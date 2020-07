Lozoya, Duarte… preparen, apunten, ¡fuego! 2021

La detención, proceso de extradición de Emilio Lozoya y la reciente del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, son una balas que el inquilino de Palacio no va a dejar que se le amartille el revólver y va a disparar por uno de sus postulados, la lucha contra la corrupción y lo que está en juego el año que entra, el Congreso y 15 gubernaturas va por ellos, por las buenas o por las malas, AMLO no estará en la boleta pero su mano sí, la elección 2021 ya inició y de qué forma. Primera bala; Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Talman, quien fuera secretario con Carlos Salinas de Gortari, fue quien recibió recursos de Obedrech para la campaña de Enrique Peña Nieto, en el 2012, muchos millones de dólares. Como director de Pemex fue el encargado de repartir recursos entre diputados de diferentes fracciones quienes pasaron por sus oficinas, sobre todo PRI y PAN, a quienes seguramente grabó para que votaran a favor de la Reforma Energética y por versiones de analistas de la Ciudad de México, como parte de su entrega, negociación de extradición y obvio atenuar su sentencia entregará audios, videos, de a todos los que sobornó. Dicho en otras palabras, ahí vendría otro “bejeranazo”. ¿Se acuerdan? René Bejarano metiéndose billetes hasta en los calcetines y tengan por seguro que el par de soldaditos del presidente Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, no tendrán empacho en difundir en sus televisoras y noticieros, será un escándalo. En este asunto de Lozoya y el soltadero de “sopa” que dará saldrán a relucir también quienes autorizaron todo lo que se hizo; Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, nomás imagínense la frotada de manos que se está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda esta información que tendrá en su escritorio y más nombres que salgan a relucir.

SEGUNDA BALA

La reciente detención, el día de la visita de AMLO con Trump, vaya regalito que le dio en señal de “amistad” atoraron, comprando una llanta en Miami, al exgobernador César Duarte, sobre quien pesan denuncias de más de 15 órdenes de aprehensión, peculado, desvío por miles de millones, pero hay una que será el centro de atención por las implicaciones políticas de la misma, la “Operación Safiro” el desvío de cientos de millones de pesos a campañas del PRI durante la gestión de Manlio Fabio Beltrones y que involucra 6 estados, uno de ellos… Sonora. El proceso contra Duarte, el de extradición apenas inicia, el pasado viernes se le negó la libertad provisional, obviamente su abogado dice que es inocente, pero a según vayan pasando las semanas Duarte, dará cuenta que no tendrá otra salida más que “negociar” tal como lo hizo Lozoya, quien finalmente aceptó su extradición, obvio a cambio de algo, lo que veremos en los próximos meses. Así que para Duarte, no tendrá muchas opciones, lo esperan con ansías en Chihuahua, tendrá que negociar, devolver buena parte de lo robado, dejar una parte para su familia pero lo que más le interesa a AMLO y al gobernador Javier Corral, la información que tenga de la “Operación Safiro” que involucra a muchos personajes, actores de varias entidades del país. De hecho esto motivó algo que nunca nos imaginaríamos, la solicitud de amparo promovida por Manlio Fabio Beltrones y la detención de un personaje muy cercano a él, Alejandro Gutiérrez, secretario adjunto durante la gestión del sonorense al frente del CEN del PRI, quien por cierto está libre pero con un brazalete electrónico, no puede salir del país y está ubicado. Hace unas semanas fue asesinado en Cuernavaca, una de las piezas de este entramado y quien fuera colaborador del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien junto con el entonces presidente Peña Nieto, conocieron de esta operación y dieron luz verde. En este asunto de Duarte y de cara la elección será clave, el punto, el proceso de extradición, si se va a más de un año podrán soltar el cuerpo, pero si se da en los próximos meses durante el proceso electoral, pues agárrense, más de uno a prepararse con abogados, a la familia, renovar visa… y pélate tin tan. Por lo pronto el dirigente del PRI Alejandro Moreno, no le quedó más remedio que señalar la clásica respuesta; el PRI no solapará, caiga quien caiga, hasta donde tope, etc… lo que se dice siempre en estos casos, como también recordar que a “Alito” lo tienen bien agarrado, tiene su expediente la Fiscalía de sus acciones como gobernador de Campeche.

TERCERA BALA

La información que está soltando el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, que indirectamente le pegará al expresidente Felipe Calderón, al PAN y a muchos exgobernadores involucrados en “narcopolítica” y quizás brinquen algunos en funciones.

