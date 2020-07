No se le pueden pedir peras al olmo: Andrés Manuel López Obrador hace política día y noche

UN CONSTITUCIONALISTA MUY RESPETADO en círculos de abogados, hizo unas interesantes observaciones en una entrevista a una radio de la Ciudad de México.

Se llama JOSÉ ÓSCAR VALDEZ y es dueño de una impresionante elocuencia sumamente amena en sus exposiciones en materia de derecho penal.

Una a una, echó abajo las expresiones que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR había dicho por la mañana. Dijo que es mentira que EMILIO LOZOYA AUSTIN, pueda ser testigo protegido, su equivalente en México: colaborador protegido.

Como sea, en su opinión, se trata de un “rollo” que nunca va a llegar a LUIS VIDEGARAY y menos a ENRIQUE PEÑA NIETO.

En este contexto, se confirma cada vez más que tienen razón los que afirman que el Gobierno de la República ya está en campaña. Y digo Gobierno, porque prácticamente todo el Gobierno está metido hasta el cuello en la política electoral del 2021.

Mire usted: AMLO es un político endiabladamente astuto. Es un estratega de la política. Lo era antes, cuando no tenía ni un cargo público. Entonces, ya puede imaginarse como es hoy, dueño del poder máximo en México (vale la pena traerlo a colación: siempre se ha dicho que el poder es para ejercerse hasta los límites que le marca la Constitución. No todos lo han ejercido hasta los límites. Algunos, como Peña Nieto, pecaron de timoratos. No ejerció el poder que le fijaba la Constitución, y con ello permitió que otros lo hicieran. AMLO, por el contrario, hábilmente ha ejercido el poder dentro de la Constitución y fuera de ella. Esto último, lo ha hecho gracias a su astucia y colmillo retorcido. Pues sí: el poder es para ejercerse, dentro o fuera de la Constitución. Si no lo cree usted, le recomiendo que busque a un personaje nunca bien comprendido. Se llama MAQUIAVELO).

Yo nunca he tenido dudas: AMLO hará todo lo que la Constitución le permita hacer y hasta lo que no le permita para lograr sus propósitos. Es un hombre que tiene estampada en la memoria y en la psique la idea de la Cuarta Transformación, lo que sea que esto signifique. No claudicará ahora que se ha hecho del poder. Nadie, absolutamente nadie, lo hará desistir. Ni siquiera sus amigos, sus colaboradores y aún los que no son sus amigos pero que fueron llamados a colaborar por sus cualidades y capacidades en alguna de las ramas de las políticas públicas. Así, a AMLO le han renunciado tres secretarios de Estado y un montón de funcionarios de segundo nivel pero también muy importantes.

Ante la renuncia de esa gente que le tiene devoción y cree en sus proyectos. AMLO no ha mostrado ni siquiera una arqueada de cejas. No tiene empatía con nadie. Es obstinado en lo que él piensa que le dará la gloria anhelada. No busca riqueza personal, busca el poder perenne, el que seguirá siendo suyo después de dejar la Presidencia.

Así lo veo yo.

Un sociólogo latinoamericano escribió alguna vez que los populistas como FIDEL CASTRO RUZ, como HUGO CHÁVEZ, como EVITA PERÓN en su tiempo —aún no destacaba AMLO— y como otros, no buscan enriquecerse, quieren ser reconocidos permanentemente después de su muerte.

Creo que esto encaja muy bien en el caso de nuestro actual presidente. Él quiere ser glorificado como BENITO JUÁREZ, como LÁZARO CÁRDENAS. Ya no quiere parecerse a FRANCISCO I. MADERO, porque el llamado Apóstol de la Democracia, flaqueó al final, renunció a la presidencia junto con su vice-presidente y luego fue asesinado.

No lo tiene entre sus referentes históricos.

Al menos, no como lo tenía al principio.

De hecho, cada vez se va quedando reflejado en la figura juarista. Tal vez esto se deba a que Juárez representa mucho mejor lo que él es, lo que quiere ser.

