 6 millones de pesos más del flujo operacional de AGUAH. ¿De dónde?, tendrá que hacer magia el director, Alfredo Gómez.

Coincido y creo que hasta la misma gente de Cajeme, excelente la decisión de la alcaldesa de recurrir a ese afluente que es la Presa “Molinito” situada a 30 kilómetros de Hermosillo, para resolver el problema de abastecimiento, más la Presa ALR, la reapertura de Potabilizadoras de la “Sauceda” para resolver el problema, pero no a costa de la sustentabilidad del Valle del Yaqui y de una obra ilegal hecha por Guillermo Padrés y solapada por el entonces presidente Felipe Calderón.

No señora alcaldesa, no se puede sustentar una obra sobre otra que tiene juicios, suspensiones, controversias en la SCJN y que no han sido acatadas por los gobiernos, así no.

Por otro lado, en entrevista Célida López, reconoce que tienen una batería de 80 pozos para surtir de agua a la capital y cómo es posible que un solo productor de la Costa tenga ¡40! Pozos y otros 20, 30, que no los cuestiono, excelentes productores, a lo que agregaría los pozos ilegales que hay, y títulos fraudulentos, que significaron un negocio de más de 900 millones de pesos a la administración pasada del Distrito de Riego que presidió Sierra.

O sea, agua hay, es el punto como también en la salida sur hacia Guaymas, ahí se puede hacer otra batería de pozos, con el apoyo de Conagua, pero no quieren explorar eso o no hay voluntad política.

RAMAL… BENEFICIARIOS

Por otro lado, aparte de los 100 mil beneficiarios de colonias al Norte, a la alcaldesa le faltó decir quiénes serían los otros beneficiarios, los que tienen terrenos aledaños y sobre la misma obra donde se supone estará la planta, se vendieron a precio de “ganga”, hectáreas de más, algo que reconoció el último vocal de la CEA y hoy notario René Luna Sugich. ¿O miento René?

¿Quiénes son algunos de los beneficiarios? Padrés, Dagnino, Fraijo, Healy, Camou, entre otros. ¿Les suenan los apellidos?, eso no lo dijo la alcaldesa en entrevistas dadas a medios, así pues los futuros desarrolladores de esa zona por el puro jardín central la van a “batear”.

Y por si ella no lo sabe, cuando se hizo el proyecto del Ramal Norte, se realizó un fideicomiso. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué licuadora lo metieron? Investigue señora alcaldesa y se llevará una sorpresa.

También está el asunto que ventilé en una colaboración. ¿Cómo qué el empresario Pepe Coppel, tiene una concesión y vende agua a Hermosillo?, y no se ha aclarado.

Lo que tampoco dijo Célida, qué papel juega en exsecretario de Gobierno Roberto Romero López, y Héctor Espino Santana, quien al parecer es uno de los operadores de este asunto. ¿Qué anda haciendo un magistrado operando?

En fin, la alcaldesa ha abierto el debate con esta decisión y la rápida reacción de Cajeme, cuyo equipo legal del DDRY, no se quedará con los brazos cruzados, se ahondará la división y ahí vienen las campañas políticas y una elección el año que entra, en donde se cobran y pagan facturas.

SOLUCIONES

La misma alcaldesa da a conocer una solución, “Molinito” que debería en teoría cerrar bombas del Acueducto “Independencia”, que para bien o mal ahí está y se le extrae agua.

Creo que también el DDRY, que encabeza Miguel Anzaldo y Consejo, podría sentarse a platicar con la alcaldesa y la directora de Conagua, Blanca Cisneros y explorar salidas al problema, una salida política.

Insisto, lo ideal es respetar el estado de derecho, cerrar bombas y cada municipio que salga con sus afluentes, pero podría negociarse la extracción que no ponga en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui y pagar una compensación al DDRY, para mejor su eficiencia… pudiera ser una.

Otra pudiera ser, iniciativa de Ley, aprobada en el Congreso, que toda vez que el Novillo, llegue a cierto nivel de embalse, se apagan las bombas; otra que Conagua, aporte para abrir más pozos en la capital, sobre todo en la salida sur a Guaymas, ahí hay agua.

CONGRESO

Ya fue aprobado en Cabildo lo del Ramal Norte, ahora pasa el tema al Congreso, de un asunto, necesario para el norte de la capital, con todo y que harán negocios millonarios algunos.