CUARTA BALA

La información que haya soltado el ‘Chapo’ Guzmán, hoy ya recluido de por vida en una prisión de Colorado, que por lo pronto se está centrando en ataques al CNGJ y para nada al Cártel de Sinaloa, no en balde el famoso saludo en Badiraguato a familiar directo del capo. En resumen son varias balas en el revólver, que por ningún motivo el presidente AMLO dejará que se amartille y vendrá el preparen, apunten… ¡Fuego! El golpe será duro, demoledor, brutal, sobre todo para el PRI, que pondrá en riesgo el registro del partido y las campañas, a ver como amortiguan el golpe los candidatos a gobernadores y demás puestos de elección popular. ¿Muerto Morena? Creo no, es obvio hay un desgaste en las acciones del presidente, políticas, incertidumbre, la pérdida de millones de empleos, desencanto, pero tienen los instrumentos del Estado a su favor y una base electoral amplia… los beneficiados de su programa, veremos si le alcanza el dinero.

EMPRESAS FANTASMA

Interesante reportaje de un Hub de reporteros de Sinaloa y de la frontera en cuanto a utilización de empresas “fantasma” de gobiernos estatales y alcaldías de varias entidades, donde algunos salen bien raspados. La información fue recabada en base a datos que dio el SAT, el resultado en cuanto al Gobierno de Sonora, es que del 2015 al 2019 no salieron datos de utilización de ese tipo de empresas, pero sí algunas alcaldías. Nogales, durante el trienio de Cuauhtémoc Galindo, salió con 100 millones y Guaymas, con Lorenzo de Cima, con 28 millones, ambos exalcaldes emanados del PAN. El que respingó y se sintió aludido, calumniado, difamado fue el ‘Temo’ Galindo, que reviró al grupo de reporteros que era de su predecesor el asunto, que él no tenía nada que ver, que interpuso denuncias ante la autoridad, etc… Pero vino el revire de la reportera Miriam Ramírez, quien firmó la nota y le aclaró, no se le está acusando, solo se subió información que proporcionó el SAT con datos, fechas, facturas, durante su período de alcalde y que si gustan las cotejan… ¡Pácatelas! Es cierto, hay denuncias contra el exalcalde Ramón Guzmán. ¿Qué no caminan?, ese es un asunto que compete a la FAS y fiscal Odracir Espinoza, los datos ahí están y el que de plano ni “pío” dijo fue el exalcalde Lorenzo de Cima, actual regidor. El exedil ha construido varios desarrollos comerciales, uno a su nombre, otros a través de prestanombres y pues vota todo a favor de la alcaldesa Sara Valle, nada tonto, pacto impunidad. Cajeme salió con 9 millones y no me quisiera imaginar la administración del actual Sergio Pablo Mariscal, si al salir algún Hub de reporteros hace una investigación, ahorita nomás con Oomapasc, hay un ejemplo de lo que es el peculado y desvío de recursos.

500 MILLONES ¿SE IMAGINAN?

Hace unas semanas el presidente AMLO anunció 500 millones para Cajeme, de la venta del TOG, lo que sin lugar a dudas caería bien al municipio, dado el desastre en el que está la infraestructura por decir el más grave problema, aunado a otros. Pero también para pensar y reflexionar, ¿500? ¿400? ¿200? Millones, la cantidad que sea en manos de una administración que no ha dado ejemplo, primero de gobernabilidad, más de 4 meses sin sesionar Cabildo y lo otro, manejo honesto y escrupuloso de recursos. Claro se tiene que invertir en Cajeme, se necesita, pero es obvio que la dupla Mariscal-Galindo, apretarían tuercas a constructoras, licitaciones amañadas y ante presiones, crisis, cederían, ese sería el gran dilema y disyuntiva para este municipio.

TRAMPA

Y a propósito de honestidad, pues ahí tenemos otro ejemplo, la promoción utilizando un portal y recursos públicos manejados desde el Ayuntamiento, en lo que obviamente está inmiscuida la directora de Comunicación, Ame Troncoso, para favorecer a Margarita Vélez, esposa del alcalde, en una ilegal e indebida promoción rumbo al proceso electoral 2021. El regidor del PAN Rafael Delgadillo, interpuso denuncia ya ante el contralor Pepe Guerra, quien deberá darle curso administrativo en base al aporte de pruebas para después turnarlas al vicefiscal de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos y al IEE y PC que preside Guadalupe Taddei. El punto y fondo es que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, se siente el jefe político de la plaza y quiere para ella y su grupo las candidaturas a la alcaldía, las 3 diputaciones locales y la federal. ¿Se dejarán los morenistas? ¿Alfonso Durazo? Ni que fuera un activo, Mariscal es un estorbo para las intenciones de Durazo, de por si minadas y con problemas ante el fracaso de sus políticas públicas en materia de seguridad.

