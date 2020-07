AMLO, digno representante de los mexicanos en EU

Así es… Y es que no hay mexicano que no cambie su manera de ser “valemadrista” e irrespetuosa de la Ley en su país, que al cruzar la frontera e internarse en los Estados Unidos, se vuelve más que cumplido con los reglamentos y ordenanzas “gringas”.

Ni más ni menos así se está comportando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el viaje para su encuentro en Washington con su homólogo Donald Trump. En México, AMLO se negó a hacerse la prueba de COVID-19 a pesar de haber convivido con funcionarios cercanos, infectados, como Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social e Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Social. Siempre evitó usar “cubrebocas” a pesar de entrar en contacto con muchas personas en los aeropuertos y en sus giras de trabajo. “No tengo síntomas de coronavirus, no tengo por qué hacerme pruebas”, reiteraba. Sin embargo, el obligado viaje a la capital de los Estados Unidos, le hizo bruscamente variar sus acostumbradas actitudes muy similares a la soberbia. Se hizo la prueba COVID y admitió públicamente que lo hacía “porque sería una gran irresponsabilidad ir enfermo. Y no tengo problema si me piden que me haga otra vez la prueba allá”. Este martes, al tomar el vuelo de American Airlines a Washington con escala en Atlanta, se pudo ver al presidente de México, sentado dentro del avión, por vez primera, exhibiendo un “cubrebocas”. No existe la menor de las dudas. Los mexicanos tenemos en AMLO un digno representante en el extranjero americano. Dentro de nuestro suelo, la irresponsabilidad y la falta de respeto a las leyes. En Estados Unidos, serios y cumplidores de la Ley. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la lista de empresarios que acompañarán a los presidentes López y Trump en la cena que se ofrecerá este miércoles por la tarde-noche en la Casa Blanca… Algunos de ellos, parte de la “Mafia del Poder” denunciada tantas veces por el ahora presidente de México… Ahí estarán Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres, Bernardo (Televisa) Gómez, Olegario (Grupo Ángeles. Excélsior- Imagen) Vásquez hijo y Ricardo (TV-Azteca) Salinas Pliego, de Grupo Salinas… En estas invitaciones se muestra el respeto que mantiene López Obrador por la TV mexicana, no así por la prensa representada en Reforma, El Universal y Proceso, los que serían “conservadores, neoliberales e hipócritas” para la “cuatroté”. En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich dio negativo a la prueba de COVID-19… Es la segunda ocasión en que se la practica… Esta última, necesariamente ante el registro positivo a la enfermedad por parte de su secretario de Salud, Enrique Claussen, con quien había convivido frecuentemente por la atención en acciones contra la pandemia… “Vale más salir de dudas”, dijo la mandataria. Grata conversación virtual del empresario y político Ricardo Bours Castelo con integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos la mañana de este martes… Habrá qué reconocer que demostró una congruencia personal, una sinceridad y una franqueza, que podrían diferenciarle del político tradicional al que estamos acostumbrados… Esa manera de ser le genera credibilidad en quien escucha a Ricardo… “Siempre he sido libre para opinar. Lo he demostrado siempre”, aseveró… No quita el dedo del renglón en lograr ser candidato a la gubernatura de Sonora en el 2021 y está decidido a conseguirlo a través del partido Movimiento Ciudadano, “quien me invitó a formar parte de su proyecto”, confirmó… Sin embargo, admitió que llegado el momento, si observa que no tiene posibilidades de triunfo, apoyaría al priísta Ernesto Gándara… Asegura que se puede vencer electoralmente a un Alfonso Durazo, de quien dijo que es un personaje desarraigado del Estado y que no ha dado buenos resultados en su obligación de lograr la paz y la tranquilidad en la región… Consideró además que no necesariamente las alianzas con otros partidos garantizan un triunfo en los comicios, sobre todo si Morena también se dividirá en caso de que Ana Guevara sea candidata del PT, que también es un partido de izquierda… Bours Castelo explicó su decisión de renunciar al PRI, porque “confirmó que no cambiaría en sus procedimientos internos” y sobre Manlio Fabio Beltrones aseguró que mantiene una buena relación, con quien inclusive en su momento, llegó a acuerdos y se respetaron…