El asunto es que esta “Obra Pública Financiada Privada”, costará 350 millones a pagar a 10 años, rondará al final cerca de 700, no son damas de la caridad quienes van a financiar, y esto significa más deuda, que compromete el flujo de Aguah, que batalla para pagar los recibos a la CEA por el agua que consume del “Novillo”, lo que no entiendo pues.

Ya el diputado y presidente Comisión Gobernación, Jesús Alonso Montes Piña, vio con recelo este asunto, pero también me avoco a los diputados por Cajeme.

Rogelio Díaz Brown, Luis Armando Alcalá, Ernestina Castro, Orlando Salido, Raúl Castelo, ¿cuál será el sentido de su voto? ¿Le van a llevar contras al DDRY, Tribu Yaqui y sectores de Ciudad Obregón? ¿Van a permitir que siga la extracción al Novillo?

El comisionado del PT, Ramón Flores ya dijo, no, obvio, el diputado Siri Salido, irá en línea; Luis Armando Alcalá, ya dijo, no también y no a más deuda, o sea complicada la ruta del Congreso, mi opinión personal, no pasará en el Congreso, no socializó alcaldesa este tema con actores, no nomas Cabildo y más deuda, hace ruido.

Así que interesante el asunto, cuando ahí vienen campañas políticas, en lo personal, excelente, buena la decisión de extraer agua del “Molinito” para abastecer de agua a Hermosillo, pero si esto no conlleva el cierre de bombas del “Novillo”, que se respete el estado de derecho o una negociación, una salida concertada entre la alcaldesa Célida López, directora de Conagua Blanca Cisneros, con el DDRY que encabeza Miguel Anzaldo y Tribu Yaqui, esto solo ahondará en la división y un costo terrible para Alfonso Durazo, el candidato de Morena a la gubernatura, si le sumamos la inseguridad y corrupción de alcaldes del sur de Sonora.

SEGURIDAD

A propósito de inseguridad y de Alfonso Durazo, hubo reunión esta semana con la gobernadora Claudia Pavlovich, acompañada de la fiscal Claudia Indira Contreras y el secretario de Seguridad, David Anaya, ante los hechos suscitados en Caborca y en sí en la entidad, un desastre, no hay resultados.

Al día siguiente, en la mañanera con AMLO, el mismo discurso y réplica que dijo en Guaymas, hace un año, cuando implementó la llegada de mandos militares como titulares de seguridad en municipios, los resultados saltan a la vista; Cajeme, Guaymas, Empame, Navojoa, Caborca, Magdalena, etc.

Otra vez lo mismo, llegarán más elementos, van a cerrar la “puerta giratoria” que son los juicios, entra un malandro y sale por otra, con argucias legales, tecnicismos, fallas en el debido proceso y pues ahí están, crímenes sin resolver, las carpetas se acumulan, gente inocente muerta y la delincuencia uniformada sigue igual, reconocida por el propio Durazo y no ha hecho nada por resolver.

También señaló Durazo, que van a mejorar la coordinación, más inteligencia, y bla, bla, bla, el mismo rollo de siempre y que van a remover a delincuentes peligrosos que haya en Ceferesos en Sonora, pues que empiecen con ese “Z30” o “Z40” que acaba de llegar y que seguramente calentará mucho la plaza.

Que ahí viene un general, Audomaro Rodríguez, a poner orden, en fin veremos, lo que queremos los sonorenses es paz, tranquilidad, los indicadores nos dicen que se va por el camino equivocado, los “abrazos, no balazos” no funcionan y no se ve que AMLO vaya a cambiar, el “culiacanazo”, lo de Badiraguato al saludar a la mamá de un capo y el reciente hecho donde a punto estuvo de morir el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, hablan por sí solos, un crimen organizado suelto, que trae un caos en varias entidades del país, Sonora incluido.

DESALADORA Y NAVOJOA

Y siguiendo con tema del agua en Empalme, el alcalde Francisco Javier Genesta, al igual que el exalcalde Carlos ‘Kiriki’ Gómez, con la planta de ciclo combinado a quien quiso extorsionar con 100 millones, dizque adeudos de impuesto, permisos etc… este se la quiso aventar con la empresa Aqualia, que construye Desaladora que surtirá agua a Empalme Guaymas, San Carlos.