RBC… PRECISIONES

Vaya polémica y controversia que generó unas declaraciones del virtual candidato del MC a la gubernatura Ricardo Bours, ante dos grupos de columnistas, en un ejercicio de Zoom que tuvo con ellos. En uno de ellos, Ricardo, señaló que si no le dan los números daría su apoyo a Ernesto Gándara, todos sabemos de la amistad, del apoyo que ha recibido Ernesto de Ricardo y que de cara al 2021, hay coincidencias, acuerdos entre ambos, de hecho cada quien trae su agenda y el propio, Gándara, me dijo que no tiene ningún problema en sumarse a Ricardo y viceversa, eso es algo que verán entre ellos, dirigencias y si se dan las coyunturas. Lo que sí precisó Ricardo, al día siguiente que el asunto de medición no está en popularidad, recordando que la actual gobernadora Claudia Pavlovich, entró a la contienda con más de 20 puntos abajo… y ganó, ahí manda Bours, una señal. Otra, no anda buscando “chamba”, no la necesita, se ha preparado y sigue en la política porque tiene un objetivo y meta, ser gobernador y no va incidir en nadie, “No lo hago con mis hijos” señaló Ricardo, para quienes quieran apoyar otro proyecto, absoluta libertad. Así pues, nada de que claudicó Ricardo Bours, ni tampoco “amarre de navajas” con Ernesto Gándara, va con todo y ya veremos que dicen los tiempos, lo que sí creo es que la generosidad y compromiso de Ricardo y Ernesto, por Sonora, se va anteponer a intereses personales.

AGUA… SAQUEN EL TEMA

Más vale que los diputados de la Comisión de Hacienda que preside la expanista, expadrecista y hoy legisladora de Morena Diana Platt, desechen el tema del Ramal Norte, porque los del DRRY y Tribu Yaqui, ya se enteraron que le ofrecieron una diputación federal a cambio de incidir, manipular, para que haya un voto a favor y baje a pleno. Es más, ni dictaminando a favor, bajarlo a pleno y votarlo a favor, saldrían ganando, vendría una reacción airada del MCA, DRRY, Tribu Yaqui (quienes ya iniciaron con bloqueos) y demás sectores productivos de Cajeme. De entrada bloqueo total en Vícam, carretera sur a norte y viceversa, toma del ferrocarril, Aeropuerto de Ciudad Obregón y Guaymas, dicho en otras palabras los actos de la CNTE en Michoacán, se quedarían cortos. Son muchos años de lucha, de promesas incumplidas, de sentencias y esta vez no los volverán a engañar, de cara al proceso electoral que afectaría a Alfonso Durazo, incluso al propio Ernesto Gándara. No es momento de “socializar” el tema, no es que no se pueda sentar a platicar con Miguel Anzaldo, directiva, repito, no es el momento, incluso hubo una solicitud el año pasado de la propia alcaldesa que Ricardo Bours, le gestionara una cita con los del DRRY, la cual no hubiera habido problema, pero la edil dejó pasar el tiempo. ¿Y ahora la quiere? Error. El viernes en el ejercicio diario de Face de Ricardo Bours, el abogado Alejandro Olea, expuso la situación ilegal del acueducto, a lo que se sumaría lo del Ramal Norte, pero lo delicado es que si se sigue extrayendo agua del “Novillo” estaríamos hablando de afectación hacia el futuro de más de ¡40 mil! hectáreas, nomás échenle pluma en valor de tierra y producción que perdería el Valle del Yaqui y por ende la región. Así que a dejar las cosas como están ahorita, de todos modos le están sacando agua al “Novillo” y batallando para pagar a la CEA, no le muevan, aunado a que va a estar movido y caliente el proceso electoral.

CPA... DOCUMENTO

La gobernadora Claudia Pavlovich, envió documento al Congreso de prioridades de su Gobierno en el último tramo, debido a la pandemia que nos cambió la vida a todos. Previo un informe de Raúl Navarro, de no utilización de crédito autorizado, la han bandeado con los ingresos del “Héctor Espino”, ahorros, redireccionar presupuesto, bien pero creo se tendrá que utilizar en el 2021, ante la baja en participaciones federales… al tiempo.