A nadie se le puede escapar que AMLO es un enemigo de la corrupción, pero solo cuando esta se encuentra en sus enemigos- se voltea hacia otro lado cuando el señalado es su amigo o su seguidor- y por eso cada vez Juárez está más presente en sus discursos.

Y por eso, también, se mantiene firme en su cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad, MANUEL BARTLETT DÍAZ.

Como diría Juárez: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”:

Más claro ni el agua.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! NO CABE DUDA que a López Obrador sus malquerientes — que a estas alturas ya son muchísimos— y como diría un cuate mío metido en la jerga beisbolística, se la pusieron “bonita” y como buen aficionado al exrey de los deportes, el tabasqueño se las sacó del parque….

La idea es esa, pues: AMLO designó como nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, a un hombre más maduro, cuyo perfil le da un aire a los miembros de la corte palaciega de PORFIRIO DÍAZ…

De hecho, ayer circuló una foto histórica en la que aparece en primer plano el Dictador Díaz; a su derecha, está un señor de edad avanzada con un increíble parecido físico al actual titular de la SCT, JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL…

¡Cómo dos gotas de agua, señor mío!...

Sin embargo, todo fue una mentira pues se trataba de un meme. Ayer también circularon dos versiones: una, señalaba que Arganis Díaz Leal, tiene 90 años…

La otra versión, indica que el señor Arganis, nació en 1943, o sea, que tiene 77 años, que de todos modos, son muchos años, pero eso no lo hace un anciano que ha perdido su funcionalidad…

CIRO GÓMEZ LEYVA y su equipo, consultaron a varios analistas y estos coincidieron — así lo expresaron— en que lo más aproximado a la verdad es que tiene 77 años…

A PROPÓSITO DE JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL —y para colmo, se apellida Díaz, y sus otros apellidos se originan en la era porfirista— un dato duro da cuenta que en 2009, específicamente el 30 de julio, MARCELO EBRARD, a la sazón jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, anunció que iniciaba un proceso de depuración en su Gobierno, y dijo haber aceptado la renuncia de dos funcionarios importantes. Uno de ellos, era JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL…

¿Cómo la ve, caro lector?...

Tengo, para mí, que el señor Arganis no se merece esta falta de respeto de quienes utilizan las redes sociales para hacer cera y pabilo de una característica personal, de una edad avanzada qué no debe ser un obstáculo para hacer bien las cosas, bueno, hasta bromas tan estúpidas de subir a las redes información falsa en la que sitúan la fecha de nacimiento del nuevo funcionario en el Siglo XIX…

Ciertamente no se puede negar que el ingeniero Arganis tiene un perfil físico que nos recuerda a la época del porfirismo. Y llamarse como se llama, no ayuda a darle seriedad a su nombramiento…

Por otra parte, si fuese cierto que tiene 90 años, sería el miembro del gabinete y aún de los legisladores de Morena, más longevo…

Más que PORFIRIO MUÑOZ LEDO, más que MANUEL BARTLETT DÍAZ, más que Orzúa, el que se fue; más que JIMÉNEZ ESPRIÚ, el que también se fue, más que JORGE ALCOCER, el secretario de Salud…

Más que todos, pues… Y POR ÚLTIMO LLEGA UN TEXTO a mi celular emitido por un navojoense a quien tengo el gusto de tener entre mis amigos…

Me apremia a que le dedique un comentario a la hermosa Perla del Mayo, que intente entrar en comunicación con sus congéneres priístas de Navojoa…

Por ejemplo, con el empresario ALEJANDRO GONZÁLEZ, que, según dicen, generó muchas opiniones cuando en esta columna fue mencionado como un posible prospecto para la municipal navojoense en el 2021…

Y con ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, el actual sub-secretario de Educación Media Superior y Superior, y que cuando fue alcalde, dejó un buen sabor de boca…

Me sugiere que me comunique con las damas que se han mencionado de cuando en cuando para la misma candidatura…

Se refiere a REMEDIOS PULIDO TORRES, A YALIA SALIDO y a ANA LUISA VALDÉS…

Así las cosas…