El alcalde paró la obra exigiendo ¡8 millones!, que obviamente no iban a parar a las arcas del rielero Ayuntamiento y por lo pronto parada la obra, ¡hagan el favor!, la empresa en trámites para ampararse, no hay documento, permiso que soporte lo que quiere cobrar el edil, así las cosas con esta importante obra… y el hambre ($$) de alcaldes de la 4T del sur.

Y en Navojoa, miles de familias sufriendo la falta del vital líquido de un organismo saqueado, una alcaldesa, Rosario Quintero, que no da una, más preocupada por defenderse de acusaciones y población pague las consecuencias de esto, sin lugar a dudas es un serio problema de salud pública, ya de por sí con el COVID, y esta situación, grave.

ESCARCEOS

El señalamiento directo del secretario de Salud Enrique Clausen, contra otro funcionario, Ulises Cristópulos, de suplantar un examen médico “fake” no es un asunto menor, se trata nada más y nada menos que de un personaje cercano a la gobernadora y el otro, de otro funcionario que “relincha” con quien solo hay, todos lo saben, una relación institucional.

¿Primeros escarceos al interior gabinete? Y ahí viene ya el proceso electoral, no creo que tarde mucho en dar “manotazo” la gobernadora Claudia Pavlovich, bastantes problemas con lo del COVID, desempleo, inseguridad, para sumar broncas internas.

Mientras, buena decisión de la gobernadora, asegurar becas a hijos de personal médico que ha fallecido, hasta carrera universitaria, es un paliativo, no supera la pérdida del ser querido, pero coadyuva a un futuro y tranquilidad a familias.

Y ni que decir de la solicitud al presidente de la AMB, Luis Niño de Rivera, de que abran sucursales bancarias, es un crimen con estas temperaturas y fuente de contagio COVID, tener gente horas por fuera de las pocas abiertas que hay.

RICARDO Y EDUARDO

Muy interesante el ejercicio en Facebook entre los “carnales”, Ricardo Bours y Eduardo Bours, uno ya fue gobernador y otro la anda buscando y no dudar que irá por MC.

Ha sido el programa más visitado desde que Ricardo, inició con este ejercicio, para no perder contacto con ciudadanía, por el “timeline” se notó el aprecio al trabajo realizado por Eduardo, muchos saludos, reconocimientos de todo el Estado.

Recojo lo importante, obvio, todo el apoyo a Ricardo y ojo, esto no solo significa el apoyo de Eduardo, sino de la gente, personajes, lealtades que tiene el exgobernador, en el sur y toda la entidad, estamos hablando de un equipo, e incluso “punto de quiebre” para priístas cuando reciban una llamada del propio EBC o gente que le opera, y a esto sumar el apoyo de otro exgober, por cierto, Armando López Nogales.

Varios temas los tratados; empleo, seguridad, incluso brevemente le entró al tema de la Guardería ABC y fue claro Eduardo, al siguiente gobierno iniciará con mucho sacrificio y se entiende, el tema de la deuda gubernamental, está con pinzas y al límite, pero también reconocer que Eduardo, no recibió el Estado como lo recibió la gobernadora Claudia Pavlovich, por parte de Guillermo Padrés.

Le preguntó alguien que si qué consejo le daría a Ricardo, y ninguno contestó Eduardo, sé de las capacidades de Ricardo, y obvio la jiribilla, esto no es cuestión de “terceras oportunidades” con dedicatoria al virtual candidato del PRI, Ernesto Gándara, con quien sostiene una relación institucional, todos lo saben, incluso Ricardo, lo entiende, es parte de la política y en nada mina la relación de amistad que tiene con el ‘Borrego’ y los acuerdos que llegaran a tener, si se dan, cada quien trae su agenda y proyecto.

Así que interesante ejercicio, lectura y pues se dice que para fines de año, ya Alfonso Durazo, Ana Guevara, se quedan en Sonora y el dirigente del PAN, Ernesto Munro, dejó entrever la posibilidad de separarse del cargo e irse de Sonora, si su hijo Ernesto Munro, alcalde de Peñasco, busca candidatura, vaya mensaje para mi buen Toño Astiazarán, la mejor carta, no les pareció que pintara su raya con el padrecismo.